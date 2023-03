Integration für Splashtop On-Demand Support erhält Anwendungszertifizierung von ServiceNow

Ermöglicht plattformübergreifende Fernunterstützung für Windows- und Mac-Computer, die über ServiceNow Service Management initiiert wird

[San Jose, Kalifornien. — 25. April 2019 —] Splashtop gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung seiner Anwendung bei ServiceNow erhalten hat, die jetzt im ServiceNow Store erhältlich ist. Die Zertifizierung durch ServiceNow wird nur für Apps erteilt, die im Store erhältlich sind, und bedeutet, dass die Splashtop SOS-Integration eine Reihe definierter Tests erfolgreich abgeschlossen hat, die sich auf die Sicherheit, Kompatibilität, Leistung und Integrationsinteroperabilität der Now Platform konzentrieren. Die Zertifizierung stellt auch sicher, dass bei der Planung und Implementierung der Splashtop SOS-Integration mit ServiceNow bewährte Verfahren angewendet werden.

Splashtop wurde in ServiceNow integriert, sodass Techniker Benutzer direkt von ServiceNow aus fernunterstützen können, indem sie den Splashtop On-Demand-Support (SOS) -Service verwenden.

Mit der Integration kann ein Techniker mit nur wenigen Klicks eine Remote-Desktop-Verbindung zum Computer eines Benutzers herstellen, um direkt aus ServiceNow-Vorfällen heraus Support zu leisten! Nach der Support-Sitzung werden die Sitzungsinformationen automatisch für den Vorfall gespeichert, damit sie für die Zukunft zur Verfügung stehen. Endbenutzer müssen für die Verbindung keine Software vorinstalliert haben.

Splashtop On-Demand Support ist eine Lösung, die für IT-Support-Teams, Helpdesks und MSPs optimiert ist, die nach einer erstklassigen Ad-hoc-Fernunterstützung-Lösung mit hoher Leistung und robuster Sicherheit suchen.

Hauptfunktionen

Fernzugriff auf Computer des Benutzers kann direkt innerhalb eines Incidents eingerichtet werden

Nutzen Sie alle Splashtop-Funktionen während einer Remote-Sitzung, einschließlich Dateiübertragung, Neustart aus der Ferne und Freigabe des Techniker-Desktops

Sitzungsinformationen automatisch aufzeichnen und vom Vorfall aus darauf zugreifen

Vollständige Verschlüsselung von Fernsitzungen

„Helpdesk-Techniker, die Splashtop On-Demand Support nutzen, können jetzt Remote-Sitzungen direkt aus ihren ServiceNow-Vorfällen heraus starten“, so Philip Sheu, CTO von Splashtop. „Dies spart den Technikern Zeit, ermöglicht es ihnen, mehr zu tun, ohne ServiceNow verlassen zu müssen, und verbessert die Audit-Protokolle.“

Verfügbarkeit

Splashtop SOS Integration für ServiceNow ist jetzt im ServiceNow Store erhältlich. Kontaktiere sales@splashtop.com für die Splashtop SOS-Lizenzierung zur Verwendung mit der ServiceNow-Integration. Zusätzliche Informationen zu Splashtop SOS und eine kostenlose Testversion sind unter https://www.splashtop.com/sos verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.

ServiceNow Store

Der ServiceNow Store ist die exklusive Quelle für Now Certified Apps von ISV Technology Partners, die ServiceNow ergänzen und erweitern und die Amortisierungszeit für Kunden verkürzen.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.