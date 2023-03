SAN JOSE, Kalifornien, 8. April 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernunterstützungslösungen, ist eine Partnerschaft mit dem Dental Whale Savings Network eingegangen, um Zahnärzten eine erschwingliche und zuverlässige Fernzugriffslösung anzubieten.

Splashtop Business Access ist eine schnelle, zuverlässige und sichere Remote-Desktop-Lösung. Zahnärzte lieben Splashtop, weil Splashtop im Gegensatz zu teuren und komplizierten VPN-Setups einfach zu bedienen und sehr erschwinglich ist. Und damit können Zahnärzte von jedem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus remote auf ihre Bürocomputer zugreifen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Mitgliedern des Dental Whale Savings Network, Splashtop zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.

"Das Dental Whale Savings Network freut sich, mit Splashtop zusammenzuarbeiten und Zahnärzten in den USA den Weg zu ebnen, um aus der Ferne auf ihre Desktop-Systeme zuzugreifen," sagte Philip Cruz, Direktor des Dental Whale Savings Network. "Es wird den DWSN-Mitgliedern auch helfen, während der COVID-19-Pandemie mit ihren nicht-klinischen Aufgaben in ihren Praxen Schritt zu halten."

„COVID-19 erinnert uns daran, warum Splashtop überhaupt gegründet wurde: um Organisationen zu helfen, flexibler zu werden, indem effektive Lösungen für die Arbeit von zu Hause aus in den Betrieb integriert werden“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop.“ Also Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dental Whale, um Zahnärzten jetzt und in Zukunft eine zuverlässige und erschwingliche Fernzugriffslösung zu bieten.“

Über Dental Whale Savings Network®:

Mit Büros in San Antonio, Texas, Miami und Ft. Lauderdale, Florida, Dental Whale® ist ein innovatives Dentalunternehmen, das eine neue Kategorie der Eigentümerschaft und Verwaltung von Gruppen-Privatpraxen eröffnet.

Über das Dental Whale Savings Network hilft Dental Whale Zahnärzten dabei, Zahnarztpraxen effizienter zu betreiben, indem sie Geld sparen bei Einkäufen, der Vermarktung neuer Patienten, der Expansion durch Akquisitionen, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Effizienz in der Praxis.

Dental Whale und seine mehr als 850 Teammitglieder haben mehr als 18.000 Zahnärzte unterstützt und mehr als 4 Millionen Patienten behandelt.

Über Splashtop:

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen.

Splashtop bietet Remote-Desktop-Lösungen für MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks, sodass sie ihre Kunden effektiv unterstützen können. Splashtop ermöglicht es Einzelpersonen auch, von jedem Gerät und überall auf Apps und Daten zuzugreifen.

Darüber hinaus ermöglichen Splashtop-Kollaborationsdienste eine effektive Bildschirmübertragung auf allen Geräten. Über 30 Millionen Nutzer nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Kostenlose Testversionen sind verfügbar.