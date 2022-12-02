Splashtop veröffentlicht Mirroring360. Zeigen Sie Ihren iPad- oder iPhone-Bildschirm drahtlos mit Airplay auf jedem Computer an. Nehmen Sie an unserem Vortrag auf der ISTE an den AT&T- und HoverCam-Ständen teil.
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In Kombination mit Splashtop Classroom ermöglicht Mirroring360 die gemeinsame Nutzung des gespiegelten iOS-Bildschirms mit allen Geräten der Schüler, einschließlich anderer iPads, Android, PCs und Chromebooks. Lade Mirroring360 auf deinen Computer herunter und verwandle ihn in einen Airplay-Receiver.
San Jose, CA und ISTE, Atlanta. — 26. Juni 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring360 an. Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm Ihres iPad/iPhone ohne Kabel oder Apple TVs zu teilen. Nach der Installation fungiert Mirroring360 als Airplay-Empfänger auf Ihrem Computer. Sie können es dann im Airplay-Menü auf Ihrem iPad oder iPhone auswählen, um Ihre Arbeit und Apps mit allen zu teilen!
„Mirroring360 ermöglicht es uns, unsere bestehenden Investitionen in die Unterrichtstechnologie zu nutzen, indem wir unsere iPad-Flotte drahtlos auf Displays im Klassenzimmer spiegeln“, sagte Matt Penner, Direktor für Informations- und Unterrichtstechnologie, Val Verde Unified School District. „Verwenden Mirroring360 im Unterricht hat zu einer direkten Steigerung des Engagements unserer Schüler geführt. Die einfache Bedienung und die niedrigen Kosten ermöglichen es uns, es auf verantwortungsvolle und kostengünstige Weise in jedem Klassenzimmer verfügbar zu machen.“
„Seit der Veröffentlichung von Splashtop Classroom vor einigen Monaten nutzen Hunderte von Schulen und Bezirken auf der ganzen Welt dieses System, um sowohl die Mobilität der Lehrer als auch das Engagement der Schüler zu erhöhen. Lehrer und Administratoren teilten uns mit, dass sie auch ihre iOS-, Android- und Chromebook-Bildschirme gemeinsam nutzen wollen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mirroring360 ist unsere Antwort. Indem sie mit der iOS-Bildschirmfreigabe beginnen, können Lehrer und Schüler das Engagement im Klassenzimmer mit ihren iOS-Geräten erhöhen. Und bald werden sowohl Chromebook- als auch Android-Bildschirme mit dem Rest der Klasse gemeinsam genutzt werden.“
Wie werden Sie Mirroring360 nutzen?
Lehrer – Lassen Sie Ihre Schüler ihre Ideen oder Hausaufgaben teilen, ohne ihren Platz zu verlassen. Schüler wählen einfach Ihren Computer aus dem Airplay-Menü aus, um ihren Bildschirm zu spiegeln. Lehrer können auch ihren Bildschirm mit der Klasse teilen. In Kombination mit Splashtop Classroom ermöglicht es, den gespiegelten iOS-Bildschirm auf Computern, iPads/iPhones, Android-Geräten und Chromebooks zu übertragen. Kein Kauf von Apple TV erforderlich. Ideal für Ihr 1:1- oder BYOD-Programm!
Dozenten und Moderatoren – Drahtlose Präsentationen vom iPad oder iPhone überall im Raum.Lass andere ihre eigenen Inhalte oder Apps präsentieren, ohne sich von ihrem Platz zu bewegen.Präsentiere beliebige Apps oder Inhalte über eine WebEx-, join.me- oder GoToMeeting-Sitzung.
Trainer und Demonstratoren – Demonstrieren Sie die neuesten App-Funktionen. Testen Sie die Expertise der Teilnehmer, indem Sie ihr Gerät spiegeln. Teilen Sie interne Apps, Produktdemos und mehr.
Medienbegeisterte – Teilen Sie Ihre Fotos oder Musik mit Ihrer Familie auf einem großen Bildschirm (über einen Computer). Lehnen Sie sich zurück und steuern Sie den Bildschirm per Fernsteuerung mit Ihrem iOS-Gerät.
Gamers – Zeigen Sie Ihre Gaming-Fähigkeiten auf einem großen Bildschirm (über einen Computer), mit großartiger Leistung und Sound für ein angenehmes, immersives Erlebnis.
Gehen Sie zur ISTE (International Society for Technology in Education) in Atlanta? Schauen Sie sich dann Mirroring360 und Splashtop an diesen Ständen an:
AT&T – Stand 3348 – Nehmen Sie an der Session von Splashtop am Sonntag, den 29. Juni, von 12:30–13:30 Uhr teil und erfahren Sie von Thomas Deng, Mitbegründer von Splashtop mehr über die Splashtop-Lösungen für das Bildungswesen.HoverCam – Stand 1854 – Sehen Sie Splashtop in Aktion mit dem revolutionären SOLO 8!
Sparen Sie heute über 40 %: Für eine begrenzte Zeit bieten wir jede Lizenz für nur 6,99 $ (normalerweise 11,99 $) an. Großbestellungen sind ebenfalls möglich (bitte wenden Sie sich an sales@splashtop.com für weitere Informationen).
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science sowie die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
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