My IT Indy ermöglicht Kunden die Telearbeit – dank Fernzugriff
Wie ein Managed Service-Anbieter kleinen Unternehmen während der Pandemie zur Resilienz verhalf
ZUSAMMENFASSUNG
Ryan Grimes, Präsident von My IT Indy, erklärte, wie sein Unternehmen während der COVID19-Krise Splashtop Remote Access einsetzte, um kleinen Unternehmen in Indiana zu ermöglichen, weiterhin sicher von zu Hause aus zu arbeiten.
Splashtop Remote Access handelt es sich um ein Tool für den Remote-Desktop-Zugriff, mit dem Benutzer auch von unterwegs auf ihre Computer zugreifen können. Dank Splashtop war die Bereitstellung von Fernzugriffsfunktionen bei My IT Indy schnell, einfach und kostengünstig.
Ryan sagte: „Als die COVID-19-Pandemie in Indiana ausbrach, stiegen die meisten Unternehmen, die dazu in der Lage waren, sofort auf die Telearbeit um.“ Er führte jedoch weiter aus: „Viele andere Unternehmen konnten zwar prinzipiell die Telearbeit ermöglichen, aber sie wussten nicht, wie sie das bewerkstelligen sollten.“
Wie My IT Indy Unternehmen in Indiana dank Fernzugriffslösungen von Splashtop zur Resilienz verhalf
Vor der Ausweitung der Remote-Funktionen auf Kunden evaluierte My IT Indy mehrere Produkte, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Kunden die Fernarbeit zu ermöglichen.
Laut My IT Indy erfüllte Splashtop Remote Access alle Kriterien für seine Bedürfnisse. "Die Bereitstellung über unser RMM-Dienstprogramm war sehr einfach, um die bereits installierte Version zu ersetzen, und es war nicht super teuer", so Ryan.
My IT Indy prüfte im Rahmen eines Testlaufs die Anwendbarkeit von Splashtop für Kunden – die Begeisterung war groß. Das Unternehmen führte weitere Tests und Feinabstimmungen durch, bis schließlich alle Kunden Splashtop einsetzten konnten.
Ryan Grimes erklärte, dass Splashtop sehr gut funktioniert hat. „Es war schnell und einfach zu bedienen. Es hat sogar auf einem LTE iPad + Magic Trackpad funktioniert, das ist toll“, so Ryan.
Das Ergebnis
Schließlich erfüllte Splashtop sämtliche Anforderungen von My IT Indy für den Kundeneinsatz.
My IT Indy hatte eine Vielzahl von Tools verwendet, die im Laufe der Jahre entweder aufgekauft, in andere Systeme integriert oder ihre Preise so stark erhöht wurden, dass sie unerschwinglich waren. Mit Splashtop Remote Access war My IT Indy in der Lage, eine kostengünstige und zuverlässige Fernzugriffslösung für Unternehmen in Indiana zu erhalten.
Der springende Punkt: Splashtop war zum einen preiswert, zum anderen kam es nicht ständig zu unliebsamen Preiserhöhungen wie bei anderen Anbietern von Fernzugriffslösungen.
Gemeinsam nach vorne blicken
Man brauche ein positives Mindset, um in diesen herausfordernden Zeiten auch weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken zu können, so Ryan. Er ist davon überzeugt, dass My IT Indy ein „Fels in der Brandung“ ist. Man müsse „die Situation akzeptieren“. Unsere Reaktion auf die widrigen Umstände bestimme die Richtung, die wir in Zukunft einschlagen werden. Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit stünden dabei an oberster Stelle.
Ryans Worte fanden bei Splashtop großen Anklang. Die aktuellen Umstände vergegenwärtigen unsere damalige Motivation, Splashtop zu gründen: Wir möchten Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen, Spitäler und anderen Organisationen durch die Einbindung effektiver Fernarbeitslösungen in die bestehenden Abläufe zu erhöhter Flexibilität verhelfen.
Aus diesem Grund und als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat Splashtop seine Fernzugriffslösungen stark reduziert.
Einzelheiten
Über My IT Indy
Als Full-Service-MSP für Geschäftskunden bietet My IT Indy IT-Services, die zur Unternehmensführung erforderlich sind.Dies umfasst Computer- und Netzwerkverwaltung, VoIP-Systeme und Sicherheit für Unternehmen.
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Splashtop Remote Access ist ein Remote Desktop Zugriff Tool, mit dem Sie auch unterwegs auf Ihre Computer zugreifen können. Damit können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen.
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Das sagen unsere Kunden
Wir setzen eine Vielzahl verschiedener Technologien ein, um unsere Kunden zu unterstützen. Fernzugriffslösungen wie Splashtop ermöglichen uns, unsere Kunden nicht nur aus der Ferne zu unterstützen, sondern auch Fernarbeit zu ermöglichen und den Betrieb nicht schließen zu müssen.
Ryan Grimes, President of My IT Indy