Splashtop hochgelobter Finalist bei den IT Europa Channel Awards 2023

IT Europa zeichnet Splashtop für ein innovatives Projekt aus, das die Fernunterstützung,

Tele-Assistenz immersiver Digital Signage-Lösungen in Europa und Nordamerika umfasst.

CUPERTINO, Kalifornien, 24. Mai 2023 – Heute feiert Splashtop seine jüngste Auszeichnung bei den IT Europa Channel Awards als „Highly Commended Vendor“ in der Kategorie „Vertical Application Solution of the Year“ für Splashtops innovative Kundenanwendung mit Beyond Digital Solutions.

Beyond Digital Solutions ist eine Kommunikationsagentur, die immersive digitale Lösungen entwickelt, die die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen mit Marken interagieren. Sie nutzen die Splashtop Enterprise- Lösung, um ihre Fernunterstützungs-,

Teleassistenz-Funktionen für die 7.000 digitalen Bildschirme zu verbessern, die sie für Kunden in Europa, den USA und Kanada verwalten. Die daraus resultierenden Effizienzsteigerungen ermöglichten es Beyond Digital Solutions, 90 % der Probleme aus der Ferne zu beheben, Störungen zu minimieren und durchschnittlich 15.000 Meilen auf der Straße sowie vier Tonnen CO2-Emissionen pro Kunde einzusparen.

„Splashtop hat alle unsere Erwartungen erfüllt. Mit einer skalierbaren Lösung könnten wir unsere Bildschirme überall fernsteuern und eine Vielzahl von Geräten für Kunden und interne Mitarbeiter unterstützen. Und das alles mit einer nicht-invasiven und sicheren Software, die bei Bedarf aktiviert werden kann“, sagte Michael Thompson, Digital Architect und Experte für digitale Beschilderung

Dank der preisgekrönten Lösungen „Fernzugriff“, „Fernunterstützung“, „

Tele-Assistenz“ von Splashtop konnte Beyond Digital Solutions Kosten bei der Kundenzufriedenheit sparen, indem es:

Minimieren Sie Ausfallzeiten ihrer Digital Signage-Kampagnen. Splashtop ermöglichte seinem Service Desk die einfache Überprüfung und Unterstützung von über 200 Maschinen täglich und ersetzte Vor-Ort-Besuche durch nur wenige Remote-Klicks.

Gewinnen Sie Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Dank der Möglichkeit, beliebige Software aus der Ferne auszuwählen und zu verwalten, kann Beyond Digital maßgeschneiderte digitale Kampagnen für seine Kunden erstellen.

Unterstützen Sie Kunden und Mitarbeiter mit einem sicheren, nicht-invasiven Fernwartungstool. Wird bei Bedarf aktiviert, ohne dass eine lokale Installation oder Wartung erforderlich ist.

Ermöglichen Sie IT-Mitarbeitern, gleichzeitig auf denselben Computer zuzugreifen und ihn zu bedienen , ohne von ihren Sitzungen abgemeldet zu werden, um einen effizienteren Fehlerbehebungsprozess zu ermöglichen.

Ermöglichen Sie Mitarbeitern, von ihren eigenen Geräten aus remote zu arbeiten. Mit zeitnahem Support und Zugriff auf High-End-Workstations und -Programme, unabhängig von ihrem Betriebssystem.

„Bei Splashtop verändern wir die Art und Weise, wie Unternehmen alles unterstützen, von der alltäglichen Arbeit bis hin zu IoT-Anwendungen, und unsere jüngste Anerkennung durch IT Europa bestätigt unser Engagement für Exzellenz“, sagte Alexander Draaijer, General Manager von Splashtop EMEA. „Unsere Fähigkeiten im Bereich Fernunterstützung,

Tele-Assistenz haben sich als entscheidend für die Innovationsförderung erwiesen, wie unser bahnbrechendes Projekt mit Beyond Digital Solutions zeigt. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der IoT-Unterstützung zu stehen, und wir freuen uns, weiterhin bahnbrechende Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt liefern zu können.“

Splashtop ist ein führender Anbieter von sicheren Fernzugriffs- und Supportlösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie größere Unternehmen in allen Branchen weltweit, darunter Medien und Unterhaltung, Bildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitsdienste, Transport und mehr. Splashtop wurde kürzlich von TrustRadius mit dem Top Rated Award 2023ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die ausschließlich auf Kundenfeedback basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Splashtop.com.

Über Splashtop

Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com