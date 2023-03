Trainingszentren mit Splashtop, die aus der Ferne betrieben werden

Wie viele Unternehmen sah sich 2020 auch das Bechtle IT-Systemhaus Chemnitz mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert.Besonders betroffen waren die Schulungszentren des Unternehmens, die nicht im Präsenzbetrieb weiterarbeiten konnten.Johann Geßner, Service Desk Agent bei Bechtle IT System House Chemnitz, erklärt, wie und warum sein Unternehmen Splashtop Enterprise für Remote-Labore einsetzte, um die IT-Schulungen während der Pandemie schnell und kosteneffizient neu zu gestalten.

Die Herausforderung: Die Kontinuität der Schulungszentren sicherstellen und gleichzeitig die Betriebskosten niedrig halten

Das Bechtle IT-Systemhaus Chemnitz hat Schulungszentren in Chemnitz, Dresden und Cottbus. Jedes dieser Zentren ist mit Computerräumen und entsprechender Schulungssoftware ausgestattet. Bis zur Corona-Pandemie hatte sich diese Ausstattung für Schulungen in den Bereichen Cloud, Server, Netzwerke und andere IT-Themen bewährt.

Aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise Social Distancing, konnte das IT-Systemhaus keine Vor-Ort-Schulungen mehr anbieten. Für ein Schulungszentrum, das Einnahmen erzielen möchte, war die Schließung keine Option,“ so Geßner. Die Schulungszentren waren zudem mit hohen Kosten verbunden, da sie Investitionen in Labore mit Rechenzentren erforderten.

Geßner dachte sich, dass es eine kosteneffiziente Möglichkeit geben muss, die Schulungszentren während der Pandemie aus der Ferne zu betreiben, also begann er, sich nach Lösungen umzusehen. Er schaute sich zunächst die ihm bekannten Remote-Software-Produkte an, die sich jedoch als teure und komplizierte Lösungen herausstellten. „Damit diese Lösungen funktionieren, hätten wir eine Menge teurer Hardware und einen hochpreisigen Internetzugang kaufen müssen“, erklärt Geßner. „Wir sprechen hier von einer Investition von fast 150.000 Euro.“

Er erklärt weiter, dass diese Lösungen auch sehr kompliziert und nicht so benutzerfreundlich waren, wie Geßner es sich erhofft hatte. „Sie verlangten von jedem Benutzer, komplizierte Software herunterzuladen und einige Zertifikate zu implementieren, was während eines Lockdowns nicht praktikabel war“, sagte Geßner.

Geßner sah sich dann VPN und RDP an und testete etwa neun Lösungen, die für seine Bedürfnisse nicht funktionierten. „Diese Lösungen waren halbwegs brauchbar“, sagte er. „Die Herausforderung war, dass wir vorsichtig sein mussten, denn gemäß den Datenschutzgesetzen dürfen wir die Adressen unserer Kunden nirgends weitergeben, und wir waren mit den Sicherheitsrisiken der Implementierung von VPN nicht zufrieden.“

Dann stieß Johann Geßner auf Splashtop für Remote Labs.

Die Lösung: Splashtop Enterprise for Remote Labs – günstige, benutzerfreundliche und zuverlässige Fernzugriff-Software

Splashtop Enterprise for Remote Labs ist eine Fernzugriffssoftware, die es Benutzern ermöglicht, von jedem anderen Gerät aus, einschließlich Windows- oder Mac-Computern, Chromebooks, iPads, Android-Tablets und mehr, auf Laborcomputer zuzugreifen und diese zu kontrollieren.

Splashtop Enterprise bot alles, was Geßner in Bezug auf Kosten, Verwaltbarkeit und Fernbetrieb der Schulungszentren gesucht hatte.

„Ich möchte nicht wahllos in Portalen herumklicken“, sagte Geßner. „Mit Splashtop ist es einfach übersichtlich – ich kann innerhalb weniger Minuten erledigen, was zu erledigen ist, und die Kunden haben ihre Zugriffe, ohne dass ich erst in Untermenüs danach suchen muss. Außerdem ist alles übersichtlich auf einer schönen Ebene angeordnet. Ich kann alles, was ich zur Vorbereitung benötige, problemlos umsetzen, wie das Zuweisen von Passwörtern und Berechtigungen.“

Mit dieser Lösung von Splashtop konnten auch die datenschutzrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden. „Splashtop ermöglicht es mir, Konten mit unseren eigenen E-Mail-Adressen einzurichten, die Passwörter jedes Mal vor der Schulung zu ändern und sie den Teilnehmern bei Bedarf zur Verfügung zu stellen“, erklärte Geßner. „Das ist eine Funktionalität, die mir in dieser Form nur Splashtop bietet.“

Außerdem bot Splashtop Enterprise im Vergleich zu anderer Fernzugriffssoftware mehr Funktionalitäten bei geringeren Kosten.„Das hat alle überzeugt“, sagte Geßner.

Letztlich konnten Geßner und sein Team mit Splashtop Enterprise für abgelegene Labore:

Lernenden und Lehrkräften ermöglichen, sich per Fernzugriff in die Laborcomputer der Schulungszentren einzuwählen und die Anwendungen so zu nutzen, als wären sie vor Ort.

Zeitfenster planen und Berechtigungen festlegen, um einen reibungslosen Fernzugriff für Lernende und Lehrkräfte zu gewährleisten.

Fernunterstützung und -verwaltung von Laborcomputern und schnelle On-DemandFernunterstützung für jeden Computer oder jedes mobile Gerät sowie Unterstützung von Lernenden und Lehrkräften zu Hause oder auf dem Campus bereitstellen.

Die Ergebnisse: Splashtop rettet das Jahr und eröffnet Möglichkeiten für hybride Schulungen

Nach dem Testen von mehr als 10 Tools entschied sich das Bechtle IT-Systemhaus Chemnitz für Splashtop for Remote Labs zur Unterstützung seiner Schulungszentren. Splashtop stach unter allen Lösungen aufgrund seiner Schlüsselfunktionalitäten, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit hervor.

Geßner sagte, Splashtop habe seinem Team letztlich geholfen, die Jahresbilanz zu retten.

Auch der Implementierungsprozess verlief reibungslos. Das IT-Team installierte Splashtop auf 67 Windows-Clients und ermöglichte damit bis zu 24 Lernenden den Fernzugriff auf die PCs der Schulungszentren für ihre Trainingseinheiten. Schon nach wenigen Schulungen konnte das IT-Systemhaus einen positiven Return on Investment für Splashtop verzeichnen.

Bechtle IT System House Chemnitz ermöglicht es seinen Schulungsteilnehmern, von jedem Ort aus an den Schulungen teilzunehmen, da sie nicht zu einem der Standorte des Unternehmens reisen müssen. „Das spart Reisezeit, Hotelkosten und reduziert unseren eigenen organisatorischen Aufwand in der Schulungsabteilung“, so Geßner.

Aufgrund dieser Erfahrungen planen Johann Geßner und sein Team, Splashtop auch nach der Pandemie weiter zu nutzen und eventuell eine hybride Schulungslösung anzubieten. „Ich gehe davon aus, dass wir auch nach der Pandemie weiterhin Online-Trainings anbieten werden, weil wir dank Splashtop nun auf eine passende Lösung zurückgreifen können, die von unseren Kunden als ziemlich cool verlässlich angesehen wird,“ sagt er. Er fügt hinzu, dass Online-Schulungen manchmal auch als qualitativ hochwertiger und bequemer für Kunden angesehen werden, was ein zusätzlicher Vorteil der Remote-Nutzung mit Splashtop ist.

—

Splashtop Enterprise for Remote Labs ist ein leistungsfähiges, einfach zu verwaltendes und sicheres Fernzugriffstool, das sich hervorragend für Bildungseinrichtungen eignet. Studenten und Lehrer können so sicher aus der Ferne auf die Geräte der Ausbildungsstätte zugreifen. Kontaktieren Sie uns, um sich für eine kostenlose Testversion anzumelden und eine Demo zu vereinbaren.