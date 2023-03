Ryan Grimes, Präsident von My IT Indy, erläutert, wie sein Unternehmen während der COVID-19-Pandemie Splashtop Business Access einsetzte, um kleinen Unternehmen in Indiana die sichere Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen.

Splashtop Business Access ist ein Remote-Desktop-Zugriffstool, mit dem Benutzer von unterwegs auf ihre Computer zugreifen können. Dank Splashtop konnte die Bereitstellung der Fernzugriffsfunktionen schnell, problemlos und kostengünstig abgeschlossen werden.

Ryan sagte: „Als die COVID-19-Pandemie in Indiana ausbrach, stiegen die meisten Unternehmen, die dazu in der Lage waren, sofort auf die Telearbeit um.“ Er führte jedoch weiter aus: „Viele andere Unternehmen konnten zwar prinzipiell die Telearbeit ermöglichen, aber sie wussten nicht, wie sie das bewerkstelligen sollten.“

Wie My IT Indy Unternehmen in Indiana dank Fernzugriffslösungen von Splashtop zur Resilienz verhalf

Vor der Ausweitung der Remote-Funktionen auf Kunden evaluierte My IT Indy mehrere Produkte, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Kunden die Fernarbeit zu ermöglichen.

Laut My IT Indy hat Splashtop Business Access all ihre Anforderungen erfüllt. „Es war sehr einfach, die Lösung über unser RMM-Dienstprogramm bereitzustellen, um die bereits installierte Version zu ersetzen. Es war auch nicht besonders teuer“, sagte Ryan.

My IT Indy prüfte im Rahmen eines Testlaufs die Anwendbarkeit von Splashtop für Kunden – die Begeisterung war groß. Das Unternehmen führte weitere Tests und Feinabstimmungen durch, bis schließlich alle Kunden Splashtop einsetzten konnten.

Ryan Grimes erklärte, dass Splashtop sehr gut funktioniert hat. „Es war schnell und einfach zu bedienen. Es hat sogar auf einem LTE iPad + Magic Trackpad funktioniert, das ist toll“, so Ryan.

Das Ergebnis

Schließlich erfüllte Splashtop sämtliche Anforderungen von My IT Indy für den Kundeneinsatz.

My IT Indy hatte bereits eine Vielzahl von Tools eingesetzt. Im Laufe der Jahre wurden jedoch viele der Anbieter fusioniert, Produkte in andere Systeme integriert oder unzumutbare Preiserhöhungen durchgeführt. Splashtop Business Access bot My IT Indy im Gegensatz dazu eine kosteneffektive und zuverlässige Fernzugriffslösung für ihre Standorte in Indiana.

Der springende Punkt: Splashtop war zum einen preiswert, zum anderen kam es nicht ständig zu unliebsamen Preiserhöhungen wie bei anderen Anbietern von Fernzugriffslösungen.

Gemeinsam nach vorne blicken

Man brauche ein positives Mindset, um in diesen herausfordernden Zeiten auch weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken zu können, so Ryan. Er ist davon überzeugt, dass My IT Indy ein „Fels in der Brandung“ ist. Man müsse „die Situation akzeptieren“. Unsere Reaktion auf die widrigen Umstände bestimme die Richtung, die wir in Zukunft einschlagen werden. Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit stünden dabei an oberster Stelle.

Ryans Worte fanden bei Splashtop großen Anklang. Die aktuellen Umstände vergegenwärtigen unsere damalige Motivation, Splashtop zu gründen: Wir möchten Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen, Spitäler und anderen Organisationen durch die Einbindung effektiver Fernarbeitslösungen in die bestehenden Abläufe zu erhöhter Flexibilität verhelfen.

Aus diesem Grund und als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat Splashtop seine Fernzugriffslösungen stark reduziert.