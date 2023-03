Airplay- und WebRTC-Bildschirmübertragung von iOS10, Chromebook, Android, Windows und MAC auf jedes Gerät in allen Netzwerken

San Jose, Kalifornien — 26. August 2016 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass der Mirroring360 AirPlay Receiver die branchenweit erste Lösung ist, die iOS10 Airplay Mirroring unterstützt, und der erweiterte Mirroring360 Sender für Chromebook ermöglicht die Bildschirmübertragung auf Chromebooks und anderen Geräten, die auf WebRTC basieren.

Mit Mirroring360 kannst du deine Musik, Filme, Fernsehsendungen, Fotos, Spiele und Apps von jedem Gerät auf jedes Gerät streamen oder spiegeln. Nach der Installation verwandelt Mirroring360 Receiver dein Windows, MAC oder Android in einen AirPlay-Empfänger. Mirroring360 Sender für Chromebook nutzt den Industriestandard WebRTC, um die gemeinsame Nutzung von Chromebook-Bildschirmen über Geräte und Netzwerke hinweg zu ermöglichen.

„Mirroring360 wird bereits von Millionen von Menschen genutzt, insbesondere von Lehrern und Moderatoren aus der Wirtschaft“, berichtet Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, unseren Benutzern iOS10 und eine verbesserte WebRTC-Unterstützung anbieten zu können.“

„Der Einsatz von Mirroring60 hat in meinem Kindergartenunterricht in Sachen Technologieunterricht, Modellierung und mehr einiges verändert. Meine Kollegen und ich verwenden dieses Tool mit unseren iPads jeden einzelnen Tag, den ganzen Schultag über. Wir nutzen es, um zu zeigen, wie unsere Schüler lernen, Anwendungen auf dem iPad zu gestalten und um alles sehen zu können, was wir im Hinblick auf die Nutzung unserer iPads im Klassenzimmer tun. Danke, danke, dass Sie ein erstaunliches Werkzeug für uns geschaffen haben, das wir im Klassenzimmer einsetzen können!“ Claire Brown, Mayflower Mill Elementary.

„Splashtop hat bei meinen sehbehinderten Schülern wunderbar funktioniert. Sie können über ihre Splashtop-App auf ihrem iPad auf ihre interaktiven Whiteboard-Inhalte zugreifen, sodass sie keine zusätzliche unterstützende Technologie verwenden müssen, um das IWB anzuzeigen. Ich würde Splashtop als Zugriffstool für Schüler mit Sehbehinderung sehr empfehlen", Alison Stephen, Specialist Teacher Vision, Taree West PS.

Wie wirst du Mirroring360 verwenden?

Pädagogen — Lehrer können mit jedem Mobilgerät durch das Klassenzimmer gehen und Inhalte auf dem Bildschirm ihres Geräts direkt vor dem interaktiven Whiteboard, Projekt oder HDTV des Klassenzimmers teilen. Schüler können ihre Ideen oder Hausaufgaben auch sofort von ihren Geräten aus teilen, ohne von ihrem Platz wegzugehen. Durch die Kombination von Mirroring360 mit Splashtop Classroom kann jeder Gerätebildschirm gleichzeitig auf den Gerätebildschirm von 40 Schülern geteilt werden. Großartig für dein 1:1- oder BYOD-Programm!

Dozenten und Moderatoren — Ergänzen Sie die bestehende WebEx-, Join.me- und GoToMeeting-Lösung, indem Sie die Bildschirmübertragung von Mobilgeräten aus ermöglichen. Demonstriere ganz einfach mobile Anwendungen und Inhalte. Nimm ganz einfach die Demo einer mobilen Anwendung auf.

Sonderpädagogik für Sehbehinderte — Schüler mit Sehbehinderung können ohne zusätzliche Hilfstechnologie problemlos auf Inhalte von iPad und Chromebook zugreifen. Die Schüler können ihr bevorzugtes Format verwenden, um sich die Unterrichtsinhalte sofort anzusehen.

Medienbegeisterte — Teile deine Fotos, Musik oder Videos mit deiner Familie auf einem großen HDTV über einen Media Center-Computer, auf dem Mirroring360 läuft. Lehne dich zurück und steuere das Medienerlebnis mit deinem iOS-Gerät ferngesteuert.

Gamer — Nimm deine Handyspiele von deinen Computern auf, teile sie und streame sie live.

Um den unternehmensweiten oder schulweiten Einsatz von Mirroring360 zu ermöglichen, bietet Splashtop auch das Mirroring360 Large Deployment Package an, einschließlich MSI-Paketen, voreingestellten Konfigurationsoptionen, Einzelschlüssellizenz, Mirroring Assist für netzwerkübergreifende Konnektivität (einschließlich der Option, die gesprächige Bonjour-Übertragung in den Netzwerken auszuschalten) sowie andere erweiterte Funktionen und erweiterten Support.

„Mirroring360 löst viele unserer Probleme, ein iPad mit unserem Schulnetzwerk zu verbinden. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, AirPlay zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg „, sagt Rick Meyer, Technischer Facilitator und Ausbilder an den Sidney Public Schools. „Endlich gibt es etwas, das einfach zu bedienen ist und unsere IT-Mitarbeiter nicht belastet.“

Mirroring360 wird derzeit für $14.99 (50 % Rabatt) angeboten. Mirroring Assist kann kostenlos aus dem Appstore heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender für Chromebook kann kostenlos im Chrome Web Store heruntergeladen werden: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of CES“ des LAPTOP Magazine gewonnen und ist Finalist der Red Herring 100 North America. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT& T, NTT Docomo, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

