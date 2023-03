Splashtop wurde von TrustRadius als Gewinner der „Best Software List 2022“ gekürt

TrustRadius zeichnet Splashtop als Gewinner der „Overall Best Software List“ aus, basierend auf außergewöhnlichen Bewertungen und Kundenfeedback für die sicheren Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen von Splashtop.

CUPERTINO, Kalifornien — 2. November 2022 —Splashtop, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten überall vereinfachen und rationalisieren, gab heute bekannt, dass es von TrustRadius, einer der 10 besten Softwarebewertungsplattformen weltweit, als Gewinner der Best Software List 2022 ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr wurde Splashtop von TrustRadius mit mehreren Auszeichnungen ausgezeichnet, darunter „Top Rated“, „Solutions Leader“, „Best Value“ und „Best Feature Set“.

„Splashtop wurde für die Best Software List 2022 ausgewählt, da es sich am besten für alle Marktsegmente eignet: kleine, mittlere und große Unternehmen“, erklärt Megan Headley, Vice President of Research bei TrustRadius. „Diese Auszeichnungen basieren direkt auf dem Feedback der Kunden. Splashtop-Kunden in allen Segmenten heben die SOS-Zugangsfunktion hervor, mit der Remote-Techniker sowohl auf beaufsichtigte als auch auf unbeaufsichtigte Geräte zugreifen können.“

Folgendes sagen verifizierte Splashtop-Kunden auf TrustRadius:

„Wir verwenden Splashtop unternehmensweit, um unser CRM, unsere Musiksysteme und Computer, die wir vor Ort bei Veranstaltungen einsetzen, zu nutzen. So können wir SICHER auf unsere Daten zugreifen, damit unser Geschäft reibungslos und effizient läuft. Es ist äußerst benutzerfreundlich und auch sehr einfach, zwischen Konten zu wechseln, um auf verschiedene Workstations zuzugreifen.“ General Manager, Cutting Edge Entertainment (Unterhaltungsbranche, 11–50 Mitarbeiter)

Wir nutzen Splashtop, um eine wachsende hybride Belegschaft (Remote-Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Ort) zu unterstützen. Die IT-Abteilungen sind die Benutzer und Manager von Splashtop. Wir unterstützen Mitarbeiter sowohl zu Hause als auch in anderen Niederlassungen, um Fahr- und Ausfallzeiten zu sparen. Splashtop hat es uns sogar ermöglicht, Tablets und Telefone aus der Ferne zu diagnostizieren und zu reparieren.“ Administrator in der Informationstechnologie (Bankunternehmen, 51–200 Mitarbeiter)

„Das Tolle an Splashtop ist, dass alle Daten in den Netzwerken der Mitarbeiter gespeichert werden und nicht auf Laptops unterwegs sind. Eine gute Cyber-Hygiene besteht aus mehreren Schichten, und Splashtop ist ein wichtiger Teil unserer Sicherheitsvorkehrungen, sowohl intern als auch für unsere Kunden." Technologieberater, ATC Tech Inc. (Informationstechnologie und -dienstleistungen, 1–10 Mitarbeiter)

„Unsere IT-Abteilung nutzt es für die Fernwartung aller Computer auf dem Campus, um die Endbenutzer zu unterstützen. Das hat uns geholfen, per Fernzugriff auf die Rechner der Benutzer zuzugreifen und Probleme zu lösen. Das spart uns eine Menge Zeit. Wir müssen nicht mehr durch den ganzen Campus laufen, um physisch auf die Rechner zu gelangen. Wir haben es auch für das Einspielen von Updates genutzt, als unsere Bereitstellungslösung nicht funktionierte.“ User Services Architect, San Juan College (Bildungsmanagement, 501–1000 Mitarbeiter)

„Wir sind unserer Benutzer-Community für die Empfehlung und TrustRadius für die Anerkennung dankbar“, betont Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop. „Wir sind stolz darauf, die benutzerfreundlichsten Produkte auf dem Markt zu haben und ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten.“

Optimierte Remote-Benutzererfahrung

Splashtop verbindet Menschen mit Computern, Apps und Konten, wo auch immer sie sich befinden – einfach, erschwinglich und sicher. Benutzer profitieren von hochleistungsfähigen Funktionen, die sie benötigen, um von überall auf der Welt aus zu arbeiten, mit 4K-HD-Qualität, schnellen Verbindungen in Echtzeit und Bildraten von bis zu 60 FPS.

Sichere Plattform mit vielen Funktionen

IT-Helpdesk-Teams und Managed Service Provider können verteilte Teams mit der Komplettlösung für Fernzugriff und Support, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort verfügbar ist, problemlos verwalten und unterstützen. Splashtop bietet mehr Möglichkeiten für sicheres Arbeiten aus der Ferne, mit vereinfachten Verbindungsabläufen und erhöhter Effizienz für Helpdesk-Techniker und Endbenutzer. Splashtop macht Sicherheit zu einem grundlegenden Bestandteil des Fernzugriffs, mit verschlüsselten Verbindungen und berechtigtem Zugriff auf Computer und Anwendungen.

Unkomplizierte Verträge und Preisgestaltung

Splashtop bietet transparente, unkomplizierte Verträge mit klaren Preisen und ohne überraschende Zinserhöhungen. Wenn Benutzer Hilfe benötigen, nutzen sie den unvergleichlichen Kundenservice von Splashtop, der per E-Mail, Chat und Live-Telefonsupport verfügbar ist, um Probleme zu lösen und schnell wieder an die Arbeit zu gehen.

Splashtop.com oder lies Bewertungen auf TrustRadius.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem beliebigen Ort vereinfachen und optimieren. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort zu sitzen. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com

Über TrustRadius

TrustRadius ist die vertrauenswürdigste Recherche- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und auszuwählen. Entscheidungsträger aus allen Branchen verlassen sich auf verifizierte, von Gleichaltrigen durchgeführte Beratung und Forschung von TrustRadius. Verkäufer binden Käufer mit hoher Kaufabsicht an und überzeugen sie, indem sie ihre einzigartigen Geschichten durch aussagekräftige Bewertungen erzählen. Über 12 Millionen Besucher pro Jahr erstellen und interagieren mit hochwertigen Bewertungsinhalten und Daten auf TrustRadius.com. TrustRadius mit Hauptsitz in Austin, Texas, wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.