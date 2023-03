Splashtop ist jetzt für AMD GPU und APU optimiert und ermöglicht so 3D-Gaming und die Nutzung professioneller Grafikanwendungen aus der Ferne

Durch die Integration des AMD Media SDK mit der AMF-DEM-Bibliothek kann Splashtop ein 3D-Erlebnis aus der Ferne mit niedriger Latenz und hoher Framerate bieten

Hol dir Splashtop Remote-Computerzugriff mit konfigurierbaren Tastenkombinationen und Gamepad in:

SAN JOSE, Kalifornien. — 24. März 2014 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, kündigte die Optimierung von Splashtop Streamer auf ausgewählten diskreten AMD-GPUs und APUs an. Benutzer können jetzt HD-Videostreaming aus der Ferne, professionelle 3D-Grafik und Spielerlebnis mit extrem niedriger Latenz genießen.

"Splashtop verwandelt jeden PC mit AMD APU oder GPU in eine vollständig interaktive, ferngesteuerte Spiele-Engine, die 3D-Spiele auf jedes mobile Gerät streamt", so Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Unternehmen, Designer, Ärzte oder Finanzanalysten können nun jederzeit und überall Fernzugriff auf professionelle 3D-Anwendungen und Daten erhalten.

Durch die Integration der AMF-DEM-Bibliothek in das Media SDK kann Splashtop Streamer 60 Bilder pro Sekunde bei der Kodierung von 1080P HD mit einer Latenzzeit von unter 100 ms erreichen. Dies entspricht der 3- bis 4-fachen Leistung von Splashtop Streamer ohne AMF-DEM-Optimierung. Darüber hinaus wird durch die Nutzung der Hardwarebeschleunigung die CPU-Auslastung erheblich reduziert, sodass sich die CPU auf die Ausführung anderer komplexer Anwendungen konzentrieren kann.

Mit den innovativen konfigurierbaren Tastenkombinationen und dem Gamepad von Splashtop genießen Splashtop-Benutzer die beste Remote-Desktop-Erfahrung von jedem mobilen Touchscreen aus. Überlagern Sie einen virtuellen Joystick (Gamepad) auf einem mobilen Gerät, um ein interaktives Remote-3D-Spiel zu unterstützen, oder überlagern Sie eine Bildlaufleiste und Tastenkombinationen, um beliebte 3D-AutoCAD- oder Adobe ® Premier ® Pro-Videobearbeitungstools zu unterstützen, damit Sie Ihr Desktop-PC-Erlebnis auch unterwegs einfach mitnehmen können.

Und für eine begrenzte Zeit erhalten Splashtop-Benutzer beim Kauf einer berechtigten AMD Radeon™ Grafikkarte einen kostenlosen Promotion-Code für Splashtop Personal zur Aktivierung der "Konfigurierbaren Verknüpfungen und des Gamepads" als Bonus-Option für das AMD-Spielbündel Never Settle Forever. Das Aktionsangebot "Konfigurierbare Tastenkombinationen und Gamepad" wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für berechtigte APUs der A-Serie von AMD zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, um AMD-Kunden beispiellose Remote-Grafikfunktionen zu bieten“, sagte Amit Mookerjee, Senior Manager, Media Software Solutions bei AMD. „Splashtop ermöglicht es Besitzern von AMD Radeon-GPU und AMD APU, Grafiken auf PC-Ebene aus der Ferne auf mobilen Geräten mit geringem Stromverbrauch zu erleben.“

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die Klassenbeste Bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und verbindet dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode, umVPN Kompatibilitätsprobleme mit Mobilgeräten und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und weitere Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt für Medien

Kim Gengler

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com