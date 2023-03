Splashtop bringt neue „grenzenlose“ Remote-IT-Support-Lösung für europäische Klein- und Mittelbetriebe auf den Markt

Splashtop SOS Teams bietet IT-, Kundensupport- und Helpdesk-Teams eine schnelle und kostengünstige sichere Remote-Supportlösung für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten

* SOS Teams steht neuen Abonnenten ab dem 11.11.22 nicht mehr zur Verfügung

Amsterdam, Niederlande, 9. Februar 2022 —Splashtop, ein führender Anbieter von sicheren, DSGVO-konformen Fernzugriffs- und Supportlösungen der EU, kündigte die Veröffentlichung seiner neuesten IT-Fernunterstützungslösung an, die für den europäischen Markt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde. Splashtop SOS Teams ist jetzt in *den meisten europäischen Ländern allgemein verfügbar und bietet IT-Abteilungen, Kundensupport und Helpdesk-/Servicedesk-Teams eine schnelle, kostengünstige ( 199 Euro Festpreis pro Jahr, pro Techniker für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten ) und Komplettlösung für betreuten und unbeaufsichtigten IT-Fernsupport.

Splashtop SOS Teams ist eine einzige App, mit der Techniker „grenzenlosen“ Remote-Support von jedem Gerät aus leisten können. Selbst wenn sie sich vor Ort befinden und etwas Unerwartetes passiert, können sie sofort handeln.

„Das ortsunabhängige Arbeiten hat IT-Support-Teams vor neue Herausforderungen gestellt, denn sie müssen ihren Mitarbeitern zeitnah, sicher und gezielt technischen Support für eine Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen bieten, egal, wo sie sich gerade befinden“, sagt Alexander Draaijer, General Manager von Splashtop EMEA. „Splashtop SOS Teams macht die Bereitstellung von Remote-Support einfach und erschwinglich für KMUs. Es ist nicht nötig, Zeit oder Geld zu verschwenden, um zum Gerät des Benutzers zu reisen. Ein Techniker kann sich einfach per Fernzugriff von einem beliebigen Ort oder Gerät aus in das Gerät des Anwenders einklinken und in der Sekunde, in der er gebraucht wird, die Kontrolle übernehmen und das Problem sofort mit betreutem Support beheben. Oder Sie können unbeaufsichtigten Support anbieten, um Updates und Wartungsarbeiten an einem von vielen Endgeräten, Anwendungen oder Systemen durchzuführen.“

Wer profitiert von Splashtop SOS Teams:

Unternehmen, die Kunden- und/oder Mitarbeiterzufriedenheit verbessern und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen sowie IT-Supportkosten senken wollen.

Mitarbeiter, die schneller unterstützt werden, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, was ihre Produktivität steigert und den Stress reduziert, wenn sie auf IT-Probleme stoßen.

IT-Techniker, die schnellen, auf Abruf betreuten Remote-Support bieten und Endbenutzerprobleme schnell auf fast jedem Gerät, einschließlich Mobilgeräten, lösen müssen.

IT-Teams, die Computer aus der Ferne verwalten und unbeaufsichtigten Support bieten müssen, auch wenn kein Endbenutzer anwesend ist.

IT-Teams, die direkten persönlichen Support für die Einrichtung oder Fehlerbehebung benötigten.

Splashtop SOS Teams bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet einen vereinfachten Arbeitsablauf, hohe Leistung, umfassende Geräteunterstützung, Benutzerberechtigungen und erfüllt Vorschriften wie die DSGVO. Dank der Einfachheit der Lösung werden Supportanfragen für Techniker und Endbenutzer einfach. Es bietet auch alle Tools, die Unternehmen benötigen, um IT-Fernunterstützung schnell und effektiv zu erledigen, um technische Support-Probleme zu lösen, einschließlich Bildschirmübertragung, Übertragung von Dateien zwischen Geräten, Chatten mit Benutzern, Aufzeichnen von Sitzungen usw.

„Wir haben uns darauf konzentriert, eine IT-Support-Lösung zu liefern, die die Produktivität von Mitarbeitern aus der Ferne wirklich verbessert und Frustrationen im Bereich der Technologie beseitigt“, so Draaijer weiter. „Splashtop SOS Teams ist wirklich das beste Angebot für Remote-IT-Support in Europa. Darüber hinaus sind unsere fortschrittliche Sicherheit, unser umfassender Funktionsumfang und unser sofortiger globaler Kundensupport, der per Telefon oder Chat erreicht werden kann, unübertroffen.“

*Splashtop SOS Teams ist Teil eines breiteren Produktportfolios von Fernunterstützungslösungen für kleine und& große Unternehmen. SOS Teams ist derzeit in Großbritannien und der Schweiz nicht verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop mit Hauptsitz im Silicon Valley und Amsterdam ist der führende Anbieter von sicherem Fernzugriff und Support und bietet ein persönliches Erlebnis, das Benutzer benötigen, mit Sicherheit, der die IT vertrauen kann. Im Gegensatz zu klobigen und langsamen Fernzugriffslösungen ist die persönliche Erfahrung von Splashtop so schnell, einfach und sicher wie vor der Maschine vor Ort. Unsere 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde mit Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau setzt den Leistungsstandard. Splashtop optimiert den Zugriff und die Unterstützung für Windows, Mac, Linux, iOS und Android in einer einzigen Anwendung. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung und integriertem Single Sign-On sowie der Einhaltung von SOC2, GDPR, CCPA und HIPAA sorgen sie für vertrauenswürdige Sicherheit. Der sofortige globale Support von Splashtop ermöglicht es Benutzern, direkt mit einem Experten zu sprechen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Erfahre mehr auf www.splashtop.com.