Splashtop bringt das erste leistungsstarke Remote-Erlebnis auf den Markt, das für kreative Einzelpersonen und Studios entwickelt wurde

Die Einführung von Splashtop Business Access Performance bietet Unternehmen und Einzelpersonen, die erstklassige Leistungsmerkmale benötigen, ein erstklassiges Remote-ErlebnisCupertino, Kalifornien – 3. Mai 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die heute die Welt des Arbeitens überall vereinfachen kündigte die Einführung von Splashtop Business Access Performance an – eine neue Fernzugriffslösung, die für unabhängige Künstler, Gamer, Architektur & Design sowie Kreativfirmen optimiert ist. Business Access Performance versetzt Kreativprofis in die Lage, in einer Remote-Umgebung ein neues Produktivitätsniveau zu erreichen, das normalerweise nur in kostspieligen Unternehmenslösungen zu finden ist. Jetzt haben Benutzer mit besonders anspruchsvollen Leistungsanforderungen eine erschwingliche professionelle Lösung, die mit Funktionen ausgestattet ist, die unerlässlich sind, um ihre Geschwindigkeits- und Qualitätsanforderungen auch unterwegs zu erfüllen.

Business Access Performance bietet Kreativprofis die Flexibilität und den Wettbewerbsvorteil, um überall und von jedem Gerät, einschließlich Mobilgeräten und Tablets, ihre beste Arbeit zu leisten. Profis, die in kleinen Kreativunternehmen arbeiten und Leistung auf Unternehmensniveau benötigen – wie Spieleentwickler und Architekten – können sich mit ressourcenintensiven Anwendungen und Software wie AutoCAD, Modo-Modellierungssoftware und nichtlinearen Bearbeitungstools wie DaVinci Resolve und Adobe Premiere verbinden. Splashtop ist auch für eine Vielzahl von Hardware optimiert, einschließlich der neuesten Grafikkarten und Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia, Intel und AMD.

Privatanwender und Freiberufler haben jetzt eine erschwingliche Fernzugriffslösung, die eine Leistungssteigerung bietet. Gamer können virtuell von überall streamen und spielen, mit makellosem Sound und fehlerfreier Farbe, für ein immersives, praktisch verzögerungsfreies Erlebnis. Fotografen, Videografen, Designer und andere Kreativprofis reisen oft außerhalb des Unternehmens, benötigen aber dennoch verbesserte Geschwindigkeits- und Leistungsmerkmale, unabhängig von Branche oder Standort. Mit Business Access Performancekönnen Benutzer Rohinhalte und Filmmaterial aus dem Feld hochladen und dann auf ihrer primären Workstation remote auf die Bearbeitungssoftware zugreifen, um die Postproduktionsarbeit mit vollständiger Flexibilität abzuschließen.

„Splashtop ist bekannt für unser Engagement, die Usability- und Leistungsbalken in der Branche kontinuierlich zu erhöhen. Wir arbeiten akribisch zusammen – mit Chipherstellern wie NVIDIA, AMD und Intel, Hardwareherstellern wie WACOM, Toolanbietern wie Adobe, Autodesk und Solidworks und Netzwerkinfrastrukturanbietern wie AWS, OCI, GCP und Azure – um die Benutzererfahrung zu optimieren und jede mögliche Millisekunde der Latenzzeit reduzieren“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit der Einführung von Business Access Performance sowie der Aufrüstung von Splashtop Enterprise mit allen erweiterten Leistungsvorteilen ermöglichen wir es Künstlern und Designern, überall zu arbeiten, und Studios, Talente von überall anzuziehen.“

Zu den Creative-Funktionen und -Vorteilen gehören:

Zuverlässige 4K-Geschwindigkeiten – Arbeiten Sie in Echtzeit mit 4K-HD-Qualität und Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps).

4:4:4 Farbe – Erleben Sie die genauesten Farben, Kontraste und Bilddetails.

High Fidelity Audio – Tunen Sie bis zu ultrahohen Audio-Bitraten für detaillierte Tonbearbeitung, AV-Synchronisierung und Postproduktion.

Remote Stylus – Genießen Sie verbesserten Druck, Ausrichtung, Neigung und Größe von Stylus-Geräten und Stiften während einer Remote-Sitzung.

USB-Geräteumleitung – Arbeiten Sie aus der Ferne präzise mit speziellen Tools aus der Ferne, einschließlich einer 3D-Maus für effizienteres Arbeiten mit 3D-Modellierungssoftware und angepassten Gamepads und Controllern, um die Spieleentwicklung zu verbessern.

Mikrofon-Passthrough – Verbinden Sie virtuell einen lokalen Mikrofoneingang mit einem Remote-Computer und greifen Sie nahtlos auf benötigte Apps wie Aufnahmesoftware, Meeting-Software und Diktiersoftware zu.

Wacom Optimization Ready (Project Mercury) – Erstellen Sie makellose Grafiken mit extremer Präzision in einer vollständig optimierten Remote-Umgebung mit interaktiven Wacom-Geräten und der eng integrierten Lösung von Splashtop.

Alle Leistungsmerkmale sind in Splashtop Enterprise für Medien & Unterhaltung (M&E), Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion (AEC), Rundfunk, Spieleentwicklung und andere Branchen verfügbar, die eine verbesserte Sicherheit benötigen, wie z. B. Single Sign-On (SSO), granulare Kontrolle, SIEM Integration, Unternehmens-APIs und andere Funktionen.

Splashtop bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Leistungsfunktionen, die in einer Fernzugriffslösung für Medienfachleute verfügbar sind, und wurde zum Gewinner des NAB Show Product of the Year Award 2023 in der Kategorie Remote Production während des 100-jährigen Jubiläums der Veranstaltung ernannt. Business Access Performance ist ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Splashtop.com/products/business-access/performance.

Über Splashtop

Splashtop ist führend bei Lösungen, die die Welt der Arbeit überall vereinfachen. Seine Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Remote-Support bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com