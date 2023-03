Eine Splashtop-Umfrage ergab, dass 84% der Universitätsstudenten den Fernzugriff auf Computerräume wünschen; der hybride Lernansatz befähigt die Studierenden

Universitäten weltweit nutzen Splashtop, um Studierende, Lehrkräfte und die IT mit Fernzugriffstechnologie sicher miteinander zu verbinden

CUPERTINO, Kalifornien — 26. Oktober 2022 — Laut der neuesten Umfrage von Splashtop, einem führenden Anbieter von Software für sicheren Fernzugriff und Support, erwarten die Schüler von heute Flexibilität beim Lernen. Splashtop befragte mehr als 1.000 Hochschulstudenten in den USA und Großbritannien, um ihre Fernunterricht- und Technologiepräferenzen besser zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen, dass 84% der Universitätsstudenten der Meinung sind, dass der Fernzugriff auf Computerräume wichtig für ihre Ausbildung ist und ihre Leistung verbessern könnte. Diese Ergebnisse deuten auf einen anhaltenden Wandel in der Art und Weise hin, wie Schüler am liebsten lernen.

„Die neue Generation der Studierenden erwartet heutzutage Technologien, die ihnen helfen können, effizienter und effektiver zu lernen – wo auch immer sie sind. Wir sind unglaublich stolz darauf, die technologische Lücke für Studierende zu schließen, die ihre Laborarbeit zu Hause erledigen möchten, und stellen dabei sicher, dass sie nahtlosen und sicheren Zugang zu Anwendungen, Dateien und Hardware haben, die sie benötigen“, erklärt Nityasha Wadalkar, Direktorin für Produktmarketing bei Splashtop.

Die Fernzugriffs- und Unterstützungstechnologie von Splashtop arbeitet hinter den Kulissen, sodass Studenten und Dozenten von jedem Gerät aus und überall produktiv sein und zusammenarbeiten können. Universitäten auf der ganzen Welt — darunter die University of California, Los Angeles, die University of Westminster, London, die Duke University, die University of Nottingham, die University of the Arts London und Virginia Tech — verlassen sich auf Splashtop, um ihr Fernlernerlebnis zu verbessern, einschließlich sicherer Infrastruktur und Remote-IT-Support.

Zusätzliche Ergebnisse der Umfrage:

Für eine optimale Lernerfahrung bevorzugen die Studierenden eine Mischung aus direktem Zugriff und Fernzugriff auf Bildungsressourcen, insbesondere wenn es um Campus-Computer geht.

Wenn es um das Klassenzimmer geht, wollen die Schüler immer noch persönliche Zeit mit ihren Lehrern und Kollegen verbringen. Tatsächlich sind 46,2% der Schüler immer noch der Meinung, dass sie auf dem Campus am besten lernen, während 38,2% eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht bevorzugen. Mehr als 84% der Schüler sind der Meinung, dass der Fernzugriff auf Computerräume wichtig ist und ihre Leistung verbessern könnte. Sie nennen die Fähigkeit, Unterricht, Projekte und Arbeit nach ihren Zeitplänen zu verwalten, als Hauptmotivatoren.

Das Mitbringen des eigenen Geräts in den Unterricht ist zur Norm geworden, weshalb die Remote-Technologie für Studierende eine wichtige Komponente für den Zugang zu benötigter Software und Ressourcen geworden ist.

Die heutigen Digital Native-Studierenden erwarten zunehmend, dass ihre Bildungserfahrung ihren Lebensstil außerhalb der Hochschule widerspiegelt, mit nahtlosem Zugriff über ihr Gerät auf Informationen, die sie benötigen. Die Befragten geben an, durchschnittlich 1,8 Geräte zu verwenden, darunter eine Mischung aus Laptops, Smartphones, Desktops, Tablets und Chromebooks.

Überwiegend erwarten Studierende, dass ihre Universität den IT-Support bietet, den sie benötigen.

Mehr als 90% der befragten Studenten gaben an, dass sie von ihrer Universität technischen Support erwarten, wenn sie Probleme haben. Deshalb wird der IT-Fernsupport für Universitäten, die ein dynamischeres digitales Erlebnis für Studenten schaffen wollen, immer wertvoller.

Campus-Computer für Studierende, wo auch immer sie sind

Splashtop ermöglicht es Universitäten, virtuelle Laborumgebungen zu schaffen, die asynchrones Lernen und Produktivität von überall oder außerhalb der Unterrichtszeiten ermöglichen. Diese Flexibilität fördert die Chancengleichheit und Integration von Studierenden mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen sowie von Studierenden, die Arbeit, Schule und persönliche Termine unter einen Hut bringen müssen. Die Fernzugriffslösungen von Splashtop sind geräteunabhängig – mit Unterstützung für Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook – und ermöglichen Studierenden aus allen sozioökonomischen Schichten den Zugang zu leistungsstarken Anwendungen und Technologien.

Fernunterstützung für Studierende

Mit Splashtop können Helpdesk-Teams schnelle On-Demand-Fernunterstützung für jedes Gerät bieten und Studierende und Lehrpersonen zu Hause oder auf dem Campus betreuen.

Die IT-Supportfunktionen von Splashtop ermöglichen es Technologieteams, Tausende von Geräten proaktiv zu warten und zu aktualisieren, ohne den Lernprozess zu unterbrechen. Dies wird durch die zentrale Verwaltungskonsole gewährleistet, die eine einfache und effektive Verwaltung von Benutzern, Berechtigungen und Geräten ermöglicht. Zugriff und Berechtigungen können für bestimmte Zeitfenster festgelegt werden, um einen reibungslosen Fernzugriff für Studierende und Mitarbeiter unter Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu gewährleisten. Splashtop ist FERPA-konform mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Single-Sign-On (SSO).

„Die Pandemie löste eine notwendige Umstellung auf modernere und flexiblere Prozesse aus, die durch Remote-Softwarelösungen von Splashtop ermöglicht wurden, und gab Studierenden eine bessere Möglichkeit, Leben und Studium in Einklang zu bringen“, so Wadalkar. „Wir erforschen ständig, was Studierende und Hochschulen wollen, um sicherzustellen, dass wir Lösungen anbieten, die ihren sich entwickelnden Bedürfnissen gerecht werden.“

Um mehr über Splashtop Remote Computer Labs and Solutions for Distance, Remote& Hybrid Learning zu erfahren, besuche Splashtop auf der Educause-Jahreskonferenz 2022 vom 25. bis 28. Oktober 2022, an Stand #771.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten von überall aus vereinfachen und optimieren. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort zu sitzen. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com