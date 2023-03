Splashtop On-Demand-Support jetzt in Spiceworks IT Help Desk integriert

MSPs und ITs können Splashtop Hochleistungs-Fernsupport-Sitzungen einfach vom Spiceworks-Helpdesk aus starten.

San Jose, Kalifornien — 30. März 2016 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von leistungsstarkem geräteübergreifendem Fernzugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt die Integration der Splashtop On-Demand-Support (SOS) -Lösung mit Spiceworks an. Spiceworks ist eine kostenlose Community für IT und MSPs, um Wissen auszutauschen, und Spiceworks bietet eine kostenlose Systemverwaltungs- und Inventarlösung mit integriertem Helpdesk. Die Integration macht es dem IT-Techniker leicht, eine Fernsteuerungssitzung von einem Helpdesk-Ticket aus zu starten.

Durch die einfache Installation des neuen Splashtop-Plug-ins und den Kauf einer Splashtop On-Demand-Support-Lizenz (SOS) können Spiceworks-Helpdesk-Benutzer Folgendes genießen:

Kostengünstige Lösung zu einem Bruchteil der Kosten der Alternative – €189 pro Techniker pro Jahr

Klassenbeste Fernzugriffsleistung ohne Verzögerung

Nahtlose Konnektivität in jedem Netzwerk

Robuste Sicherheit – TLS mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung

Dateiübertragung

Chat

Sitzungsprotokollierung

Spiceworks wird von über 5 Millionen IT-Experten genutzt, um bewährte Verfahren miteinander auszutauschen, die technologische Infrastruktur zu verwalten und Kundensupport zu bieten.

Splashtop Remote Support-Produkte sind auch gut mit verschiedenen Remote Monitoring and Management (RMM) und Professional Services Automation (PSA) Lösungen integriert, wodurch ITs und MSPs in die Lage versetzt werden, ihre Kunden effektiver zu betreuen.

„Über dreißigtausend MSPs und ITs haben die Splashtop Remote Support Solution eingeführt“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Viele Spiceworks-Benutzer haben um eine Integration mit dem kostenlosen Helpdesk von Spiceworks gebeten, und wir freuen uns, unser Versprechen einlösen zu können, unseren Kunden kontinuierlich einen Mehrwert zu bieten.“

Das Splashtop-Plug-In für Spiceworks ist im Spiceworks App Center veröffentlicht: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.

Erfahre mehr und melde dich für eine kostenlose Testversion von Splashtop On-Demand-Support (SOS) an: https://www.splashtop.com/sos