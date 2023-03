Splashtop schließt sich mit Freshworks zusammen, um neue Fernunterstützungsintegration zu veröffentlichen

Freshworks-Benutzer können jetzt von einem Ticket aus per Fernzugriff auf die Computer ihrer Kunden zugreifen, indem sie den Splashtop SOS-Dienst nutzen.

San Jose, Kalifornien, 14. Januar 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernsupport, hat sich in Freshworks integriert, um Benutzern der ITSM-Software von Freshworks, Freshservice, und der Kundensupport-Software von Freshworks, Freshdesk, eine schnelle, zuverlässige und sichere Remote-Supportlösung zu bieten. Mit der Splashtop-Integration werden Agenten in der Lage sein, sich sofort mit den Computern ihrer Benutzer zu verbinden und diese zu steuern, um Support zu bieten, und das alles von Freshworks aus.

Die Integration ermöglicht die Nutzung von Splashtop On-Demand-Support (Splashtop SOS) innerhalb eines Tickets auf Freshservice oder Freshdesk. Mit einem einfachen Klick kann der Techniker einen eindeutigen Link generieren, den er an seinen Kunden senden kann. Wenn du dem Link folgst, lädt der Kunde die SOS-App herunter und startet sie, wodurch der Techniker vollen Zugriff und Kontrolle über sein Gerät hat.

Hauptmerkmale von Splashtop SOS für Freshworks

Klicken Sie, um eine schnelle Remote-Support-Sitzung aus einem Freshservice- oder Freshdesk-Ticket bei Freshworks zu starten, ohne dass eine Installation auf dem Client-Gerät erforderlich ist

Fernzugriff und Fernsteuerung einer unbegrenzten Anzahl von Windows- und Mac-Computern

Nutze die Unterstützungsfunktionen von Splashtop SOS wie Dateiübertragung, Remote-Neustart, Chat, gemeinsame Nutzung des Techniker-Desktops und mehr

Logge automatisch die Details der Fernzugriffssitzung in das Ticket ein, um die Audit-Anforderungen zu erfüllen

„Wir freuen uns, Splashtop zu Freshworks zu bringen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Splashtop SOS ist die Lösung für betreuten Fernsupport mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Freshservice- und Freshdesk-Nutzer können bis zu 70% oder mehr sparen, indem sie Splashtop anderen, teureren Remote-Support-Produkten vorziehen. Außerdem erhalten sie alle Tools, die sie benötigen, um ihre Kunden schneller zu unterstützen und so die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern.“

„Die Kunden von heute erwarten die bestmögliche Interaktion mit den Serviceteams. Die Integration mit Splashtop bietet einen Mehrwert für den IT-Support und ermöglicht es den Agenten, praktische Unterstützung zu leisten, ohne durch geografische Einschränkungen eingeschränkt zu sein „, sagte Anand Venkatraman, VP of Global Partnership bei Freshworks. „Der Freshworks Marketplace ist zu einem Nährboden für Innovationen geworden, und diese Integration ist ein solches Beispiel für die Lösung eines kritischen Geschäftsproblems.“

Verfügbarkeit

Die Splashtop SOS-Integrations-Apps mit Freshservice und Freshdesk sind kostenlos auf dem Freshworks Marketplace erhältlich. Die Integrations-Apps funktionieren mit Splashtop SOS mit dem PSA Ticketing& ITSM-Integrations-Add-on. Splashtop SOS kann auf der Splashtop-Website gekauft oder kostenlos ausprobiert werden. Weitere Informationen, einschließlich Anweisungen zur Einrichtung, findest du unter: https://www.splashtop.com/integrations/freshservice und https://www.splashtop.com/integrations/freshdesk

Über Splashtop SOS

Splashtop SOS macht die Bereitstellung von Fernsupport einfach. Verbinde dich mit einem einfachen Sitzungscode mit den Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten der Nutzer. Du musst keine Zeit oder Geld damit verschwenden, zum physischen Standort eines Benutzers zu reisen. Begib dich einfach per Fernzugriff darauf und übernimm die Kontrolle, sobald du gebraucht wirst. Diagnostizieren und beheben Sie das Problem schnell und machen Sie Ihre Kunden zufrieden. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar unter: https://www.splashtop.com/sos.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com

Über Freshworks Marketplace

Freshworks Marketplace ist das erste vollständig integrierte Partner-Ökosystem der SaaS-Industrie. Der Marketplace wurde 2018 gegründet und besteht aus über 350 Partnern in über 40 Ländern, die Lösungen weiterverkaufen, anpassen und implementieren und Kunden weltweit unterstützen. Freshworks Marketplace bietet über 700 Apps, die von ISVs (Independent Software Vendors) und SiS (Systemintegratoren) entwickelt wurden.

Über Freshworks

Freshworks bietet innovative Kundenbindungssoftware für Unternehmen jeder Größe, die es Teams leicht macht, ihre Kunden zu gewinnen, zu schließen und lebenslang zu halten. Die SaaS-Produkte von Freshworks bieten eine 360-Grad-Ansicht des Kunden, sind sofort einsatzbereit, einfach zu bedienen und bieten eine schnelle Kapitalrendite. Freshworks hat seinen Hauptsitz in San Mateo, USA, und über 2.500 Teammitglieder arbeiten in Büros auf der ganzen Welt. Weitere Informationen findest du auf www.freshworks.com