Splashtop bringt das erste leistungsstarke Remote-Erlebnis auf den Markt, das für kreative Einzelpersonen und Studios entwickelt wurde
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Die Einführung von Splashtop Business Access Performance bietet Unternehmen und Einzelpersonen, die erstklassige und leistungsstarke Funktionen benötigen, ein erstklassiges Remote-Erlebnis
Cupertino, Kalifornien – 3. Mai 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Remote-Arbeit wesentlich vereinfachen, gab heute die Einführung von Splashtop Business Access Performance bekannt – einer neuen Fernzugriffslösung, die für selbstständige Künstler, Gamer, Architektur-, Design- und kreative Unternehmen optimiert ist. Business Access Performance versetzt Fachkräfte der Kreativbranche in die Lage, in einer Remote-Umgebung ein neues Produktivitätsniveau zu erreichen, das normalerweise nur in kostspieligen Unternehmenslösungen zu finden ist. Jetzt haben Benutzer mit besonders anspruchsvollen Leistungsanforderungen eine erschwingliche professionelle Lösung – mit Funktionen, die unerlässlich sind, um ihre Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität auch unterwegs zu erfüllen.
Business Access Performance bietet Kreativprofis die Flexibilität und den Wettbewerbsvorteil, um überall und von jedem Gerät, einschließlich Mobilgeräten und Tablets, ihre beste Arbeit zu leisten. Profis, die in kleinen Kreativunternehmen arbeiten und Leistung auf Unternehmensniveau benötigen – wie Spieleentwickler und Architekten – können sich mit ressourcenintensiven Anwendungen und Software wie AutoCAD, Modo-Modellierungssoftware und nichtlinearen Bearbeitungstools wie DaVinci Resolve und Adobe Premiere verbinden. Splashtop ist auch für eine Vielzahl von Hardware optimiert, einschließlich der neuesten Grafikkarten und Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia, Intel und AMD.
Privatanwender und Freiberufler haben jetzt eine erschwingliche Fernzugriffslösung, mit der sie ihre Leistung steigern können. Gamer können virtuell von überall streamen und spielen – mit makellosem Sound und fehlerfreier Farbe, für ein immersives, praktisch verzögerungsfreies Erlebnis. Fotografen, Videografen, Designer und andere Fachkräfte der Kreativbranche sind oft außerhalb des Unternehmens unterwegs, benötigen aber dennoch verbesserte Geschwindigkeits- und Leistungsmerkmale, unabhängig von Branche oder Standort. Mit Business Access Performance können Benutzer Rohinhalte und Filmmaterial hochladen und dann auf ihrer primären Workstation remote auf die Bearbeitungssoftware zugreifen, um die Post-Production-Arbeit vollkommen flexibel abzuschließen.
„Splashtop ist bekannt für unser Versprechen, die Benutzerfreundlichkeit und Leistung in der Branche kontinuierlich zu verbessern. Wir arbeiten akribisch mit Chipherstellern wie NVIDIA, AMD und Intel, Hardwareherstellern wie WACOM, Toolanbietern wie Adobe, Autodesk und Solidworks und Netzwerkinfrastrukturanbietern wie AWS, OCI, GCP und Azure zusammen, um die Benutzererfahrung zu optimieren und jede mögliche Millisekunde der Latenzzeit reduzieren“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit der Einführung von Business Access Performance sowie der Aufrüstung von Splashtop Enterprise mit allen erweiterten Leistungsvorteilen ermöglichen wir es Künstlern und Designern, überall zu arbeiten, und Studios, Talente von überall anzuziehen.“
Zu den kreativen Funktionen und Vorteilen gehören:
Zuverlässige 4K-Geschwindigkeiten – Arbeiten Sie in Echtzeit mit 4K-HD-Qualität und Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps).
4:4:4 Farbe – Erleben Sie die genauesten Farben, Kontraste und Bilddetails.
Hi-Fi-Audio – Ultrahohe Audio-Bitraten für detaillierte Tonbearbeitung, AV-Synchronisierung und Post-Production.
Remote Stylus – Genießen Sie verbesserten Druck, Ausrichtung, Neigung und Größe von Stylus-Geräten und Stiften während einer Remote-Sitzung.
USB-Geräteumleitung – Arbeiten Sie aus der Ferne präzise mit speziellen Tools aus der Ferne, einschließlich einer 3D-Maus für effizienteres Arbeiten mit 3D-Modellierungssoftware und angepassten Gamepads und Controllern, um die Spieleentwicklung zu verbessern.
Mikrofon-Passthrough – Verbinden Sie virtuell einen lokalen Mikrofoneingang mit einem Remote-Computer und greifen Sie nahtlos auf benötigte Apps wie Aufnahme-, Meeting- und Diktiersoftware zu.
Wacom Optimization Ready (Project Mercury) – Erstellen Sie makellose Grafiken mit extremer Präzision in einer vollständig optimierten Remote-Umgebung mit interaktiven Wacom-Geräten und der eng integrierten Lösung von Splashtop.
Alle Performance-Funktionen sind in Splashtop Enterprise für Medien & Unterhaltung, Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion, Rundfunk, Spieleentwicklung und andere Branchen verfügbar, die eine verbesserte Sicherheit benötigen, wie z. B. Single Sign-On (SSO), granulare Rechte, SIEM Integration, Unternehmens-APIs und andere Funktionen.
Splashtop bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Leistungsfunktionen, die in einer Fernzugriffslösung für Medienfachleute verfügbar sind, und wurde beim 100-jährigen Jubiläum des Events NAB Show Product of the Year Award 2023 zum Gewinner in der Kategorie „Remote Production“ ernannt. Business Access Performance ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Splashtop.com/products/business-access/performance.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com