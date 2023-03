Splashtop präsentiert neue Fernzugriffsintegration für Freshservice auf Refresh 19 von Freshwork

Las Vegas, Nevada. — 4. September 2019 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Remote-Supportlösungen, wird auf der Refresh 19 von Freshworks seine neuesten Remote-Support-Softwareangebote für Helpdesks, IT, Support-Teams und Managed Service Provider vorstellen, einschließlich der bevorstehenden Integration mit Freshservice.

Refresh 19 ist die globale Benutzerkonferenz von Freshworks, auf der Partner, Branchenführer und Kunden zusammenkommen, um mehr über die CX-Branche zu erfahren. Es wird vom 4. bis 5. September in Las Vegas, NV, stattfinden. Splashtop wird Silbersponsor der Veranstaltung sein und am Stand #S1 in der Ausstellungshalle zu finden sein.

Neue On-Demand-Supportintegration mit Freshservice

Splashtop wird seine neue Splashtop On-Demand-Support-Integration (Splashtop SOS) mit Freshservice am Splashtop-Stand vorführen. Mit dieser Integration können Freshservice-Benutzer mit dem Freshservice-Ticket Fernzugriffssitzungen starten. Techniker werden in der Lage sein, die Computer ihrer Kunden in Echtzeit zu sehen und fernzusteuern. Zu den Funktionen gehören:

Klicken, um eine schnelle Remote-Support-Sitzung aus einem Freshservice-Ticket heraus zu starten

Fernzugriff und Fernsteuerung von Windows- und Mac-Computern

Protokolliere automatisch die Details der Fernzugriffssitzung im Freshservice-Ticket, um die Audit-Anforderungen zu erfüllen

„Wir freuen uns sehr, Refresh 19 zu sponsern“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir haben gehört, wie wichtig es für Freshservice-Kunden ist, die richtige Fernzugriffs-/Fernunterstützungslösung in ihr Service-Managementsystem zu integrieren. Unsere Splashtop SOS-Integration bietet ihnen die preiswerteste Lösung.“

Verfügbarkeit

Die Splashtop-Integration mit Freshservice wird voraussichtlich bald über den Freshworks Marketplace verfügbar sein. Die Integrations-App funktioniert mit Splashtop SOS Unlimited, das auf der Splashtop-Website gekauft oder kostenlos getestet werden kann. Jeder, der am Splashtop-Stand vorbeikommt, um seinen Ausweis scannen zu lassen, wird benachrichtigt, sobald er verfügbar ist. Diejenigen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen, können eine E-Mail an sales@splashtop.com senden, um benachrichtigt zu werden, wenn die Integrations-App zum Herunterladen verfügbar ist. Nach der Veröffentlichung wird auch ein Link unter https://www.splashtop.com/integrations/freshservice verfügbar sein

Über Splashtop SOS

Splashtop SOS macht die Bereitstellung von Fernsupport einfach. Verbinde dich mit einem einfachen Sitzungscode mit den Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten der Nutzer. Du musst keine Zeit oder Geld damit verschwenden, zum physischen Standort eines Benutzers zu reisen, einfach per Fernzugriff darauf zugreifen und die Kontrolle übernehmen, sobald du gebraucht wirst. Diagnostizieren und beheben Sie das Problem schnell und machen Sie Ihre Kunden zufrieden. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar unter: https://www.splashtop.com/sos

Über Refresh 19

Refresh ist die globale Benutzerkonferenz von Freshworks. Refresh 19 bietet zwei Tage voller inspirierender Sessions, praktischer technischer Workshops, Networking und einer Menge Spaß! Nimm an Sessions über die neuesten Trends und Best Practices in den Bereichen Helpdesk/Kundensupport, CX-Management, IT-Servicedesk-Management und mehr teil. Erfahre mehr unter: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com