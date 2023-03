Splashtop bringt Classroom Assist optimiert für Microsoft Windows 10 auf den Markt

Ermöglichen Sie es Lehrern, sofort Anmerkungen zu machen und Windows 10-Tablet-Bildschirme auf den Geräten vieler Schüler zu teilen, jederzeit und überall

San Jose, Kalifornien — 20. Juni 2016 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Splashtop Classroom Assist für die Microsoft Universal Windows Platform (UWP) an. Splashtop Classroom Assist verwandelt alle Windows 10-Tablets oder konvertierbaren Notebooks in mobile interaktive Whiteboards. Die Lehrer können sich frei im Raum bewegen und haben die volle Kontrolle über den Inhalt, ohne an den vorderen Teil des Klassenzimmers gebunden zu sein, wie es bei herkömmlichen interaktiven Whiteboards der Fall ist. Darüber hinaus können Lehrer den Windows 10-Gerätebildschirm sofort drahtlos mit allen Schülergeräten teilen. Zu den unterstützten Windows 10-Funktionen gehören Cortana, mit der Lehrer Sprachbefehle verwenden können, um die Sitzung zu steuern, sowie verschiedene Kommentarfunktionen.

„Das Windows 10-Tablet entwickelt sich zu einem leistungsstarken Lehrmittel, das sowohl Stiftunterstützung als auch Cortana-Sprachsteuerung bietet“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit 1:1-Initiativen in vielen Schulbezirken verbessert Splashtop Classroom Assist, optimiert für Windows 10, die gesamte Lernerfahrung.“

„Wir freuen uns, das Lernen der Studenten mit Splashtops Engagement für die Windows 10 UWP Plattform zu unterstützen“, sagt Craig Dewar, Senior Director of Windows Marketing bei Microsoft Corp. „Splashtop unterstützt unseren Fokus, einen positiven Einfluss auf das Lernen der Studenten zu haben, und unsere Bildungsvision von Lernen für alle – jederzeit und überall.“

Durch die Verwendung von Splashtop Classroom Assist können Lehrer:innen

Behalten Sie die Kontrolle Unterrichten Sie aus allen vier Ecken des Klassenzimmers – interagieren Sie mit den Schülern einzeln oder als Klasse

Zu allem Kommentieren Verwenden Sie Gesten oder den Stylus zum Zeichnen und Hervorheben mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen unterschiedlicher Farbe und Größe über vorhandene Inhalte oder leere, linierte oder gravierte Hintergründe. Mach Screenshots und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen

Steigern Sie das Engagement in der Klasse Benutze die Spotlight& Screen Shades Tools, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Klassenarbeitsblätter sofort importieren und teilen Nimm die Sitzung als Video für die spätere Wiedergabe auf

Gerätebildschirme drahtlos für alle Geräte der Schüler freigeben

Sprachbefehle über Cortana ausgeben

Die neue Splashtop Classroom Assist-App für Windows 10 ist im Windows Store verfügbar. Splashtop Classroom ist ab $29.99 pro Jahr erhältlich.