Splashtop bringt die nächste Generation von Mirroring360 auf den Markt – die erste Lösung der Branche, die Airplay Mirroring für iOS 10 und Chromebook WebRTC unterstützt
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Airplay- und WebRTC-Bildschirmübertragung von iOS10, Chromebook, Android, Windows und MAC auf jedes Gerät in allen Netzwerken
San Jose, Kalifornien — 26. August 2016 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass der Mirroring360 AirPlay Receiver die branchenweit erste Lösung ist, die iOS10 Airplay Mirroring unterstützt, und der erweiterte Mirroring360 Sender für Chromebook ermöglicht die Bildschirmübertragung auf Chromebooks und anderen Geräten, die auf WebRTC basieren.
Mit Mirroring360 können Sie Ihre Musik, Filme, TV-Shows, Fotos, Spiele und Apps von jedem Gerät auf jedes Gerät streamen oder spiegeln. Nach der Installation verwandelt Mirroring360 Receiver Ihr Windows, MAC oder Android in einen AirPlay-Empfänger. Mirroring360 Sender für Chromebook nutzt den Industriestandard WebRTC, um Chromebook-Bildschirmfreigabe über Geräte und Netzwerke hinweg zu ermöglichen.
„Mirroring360 wird bereits von Millionen von Menschen genutzt, insbesondere von Lehrern und Moderatoren aus der Wirtschaft“, berichtet Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, unseren Benutzern iOS10 und eine verbesserte WebRTC-Unterstützung anbieten zu können.“
„Der Einsatz von Mirroring60 hat in meinem Kindergartenunterricht in Sachen Technologieunterricht, Modellierung und mehr einiges verändert. Meine Kollegen und ich verwenden dieses Tool mit unseren iPads jeden einzelnen Tag, den ganzen Schultag über. Wir nutzen es, um zu zeigen, wie unsere Schüler lernen, Anwendungen auf dem iPad zu gestalten und um alles sehen zu können, was wir im Hinblick auf die Nutzung unserer iPads im Klassenzimmer tun. Danke, danke, dass Sie ein erstaunliches Werkzeug für uns geschaffen haben, das wir im Klassenzimmer einsetzen können!“ Claire Brown, Mayflower Mill Elementary.
„Splashtop hat bei meinen sehbehinderten Schülern wunderbar funktioniert. Sie können über ihre Splashtop-App auf ihrem iPad auf ihre interaktiven Whiteboard-Inhalte zugreifen, sodass sie keine zusätzliche unterstützende Technologie verwenden müssen, um das IWB anzuzeigen. Ich würde Splashtop als Zugriffstool für Schüler mit Sehbehinderung sehr empfehlen", Alison Stephen, Specialist Teacher Vision, Taree West PS.
Wie werden Sie Mirroring360 nutzen?
Lehrer – Lehrer können mit jedem mobilen Gerät im Klassenzimmer herumlaufen und sofort Inhalte von ihrem Gerät auf das interaktive Whiteboard, den Projektor oder HDTV an der Vorderseite des Klassenzimmers übertragen. Schüler können auch sofort ihre Ideen oder Hausaufgaben von ihren Geräten aus teilen, ohne ihren Platz zu verlassen. Durch die Kombination von Mirroring360 mit Splashtop Classroom kann jeder Gerätescreen gleichzeitig auf 40 Schülergeräte übertragen werden. Ideal für Ihr 1:1- oder BYOD-Programm!
Dozenten und Moderatoren — Ergänzen Sie die bestehende WebEx-, Join.me- und GoToMeeting-Lösung, indem Sie die Bildschirmübertragung von Mobilgeräten aus ermöglichen. Demonstriere ganz einfach mobile Anwendungen und Inhalte. Nimm ganz einfach die Demo einer mobilen Anwendung auf.
Sonderpädagogik für Sehbehinderte – Sehbehinderte Schüler können Inhalte von iPad und Chromebook problemlos ohne zusätzliche Hilfstechnologie zugreifen. Schüler können ihr bevorzugtes Format verwenden, um Klasseninhalte sofort anzuzeigen.
Medienbegeisterte – Teilen Sie Ihre Fotos, Musik oder Videos mit Ihrer Familie auf einem großen HDTV über einen Media-Center-Computer, der Mirroring360 ausführt. Lehnen Sie sich zurück und Fernsteuerung das Medienerlebnis mit Ihrem iOS-Gerät.
Gamers – Nehmen Sie Ihre mobilen Spiele auf, teilen Sie sie und streamen Sie sie live von Ihren Computern.
Um den unternehmensweiten oder schulweiten Einsatz von Mirroring360 zu ermöglichen, bietet Splashtop auch das Mirroring360 Large Deployment Package an, einschließlich MSI-Paketen, voreingestellten Konfigurationsoptionen, Einzelschlüssellizenz, Mirroring Assist für netzwerkübergreifende Konnektivität (einschließlich der Option, die gesprächige Bonjour-Übertragung in den Netzwerken auszuschalten) sowie andere erweiterte Funktionen und erweiterten Support.
„Mirroring360 löst viele unserer Probleme, ein iPad mit unserem Schulnetzwerk zu verbinden. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, AirPlay zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg „, sagt Rick Meyer, Technischer Facilitator und Ausbilder an den Sidney Public Schools. „Endlich gibt es etwas, das einfach zu bedienen ist und unsere IT-Mitarbeiter nicht belastet.“
Mirroring360 wird derzeit für 14,99 $ (50 % Rabatt) angeboten. Mirroring Assist kann kostenlos aus dem Appstore heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring360 Sender für Chromebook kann kostenlos im Chrome Web Store heruntergeladen werden: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.
Splashtop hat den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, „Best of What’s New“ von Popular Science, den „Best of CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Red Herring 100 North America Finalist. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT&T, NTT Docomo, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Büros in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com