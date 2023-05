Splashtop gewinnt zwei Jahre in Folge den TrustRadius Top Rated Award 2023

„Im Vergleich zu anderen Tools habe ich festgestellt, dass Splashtop ein Produkt ist, um das ich mich nach der Installation IT nicht mehr kümmern muss. Meistens sind Fernunterstützung,

Tele-Assistenz-Tools in Notfällen unternehmenskritisch, und im Gegensatz zu anderen hat mich Splashtop in Notfällen nicht im Stich gelassen. ITist einfach zu bedienen und ich kann IT im Notfall von jedem Gerät aus nutzen, das ich zur Hand habe.“ IT-Manager, Hochschulbildung