Splashtop unterstützt SuperOps.ai sicheren Fernzugriff und Fernsteuerung für MSPs

Splashtop und SuperOps.ai kündigte heute eine Integrationspartnerschaft an, die Splashtops sichere Fernzugriffstechnologie mit der von SuperOps.ai bündelt intuitive All-in-One-Plattform für MSPs. Die Plattform kombiniert Professional Services Automation (PSA) und Remote Monitoring and Management (RMM) -Software zu einer einzigen unverzichtbaren Lösung für die heutigen MSPs. Mit dem integrierten Splashtop können Benutzer jetzt jedes Client-Gerät, das sie verwalten, steuern und sicheren Support rund um die Uhr von überall aus bieten.

SuperOps.ai nutzt KI und Automatisierung, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Störungen durch intelligente Warnmeldungen und eine moderne, intuitive Oberfläche zur proaktiven Verwaltung von Vorfällen zu vermeiden. Wenn Techniker Probleme mit Client-Geräten beheben müssen, starten sie einfach eine Splashtop-Fernsteuerungssitzung von SuperOps.ai aus und diagnostizieren Probleme so, wie sie es persönlich tun würden, auch ohne dass der Kunde anwesend ist.

„Angesichts des wachsenden Umfangs und der zunehmenden Komplexität heutiger IT-Projekte und der wachsenden Bedrohung durch Ransomware brauchen wir einen einfachen und sicheren Partner für den Fernzugriff, der den Herausforderungen gewachsen ist und MSPs in die Lage versetzt, ihren Kunden erstklassige Dienstleistungen anzubieten“, so Arvind Parthiban, CEO von SuperOps.ai. „Splashtop ist bekannt für seine Sicherheit und sein hervorragendes Nutzererlebnis, was es zum perfekten Partner für uns und unsere Kunden macht. Der Fokus von SuperOps.ai liegt darauf, MSPs ein nahtloses und gut integriertes Erlebnis zu bieten, und ich glaube, dass diese Integrationspartnerschaft ein weiterer Schritt in Richtung dieses Ziels ist.“

Nutzer von SuperOps.ai haben jetzt Zugriff auf folgende Vorteile:

Unbeaufsichtigter Fernzugriff : MSPs müssen nicht anwesend sein, um per Fernzugriff auf die Geräte und Server eines Kunden zuzugreifen. Sie können proaktiv Probleme beheben, Wartungsarbeiten durchführen und Kunden Fernsupport bieten.

Automatische Bereitstellung : Der Splashtop-Streamer wird über den Agenten SuperOps.ai automatisch auf allen Client-Assets auf der Plattform installiert. Das bedeutet, dass du keine Zeit für die manuelle Bereitstellung im Gerätenetzwerk aufwenden musst.

Funktionen während der Sitzung : Benutzer können die Splashtop-Funktionen nutzen, um das Remote-Sitzungserlebnis zu verbessern, einschließlich Dateiübertragung, Chat, Synchronisierung der Zwischenablage und mehr. All das hilft MSPs einfach und unterstützt die Bedürfnisse der Kunden effizient und schnell.

Robuste Sicherheit: Jede Remote-Sitzung ist durch TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt, sodass du dir keine Sorgen um die Integrität der Remote-Sitzungen machen kannst.

„MSPs brauchen die Möglichkeit, sich sofort von überall aus einzuschalten und Fehler zu beheben, um Probleme schnell zu lösen und den Betrieb der Kunden jederzeit aufrechtzuerhalten“, sagt Philip Sheu, Mitbegründer und CTO von Splashtop. „Bei SuperOps.ai dreht sich alles um die Nutzererfahrung und die Rationalisierung jeder Transaktion, die MSPs pro Tag durchführen, und wir sind begeistert, dass Splashtop einen Teil dieser Lösung bereitstellen kann.“

200.000 Unternehmen und 30 Millionen Endnutzer auf der ganzen Welt nutzen Splashtop sicher, darunter große Banken, Medienunternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen und Regierungsbehörden. Die sichere Fernzugriffs- und Support-Technologie wird Benutzern von SuperOps.ai ohne zusätzliche Kosten angeboten, die auch die Möglichkeit haben, splashtop.com/sos zu erwerben. für Ad-hoc-Remote-Support für Computer und Mobilgeräte, die nicht unter SuperOps.ai verwaltet werden. Besuche Superops.ai/Marketplace/Splashtop und splashtop.com/integrations/SuperOpsai, um mehr zu erfahren.

Über SuperOps.aiSuperOps.ai ist eine PSA-RMM-Plattform, die auf KI und intelligenter Automatisierung basiert und für moderne MSPs entwickelt wurde. Das Unternehmen wurde 2020 von den Serienunternehmern Arvind Parthiban und Jayakumar Karumbasalam gegründet, die zusammen über 35 Jahre Erfahrung in der IT-Branche verfügen. CEO Arvind hat die führende Marketingautomatisierungssoftware entwickelt — Zarget, die von Freshworks übernommen wurde. Jayakumar, der CTO und CPO, hat mit Zoho, Optus und Freshworks zusammengearbeitet, wo er Datenplattformen leitete und aufbaute. Jetzt sind beide in den MSP-Bereich eingestiegen, um die Branche zu transformieren, indem sie die moderne Alternative — SuperOps.ai — eingeführt haben. Sie bereiten dem Markt eine glänzende Zukunft vor. SuperOps.ai wird von den namhaften Investoren Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India und Elevation Capital unterstützt.

Über Splashtop

