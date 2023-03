Splashtop arbeitet mit OMS3 zusammen, um elektronische Krankenakten sowie das elektronische Gesundheitsaktensystem für Tausende von Kliniken und Krankenhäusern für das iPad zugänglich zu machen

Ärzte können jetzt aus der Ferne Transkripte diktieren, Dokumente unterschreiben, 3D-Röntgenaufnahmen kommentieren und von jedem Mobilgerät aus sicher mit Patientendaten interagieren

SAN JOSE, Kalifornien. — 11. Dezember 2013 — Heute kündigt Splashtop eine Partnerschaft mit OMS3 an, um die My Practice Anywhere-Lösung auf dem iPad bereitzustellen, die es Ärzten und Krankenschwestern ermöglicht, von jedem mobilen Gerät aus auf ihre Praxisverwaltungssoftware zuzugreifen und dabei alle Sicherheits- und Compliance-Richtlinien einzuhalten. Die Einführung von Mobilgeräten ermöglicht Arztpraxen die Vorteile eines mobilen und papierlosen Büros, ermöglicht eine höhere Produktivität und sorgt für eine höhere Patientenzufriedenheit.

„Ärzte sparen Zeit und Geld, indem sie Patientennotizen über Siri auf dem iPad diktieren“, so Jules Vergara, COO von OMS3. „Splashtop ermöglicht die sofortige Speicherung der Daten direkt in den Patientenakten, wodurch die Zeit und die Kosten für die manuelle Transkription entfallen und gleichzeitig alle Sicherheits- und Compliance-Richtlinien eingehalten werden.“

Splashtop hat seine preisgekrönte Remote-Desktop-App so angepasst, dass sie Folgendes bietet:

Leistungsstarker Zugriff auf hochauflösende Röntgenbilder mit Annotationsfunktion

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit – keine Schulung erforderlich, sofortige Akzeptanz

Ferndiktat – optimiert für die Integration mit Siri von Apple

HIPAA-Konformität – hochsicherer Zugriff innerhalb des Netzwerks für hohe

„Mobile Geräte verändern die medizinische Industrie, insbesondere die Art und Weise, wie Ärzte, Krankenschwestern und Patienten interagieren“, so Mark Lee, CEO und Gründer von Splashtop. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit OMS3, um Innovationen bei der Mobilisierung bestehender OMS3 Windows-basierter Lösungen für Tausende von Ärzten und Krankenschwestern voranzutreiben.“

Mit Partnern in vielen Branchen, darunter Medizin, Zahnmedizin, Bildung und Gastronomie, passt Splashtop seine Mobilisierungsplattform an und verkauft sie als Eigenmarke, um bestehende Windows-Anwendungen schnell und effektiv zu mobilisieren. Die Portierung und Neuentwicklung vorhandener Windows-Anwendungen auf mobile Geräte ist schwierig, teuer und oft mit Kompatibilitäts- und Schulungsproblemen verbunden.

Weitere Informationen darüber, wie Splashtop medizinischem Fachpersonal helfen kann, auf Patientenakten zuzugreifen, einschließlich EMR- und EHR-Systeme, findest du unter: https://www.splashtop.com/healthcare

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und überbrückt dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Nutzern, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 14 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese hochleistungsfähige Lösung für den Remote-Desktop- und Anwendungszugriff ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Lösung von Kompatibilitätsproblemen bei mobilen VPNs und RDP über WAN. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Finalist der Red Herring 100 North America 2013. Es ist das einzige Unternehmen, das den NVIDIA „Ones to Watch“ Emerging Companies Award zwei Jahre in Folge (2012 und 2013) gewonnen hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für Medien

Caitlin Regan

415.905.408

Caitlin.regan@horngroup.com