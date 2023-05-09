Splashtop gewinnt zwei Jahre in Folge den TrustRadius Top Rated Award 2023

Splashtop gewinnt im zweiten Jahr in Folge den TrustRadius Top Rated Award 2023
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Splashtop erneut für außergewöhnliche Benutzererfahrung und Kundensupport in den Kategorien Remote-Desktop und Fernunterstützung ausgezeichnet
CUPERTINO, Kalifornien, 10. Mai 2023 –Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Fernarbeit vereinfachen, gibt stolz bekannt, dass es in den Kategorien Remote-Desktop und Fernunterstützung als Gewinner des TrustRadius Top Rated Award 2023 ausgezeichnet wurde.Diese prestigeträchtige Auszeichnung basiert ausschließlich auf Kundenbewertungen und unterstreicht das Engagement von Splashtop für Benutzererfahrung und Kundensupport.
„Splashtop hat die Top Rated Awards in den Kategorien Fernunterstützung und Remote-Desktop gewonnen“, sagte Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. „Diese Auszeichnungen basieren direkt auf Kundenfeedback und helfen Softwarekäufern, bessere Kaufentscheidungen zu treffen, indem sie Produkte hervorheben, die ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit bieten.“
Mark Lee, CEO von Splashtop, drückte seine Dankbarkeit und seinen Stolz auf die Errungenschaften des Unternehmens aus und erklärte: „Unsere kundenorientierte, produktorientierte Wachstumsstrategie hat es uns ermöglicht, kontinuierlich die besten Produkte auf den Markt zu bringen. Wir sind bestrebt, unseren Benutzern ein außergewöhnliches Erlebnis und einen reaktionsschnellen Kundensupport zu bieten. Der Gewinn dieser TrustRadius Top Rated Awards ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Exzellenz in der Branche.“
Splashtop ist Vorreiter bei Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung und bietet eine preisgünstige, benutzerfreundliche Plattform mit branchenführenden Sicherheitsfunktionen. Es stellt die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt, wodurch es sich von der Konkurrenz abhebt und sicherstellt, dass die Benutzer eine durchweg positive Erfahrung machen.
Splashtop wurde mit dem Top Rated Award ausgezeichnet, was die Glaubwürdigkeit und das Engagement von Splashtop, die besten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung auf dem Markt zu liefern, weiter unterstreicht. TrustRadius-Rezensenten haben die Plattform für ihre Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Unterstützung gelobt.
Sehen Sie selbst, was Kunden sagen:
„Splashtop ermöglicht unserem 2D- und 3D-Designteam die Interaktion mit Software, die auf Bürosystemen installiert ist und CPU-intensiv sein kann. Wir können Renderings zur Verarbeitung in eine Warteschlange stellen, ohne Remote-Computer zu belasten, denen die Ressourcen fehlen. Splashtop war ein zuverlässiges Tool für unser kleines Team und gleichzeitig kosteneffizient.“Direktor, Marketing- und Werbeunternehmen
„Im Vergleich zu anderen Tools habe ich festgestellt, dass Splashtop ein Produkt ist, um das ich mich nach der Installation nicht weiter sorgen muss. Meistens sind Fernunterstützungs-Tools in Notfällen unternehmenskritisch, und im Gegensatz zu anderen hat mich Splashtop in Notfällen nicht im Stich gelassen. Es ist einfach zu bedienen und ich kann es im Notfall von jedem Gerät aus nutzen, das ich gerade zur Hand habe.“ IT Manager, Hochschulbildung
„Super Produkt zu einem super Preis! Es hat mir Geld, Zeit und Stress gespart. Fast drei Jahre später bin ich immer noch glücklich.“ IT-Leiter, IT-Dienstleister
Für weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop besuchen Sie bitte Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com
Über TrustRadius
TrustRadius ist eine vertrauenswürdige Bewertungsseite für Unternehmenstechnologie, die sowohl Käufern als auch Anbietern dient. Die Plattform hilft Käufern dabei, bessere Produktentscheidungen auf der Grundlage unvoreingenommener und aufschlussreicher Bewertungen zu treffen, und hilft Anbietern gleichzeitig, die authentische Stimme ihrer Kunden zu nutzen und zu skalieren. TrustRadius hat über 680.000 verifizierte Rezensionen und Bewertungen in mehr als 400 Softwarekategorien. Mehr erfahren Sie auf www.trustradius.com