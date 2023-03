Splashtop veröffentlicht Mirroring360. Zeigen Sie Ihren iPad- oder iPhone-Bildschirm drahtlos mit Airplay auf jedem Computer an. Nehmen Sie an unserem Vortrag auf der ISTE an den AT&T- und HoverCam-Ständen teil.

In Kombination mit Splashtop Classroom ermöglicht Mirroring360 die gemeinsame Nutzung des gespiegelten iOS-Bildschirms mit allen Geräten der Schüler, einschließlich anderer iPads, Android, PCs und Chromebooks. Lade Mirroring360 auf deinen Computer herunter und verwandle ihn in einen Airplay-Receiver.

San Jose, CA und ISTE, Atlanta. — 26. Juni 2014 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring360 an. Mit Mirroring360 kannst du deinen iPad-/iPhone-Bildschirm teilen, ohne Kabel oder Apple TVs zu benötigen. Nach der Installation fungiert Mirroring360 als Airplay-Empfänger auf deinem Computer. Du kannst es dann im Airplay-Menü auf deinem iPad oder iPhone auswählen, um deine Arbeit und Apps mit allen zu teilen!

„Mirroring360 ermöglicht es uns, unsere bestehenden Investitionen in die Unterrichtstechnologie zu nutzen, indem wir unsere iPad-Flotte drahtlos auf Displays im Klassenzimmer spiegeln“, sagte Matt Penner, Direktor für Informations- und Unterrichtstechnologie, Val Verde Unified School District. „Verwenden Mirroring360 im Unterricht hat zu einer direkten Steigerung des Engagements unserer Schüler geführt. Die einfache Bedienung und die niedrigen Kosten ermöglichen es uns, es auf verantwortungsvolle und kostengünstige Weise in jedem Klassenzimmer verfügbar zu machen.“

„Seit der Veröffentlichung von Splashtop Classroom vor einigen Monaten nutzen Hunderte von Schulen und Bezirken auf der ganzen Welt dieses System, um sowohl die Mobilität der Lehrer als auch das Engagement der Schüler zu erhöhen. Lehrer und Administratoren teilten uns mit, dass sie auch ihre iOS-, Android- und Chromebook-Bildschirme gemeinsam nutzen wollen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mirroring360 ist unsere Antwort. Indem sie mit der iOS-Bildschirmfreigabe beginnen, können Lehrer und Schüler das Engagement im Klassenzimmer mit ihren iOS-Geräten erhöhen. Und bald werden sowohl Chromebook- als auch Android-Bildschirme mit dem Rest der Klasse gemeinsam genutzt werden.“

Wie wirst du Mirroring360 verwenden?

Pädagogen — Lass deine Schüler ihre Ideen oder Hausaufgaben teilen, ohne von ihrem Platz wegzugehen. Schüler wählen einfach deinen Computer aus dem Airplay-Menü aus, um ihren Bildschirm zu spiegeln. Lehrer können ihren Bildschirm auch mit der Klasse teilen. In Kombination mit Splashtop Classroom ermöglicht es die Bildschirmübertragung des gespiegelten iOS-Bildschirms auf Computern, iPads/iPhones, Android-Geräten und Chromebooks. Du musst kein Apple TV kaufen. Großartig für dein 1:1- oder BYOD-Programm!

Dozenten und Moderatoren — Drahtlose Präsentation von deinem iPad oder iPhone überall im Raum. Lass andere ihre eigenen Inhalte oder Apps präsentieren, ohne von ihrem Platz wegzugehen. Präsentiere jede App oder jeden Inhalt in einer WebEx-, join.me- oder GoToMeeting-Sitzung.

Trainer und Demonstratoren — Demonstriere die neuesten App-Funktionen. Teste das Fachwissen der Teilnehmer, indem du ihr Gerät spiegelst. Teile interne Apps, Produktdemos und mehr.

Medienbegeisterte — Teile deine Fotos oder Musik mit deiner Familie auf einem großen Bildschirm (über einen Computer). Lehne dich zurück und steuere den Bildschirm mit deinem iOS-Gerät ferngesteuert.

Gamer — Zeige deine Spielfähigkeiten auf einem großen Bildschirm (über einen Computer), mit großartiger Leistung und Sound für ein unterhaltsames, immersives Erlebnis.

Sparen Sie heute über 40 %: Für eine begrenzte Zeit bieten wir jede Lizenz für nur $6.99 (normalerweise 11,99 $) an. Großbestellungen sind ebenfalls möglich (bitte wenden Sie sich an sales@splashtop.com für weitere Informationen).

Starte deine kostenlose 14 Testversion noch heute, indem du www.mirroring360.com besuchst



