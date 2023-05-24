Splashtop hochgelobter Finalist bei den IT Europa Channel Awards 2023
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IT Europa zeichnet Splashtop für ein innovatives Projekt aus, bei dem es um die Fernunterstützung immersiver Digital Signage-Lösungen in Europa und Nordamerika geht.
CUPERTINO, Kalifornien, 24. Mai 2023 – Heute feiert Splashtop seine jüngste Auszeichnung bei den IT Europa Channel Awards als „Highly Commended Vendor“ in der Kategorie „Vertical Application Solution of the Year“ für Splashtops innovative Kundenanwendung mit Beyond Digital Solutions.
Beyond Digital Solutions ist eine Kommunikationsagentur, die immersive digitale Lösungen entwickelt, die die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen mit Marken interagieren. Sie nutzen Splashtop Enterprise, um ihre Fernunterstützungsfunktionen für die 7.000 digitalen Bildschirme zu verbessern, die sie für Kunden in Europa, den USA und Kanada verwalten. Die daraus resultierenden Effizienzsteigerungen ermöglichten es Beyond Digital Solutions, 90 % der Probleme aus der Ferne zu beheben, Störungen zu minimieren und durchschnittlich 15.000 Meilen sowie vier Tonnen CO2-Emissionen pro Kunde einzusparen.
„Splashtop hat all unsere Erwartungen erfüllt. Mit einer skalierbaren Lösung könnten wir unsere Bildschirme überall fernsteuern und eine Vielzahl von Geräten für Kunden und interne Mitarbeiter unterstützen. Und das alles mit einer nicht-invasiven und sicheren Software, die bei Bedarf aktiviert werden kann“, sagte Michael Thompson, Digital Architect und Digital Signage Expert
Dank der preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop konnte Beyond Digital Solutions Kosten reduzieren und die Kundenzufriedenheit steigern, indem es:
Minimierung der Ausfallzeiten der Digital Signage-Kampagnen. Splashtop ermöglichte seinem Service Desk die einfache Überprüfung und Unterstützung von über 200 Geräten täglich und ersetzte so Besuche vor Ort durch einige wenige Remote-Klicks..
Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Dank der Möglichkeit, beliebige Software aus der Ferne auszuwählen und zu verwalten, kann Beyond Digital maßgeschneiderte digitale Kampagnen für seine Kunden erstellen.
Kunden und Mitarbeitende mit einem sicheren, nicht invasiven Remote-Support-Tool unterstützen. Kann bei Bedarf aktiviert werden, ohne dass eine lokale Installation oder Wartung erforderlich ist.
IT-Mitarbeitenden ermöglichen, gleichzeitig auf denselben Computer zuzugreifen und ihn zu verwenden, ohne von ihren Sitzungen abgemeldet zu werden, was einen effizienteren Fehlerbehebungsprozess gewährleistet.
Mitarbeitenden ermöglichen, von ihren eigenen Geräten aus remote zu arbeiten. Mit zeitnahem Support und Zugriff auf hochwertige Arbeitsplätze und Programme, unabhängig von deren Betriebssystem.
„Splashtop verändert die Art und Weise, wie Unternehmen alles unterstützen, von der alltäglichen Arbeit bis hin zu IoT-Anwendungen, und unsere jüngste Auszeichnung durch IT Europa bestätigt unsere Verpflichtung zur Exzellenz“, so Alexander Draaijer, General Manager von Splashtop EMEA. „Unsere Fähigkeiten im Bereich Fernunterstützung haben sich als entscheidend für die Innovationsförderung erwiesen, wie unser bahnbrechendes Projekt mit Beyond Digital Solutions zeigt. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der IoT-Unterstützung zu stehen, und wir freuen uns, weiterhin wegweisende Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt liefern zu können.“
Splashtop ist ein führender Anbieter von sicheren Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie größere Unternehmen in allen Branchen weltweit, einschließlich Medien & Unterhaltung, Bildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Transport und mehr.Splashtop wurde kürzlich von TrustRadius mit dem Top Rated Award 2023 ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die ausschließlich auf Kundenfeedback basiert. Um mehr zu erfahren, besuche Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com