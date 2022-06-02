Splashtop On-Demand-Support jetzt in Spiceworks IT Help Desk integriert
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
MSPs und IT-Mitarbeiter können Splashtops leistungsstarke Fernsupport-Sitzungen aus dem Spiceworks-Helpdesk heraus starten.
San Jose, Kalifornien — 30. März 2016 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von leistungsstarkem geräteübergreifendem Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt die Integration der Splashtop On-Demand-Support (SOS) -Lösung mit Spiceworks an. Spiceworks ist eine kostenlose Community für IT und MSPs, um Wissen auszutauschen, und Spiceworks bietet eine kostenlose Systemverwaltungs- und Inventarlösung mit integriertem Helpdesk. Die Integration macht es dem IT-Techniker leicht, eine Fernsteuerungssitzung von einem Helpdesk-Ticket aus zu starten.
Durch die einfache Installation des neuen Splashtop-Plug-ins und den Kauf einer Splashtop On-Demand-Support-Lizenz (SOS) können Spiceworks-Helpdesk-Benutzer Folgendes genießen:
Kostengünstige Lösung zu einem Bruchteil der Kosten der Alternative – 244 € pro Techniker pro Jahr
Klassenbeste Fernzugriffsleistung ohne Verzögerung
Nahtlose Konnektivität in jedem Netzwerk
Robuste Sicherheit – TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung
Dateiübertragung
Chat
Sitzungsprotokollierung
Spiceworks wird von über 5 Millionen IT-Experten genutzt, um bewährte Verfahren miteinander auszutauschen, die technologische Infrastruktur zu verwalten und Kundensupport zu bieten.
Splashtop Remote Support-Produkte sind auch gut mit verschiedenen Remote Monitoring and Management (RMM) und Professional Services Automation (PSA) Lösungen integriert, wodurch ITs und MSPs in die Lage versetzt werden, ihre Kunden effektiver zu betreuen.
„Über dreißigtausend MSPs und ITs haben die Splashtop Remote Support Solution eingeführt“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Viele Spiceworks-Benutzer haben um eine Integration mit dem kostenlosen Helpdesk von Spiceworks gebeten, und wir freuen uns, unser Versprechen einlösen zu können, unseren Kunden kontinuierlich einen Mehrwert zu bieten.“
Splashtop-Plugin für Spiceworks ist im Spiceworks App Center veröffentlicht: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
Erfahren Sie mehr und melden Sie sich für eine kostenlose Testversion von Splashtop On-Demand Support (SOS) an: https://www.splashtop.com/sos
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com