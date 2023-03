Splashtop erweitert Produktlinie für sicheren Remote-Computerzugriff mit Single Sign-On

SAN JOSE, Kalifornien, 15. April 2020 — Splashtop Inc., ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen, kündigte heute die Integration mit Single Sign On (SSO) an, um eine zentrale Authentifizierung für Kunden zu ermöglichen und die Sicherheit zu erhöhen. Splashtop mit SSO kann einfach skaliert werden, um eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook. Splashtop beinhaltet Funktionen für den Masseneinsatz, um den Prozess der Unterstützung und Ermöglichen der Arbeit von zu Hause aus für alle Mitarbeiter zu vereinfachen.

„Um unsere Kunden zu unterstützen, die zunehmenden Bedrohungen und Cyberangriffen ausgesetzt sind, bietet unsere SSO-Funktion eine verbesserte Sicherheit und erfüllt die regulatorischen und Compliance-Anforderungen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit dem Inkrafttreten der jüngsten COVID-19-Shelter-in-Place-Richtlinien waren viele Unternehmen in der Lage, SSO zu nutzen, um Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus massenhaft zu ermöglichen.“

Sichere und einfache Authentifizierung mit SSO für Splashtop

Organisationen und Unternehmen verwenden SSO, sodass Mitarbeiter ihre vorhandenen, mit der Security Assertion Markup Language (SAML) kompatiblen Identitätsdaten für die Anmeldung verwenden können. Auf diese Weise können Unternehmen sicherstellen, dass die Passwörter ihrer Mitarbeiter den Compliance- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Splashtop ist in SSO integriert und unterstützt sowohl die Geräteauthentifizierung als auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und bietet damit Sicherheit auf Unternehmensniveau für Kunden. Splashtop SSO nutzt den SAML 2.0-Standard und die Integration mit allen wichtigen Identitätsanbietern:

ADFS

Azure AD

Okta

JUMPCLOUD

Die SSO-Integration kann als Ergänzung zu zwei Splashtop-Cloud-Fernzugriffs-Produktlinien gekauft werden:

Splashtop Business Access Pro-Volumenlizenz

Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, mit Splashtop Business Access Pro von zu Hause aus auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen. Benutzer können von ihren eigenen Laptops, iOS- und Android-Geräten aus auf ihre Windows-, Mac- oder Linux-Computer remote zugreifen.

Kontaktiere Splashtop für weitere Informationen.

Splashtop On-Demand Support für Unternehmen

Ermöglichen Sie IT-Abteilungen und Helpdesks, die Computer und Mobilgeräte von Endbenutzern mit Splashtop On-Demand-Support zu unterstützen. Zu den Funktionen gehören Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Chat, Sitzungsaufzeichnung und Integration mit Ticketing-Plattformen.

Kontaktiere Splashtop für weitere Informationen. Splashtop bietet auch Active Directory-Integration für seine unternehmenseigene, selbst gehostete Unternehmenslösung an.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Geschäftsleuten, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks preiswerte und erstklassige Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Mehr als 30 Millionen Nutzer und 200.000 Unternehmen und Regierungsbehörden nutzen Splashtop-Produkte weltweit.