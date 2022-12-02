Splashtop bietet Lehrern mehr Freiheit, Zusammenarbeit und einfachen Zugang zu Roaming und Interaktion im Klassenzimmer
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Bei FETC nimmt das Versprechen der Mobilität im Klassenzimmer mit zwei preisgekrönten Apps, Splashtop for Business und Splashtop Whiteboard, Gestalt an
Splashtop ist mit über 12 Millionen Benutzern die Nummer 1 und der meistverkauften Fernzugriffsanbieter
Splashtop auf der FETC, Stand 1425
FETC 2013 – ORLANDO, Florida und SAN JOSE, Kalifornien – 30. Januar 2013 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter für geräteübergreifende Zusammenarbeit und Fernzugriff, führte auf der FETC aus, wie die beliebte Fernzugriffsanwendung Splashtop for Business und das preisgekrönte Splashtop Whiteboard Bildungseinrichtungen mehr Mobilität und Zusammenarbeit ermöglichen.
Splashtop-Produktdemonstrationen sind am Stand 1425 auf der FETC 2013 verfügbar, der wichtigsten K-12-Bildungstechnologiekonferenz der USA, die vom 28. bis 31. Januar im Orange County Convention Center, Orlando, Florida, stattfindet.
„Bildungsinnovation ist ein großer Schwerpunkt für uns“, sagt Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop, Inc. „Seit der Einführung im letzten Jahr gewinnt Splashtop for Business unter den Bildungseinrichtungen, die die mobile Technologie in ihren Klassenzimmern maximieren wollen, an Dynamik. Darüber hinaus lieben Lehrer das interaktive Whiteboard, mit dem sie die Arbeit der Schüler von allen Ecken ihres Klassenzimmers aus verfolgen und überwachen können.“
In einem südkalifornischen Schulbezirk wurden mehr als 800 Lehrer mit iPads und der Whiteboard-Anwendung von Splashtop ausgestattet. Die Lehrer des Val Verde Unified School District genießen es, nicht mehr an ihren Schreibtisch-PC gebunden zu sein, und können sich nun mit ihren iPads frei im Klassenzimmer bewegen, während sie sich direkt mit den Schülern beschäftigen und ihre Arbeit überwachen. Außerdem können sie den Eltern in Echtzeit Beispiele der Arbeit ihrer Kinder schicken.
Mit Splashtop for Business erhalten Bildungseinrichtungen:
Einfach – Einfache Einrichtung für IT-Abteilungen und Pädagogen, sodass Lehrer von iPads und Tablets aus per Fernzugriff auf ihre PCs zugreifen können
Sicher – Anpassbare und robuste Gruppenrichtlinien zur Gewährleistung eines sicheren Fernzugriffs nur für diejenigen, denen die Genehmigung erteilt wurde.
Flexibel – Lizenz- und Preismodelle lassen sich von kleinen bis zu großen Installationen skalieren.
Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer:
Bewegungsfreiheit – Die Lehrer müssen nicht mehr vor der Klasse stehen; sie können frei mit den Schülern zusammenarbeiten und ihre Arbeit überwachen.
Kommentieren – Verwenden Sie Gesten, um mit Stiften unterschiedlicher Farbe und Größe über den Inhalt zu zeichnen und hervorzuheben. Machen Sie Schnappschüsse vom Bildschirm und senden Sie diese per E-Mail an Schüler und Eltern.
Einbinden – Rich-Media-Inhalte werden in hoher Auflösung auf einem Tablet abgespielt. Blenden Sie Text oder Bilder mit dem Schattenwerkzeug auf dem Bildschirm langsam ein, damit sich das Publikum auf die gewünschten Inhalte konzentriert.
Fernarbeit – Greifen Sie von anderen Schulstandorten oder von zu Hause aus von ihrem Tablet auf ihren Klassenzimmer-Desktop zu, was ein Maximum an Komfort und Produktivität ermöglicht.
Für weitere Informationen über Splashtop besuchen Sie bitte https://www.splashtop.com; Folgen Sie dem Unternehmensblog unter https://www.splashtop.com/blog, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Splashtopund auf Twitter unter @Splashtop.
Preise und Verfügbarkeit
Splashtop for Business kann auf der Splashtop-Website unter www.splashtop.com/business#pricing-tab erworben werden. Sonderpreise für Bildungseinrichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Splashtop Whiteboard für iPad ist für 19,99 USD im Apple App Store erhältlich. Das Splashtop Whiteboard für Android, Nook und Kindle Fire kann für 9,99 USD heruntergeladen werden. Besuchen Sie www.splashtop.com/whiteboard und erfahren Sie mehr über Splashtop Whiteboard.
Unterstützende Ressourcen
Splashtop-Startseite: www.splashtop.com
Splashtop für Unternehmen: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard
Laden Sie Splashtop Streamer herunter: https://www.splashtop.com/streamer
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivitäts- und Zusammenarbeitserfahrung und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Cloud. Heute genießen über 12 Millionen Nutzer den Komfort von Splashtop Remote Desktop, das im Apple App Store zu den 25 meistverkauften iPad Apps aller Zeiten gewählt wurde. Splashtop bietet überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit für iOS-, Android-, RIM-, Windows- und MAC-Benutzer, die jederzeit und überall per Fernzugriff auf ihre Desktops, Apps und Daten zugreifen möchten.
Splashtop for Business nutzt die BYOD/CYOD-Trends und ist eine sichere, leistungsstarke Remote-Desktop-Lösung, die entwickelt wurde, um Belegschaften bei voller Einhaltung der IT-Richtlinien des Unternehmens innerhalb von Minuten zu mobilisieren. Es bietet eine zentralisierte Konsole zur Überwachung, Verwaltung, Aktivierung/Deaktivierung und Prüfung des Fernzugriffs von Mitarbeitern auf Anwendungen und Daten über Computer und Clouds hinweg. Viele Unternehmen nutzen Splashtop for Business als eine schnellere und kosteneffektivere Methode, um Probleme mit der Kompatibilität von mobilen VPNs und Performance-Herausforderungen bei RDP über WAN- zu lösen, sowie um bestehende VDI (virtuelle Desktop-Infrastruktur) für mobile Wissensarbeiter zu skalieren und zu beschleunigen. Splashtop arbeitet auch mit Anbietern von Mobile Device Management (MDM), Systemintegratoren, Anbietern von Sicherheitsnetzwerken und Service Providern zusammen, um flexible SaaS- und On-Premise-Lösungen für Unternehmen anzubieten.
Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr iPad, Android-Tablet, B&N NOOK oder Amazon Kindle Fire in ein mobiles interaktives Whiteboard zu verwandeln, zu einem Bruchteil der Kosten eines traditionellen IWB. Lehrer können zusammenarbeiten, kommentieren und Lehrpläne und Inhalte in vielen Formaten, einschließlich Flash, mit allen Schülern teilen, während sie im Klassenzimmer herumlaufen. Anywhere Access Pack ist ein Splashtop 2 Add-on, das es Benutzern ermöglicht, nahtlos auf ihre Computer über 3G/4G, Internet und Firewalls zuzugreifen, indem sie unsere Splashtop Bridging Cloud™, eine globale Relais-Server-Infrastruktur in den USA, Europa und Asien, nutzen. Splashtop Bridging Cloud bietet erstklassige Sicherheit, Zuverlässigkeit und globale Leistung.
Splashtop, an dem Storm Ventures, DFJ, NEA und SAP Ventures beteiligt sind, führt die Welle der Mobilität und des Cloud-Computing an und sorgt für verbesserte Produktivität und Zusammenarbeit, indem es Anwendern eine Brücke zu Anwendungen, Daten und Diensten auf jedem Gerät schlägt. Für weitere Informationen über Splashtop besuchen Sie bitte https://www.splashtop.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Stichworte: Splashtop, geräteübergreifende Zusammenarbeit, iPad, iPhone, Android, FETC, Splashtop Whiteboard, Tablet, Smartphone, Handy, Cloud, Remote-Desktop
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Dottie O’Rourke
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