Splashtop bringt Classroom Assist optimiert für Microsoft Windows 10 auf den Markt
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Ermöglichen Sie es Lehrern, sofort Anmerkungen zu machen und Windows 10-Tablet-Bildschirme auf den Geräten vieler Schüler zu teilen, jederzeit und überall
San Jose, Kalifornien — 20. Juni 2016 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Splashtop Classroom Assist für die Microsoft Universal Windows Platform (UWP) an. Splashtop Classroom Assist verwandelt alle Windows 10-Tablets oder konvertierbaren Notebooks in mobile interaktive Whiteboards. Die Lehrer können sich frei im Raum bewegen und haben die volle Kontrolle über den Inhalt, ohne an den vorderen Teil des Klassenzimmers gebunden zu sein, wie es bei herkömmlichen interaktiven Whiteboards der Fall ist. Darüber hinaus können Lehrer den Windows 10-Gerätebildschirm sofort drahtlos mit allen Schülergeräten teilen. Zu den unterstützten Windows 10-Funktionen gehören Cortana, mit der Lehrer Sprachbefehle verwenden können, um die Sitzung zu steuern, sowie verschiedene Kommentarfunktionen.
„Das Windows 10-Tablet entwickelt sich zu einem leistungsstarken Lehrmittel, das sowohl Stiftunterstützung als auch Cortana-Sprachsteuerung bietet“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit 1:1-Initiativen in vielen Schulbezirken verbessert Splashtop Classroom Assist, optimiert für Windows 10, die gesamte Lernerfahrung.“
„Wir freuen uns, das Lernen der Studenten mit Splashtops Engagement für die Windows 10 UWP Plattform zu unterstützen“, sagt Craig Dewar, Senior Director of Windows Marketing bei Microsoft Corp. „Splashtop unterstützt unseren Fokus, einen positiven Einfluss auf das Lernen der Studenten zu haben, und unsere Bildungsvision von Lernen für alle – jederzeit und überall.“
Durch die Verwendung von Splashtop Classroom Assist können Lehrer:innen
Behalten Sie die Kontrolle
Unterrichten Sie aus allen vier Ecken des Klassenzimmers – interagieren Sie mit den Schülern einzeln oder als Klasse
Zu allem Kommentieren
Verwenden Sie Gesten oder den Stylus zum Zeichnen und Hervorheben mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen unterschiedlicher Farbe und Größe über vorhandene Inhalte oder leere, linierte oder gravierte Hintergründe.
Mach Screenshots und speichere sie zur späteren Verwendung in der Galerie oder schicke sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen
Steigern Sie das Engagement in der Klasse
Benutze die Spotlight& Screen Shades Tools, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Klassenarbeitsblätter sofort importieren und teilen
Nimm die Sitzung als Video für die spätere Wiedergabe auf
Gerätebildschirme drahtlos für alle Geräte der Schüler freigeben
Sprachbefehle über Cortana ausgeben
Die neue Splashtop Classroom Assist-App für Windows 10 ist im Windows Store verfügbar. Splashtop Classroom ist ab 29,99 $ pro Jahr erhältlich.
Sehen Sie, wie Splashtop Classroom Assist Schule und Klassenzimmer transformieren kann: https://www.splashtop.com/classroom
Splashtop Classroom-Video: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das beste geräteübergreifende Produktivitäts- und Kollaborationserlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und die Cloud. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science sowie die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com