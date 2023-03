Nissay ermöglicht Mitarbeitern den sicheren und schnellen Fernzugriff dank Splashtop

Über Nissay Asset Management

Die Nissay Asset Management Corporation bietet Anlageberatungsdienste an. Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement, Finanzplanung und Beratungsdienstleistungen an. Nissay Asset Management betreut Kunden in Japan.

Splashtop On-Prem

Splashtop On-Prem ist eine Lösung für Fernunterstützung und Fernzugriff, die innerhalb eines Unternehmensnetzwerks vollständig selbst gehostet werden kann. Splashtop On-Prem wurde entwickelt, um die Digitalisierungsanforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Es bietet robuste Sicherheit, hohe Leistung und viele praktische Funktionen.Die Software ist zudem individualisierbar und kompatibel mit einer Vielzahl anderer Tools und Betriebssysteme.

Sehen Sie sich die vollständige Funktionsübersicht an.