Splashtop erweitert Fernzugriffsintegration mit Autotask
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Starten Sie Fernunterstützung-Sitzungen direkt aus Autotask-PSA-Support-Tickets
Splashtop On-Demand Support (SOS) integriert in Autotask PSA
San Jose, Kalifornien — 15. September 2017 Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigte heute die neue Splashtop On-Demand-Support (SOS) -Integration mit Autotask PSA an, die auf der Autotask Community Live-Konferenz am 17. September 2017 vorgestellt wird. Mit dieser neuen Integration können Autotask-Kunden schnell und nahtlos Splashtop On-Demand-Support-Sitzungen starten, während sie Kunden unterstützen. Zu den Vorteilen der neuen Integration gehören:
Einfaches Starten einer Fernunterstützungssitzung aus einem Autotask-Ticket
Sitzungsinformationen werden automatisch in den Ticketnotizen protokolliert, um später darauf zurückgreifen zu können.
Löse Kundenprobleme schneller und erhöhe die Kundenzufriedenheit
„Wir freuen uns, dass Splashtop seine Integration auf Autotask PSA erweitert hat. Die Splashtop remote access technology, die bereits in Autotask Endpoint Management verfügbar ist, hat IT-Teams und MSPs ermöglicht, sicher auf Workstations zuzugreifen und Benutzerprobleme schnell und effektiv zu lösen“, sagte Patrick Burns, Vice President, Product Management, Autotask. „Diese neue Integration bietet Autotask PSA-Kunden die gleichen erstklassigen Tools, um ihren Kunden direkt aus einem Service-Ticket effizient zu helfen.“
Splashtop On-Demand Support ermöglicht Support-Mitarbeitern den Fernzugriff auf und die Fernsteuerung von Computern und mobilen Geräten.
Windows- und Mac-Computer anzeigen und steuern, Android-Gerätebildschirme in Echtzeit ansehen und viele Android-Geräte fernsteuern
Einfach sowohl für den Techniker als auch für den Remote-Benutzer mit einem 9-stelligen Zugangscode und einem kleinen Download
Nützliche Unterstützungsfunktionen wie Dateiübertragung, Chat und Erhöhung von Administratorrechten
Hohe Leistung und robuste Sicherheit
Bei der Unterstützung von Remote-Benutzern kann die Fähigkeit, ihren Computer- oder Gerätebildschirm zu sehen und zu steuern, dazu beitragen, Probleme bis zu 90% schneller zu lösen als eine verbale Interaktion allein.
„MSPs wünschen sich eine integrierte Lösung, um ihre Kunden effektiv zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO Splashtop. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sowohl Autotask Endpoint Management (RMM) als auch PSA jetzt nahtlos in Splashtop Fernsteuerung integriert sind, sodass MSPs eine erstklassige End-to-End-Lösung genießen können.“
Verfügbarkeit
Die Splashtop On-Demand Support-Integration in Autotask PSA ist jetzt im Autotask LiveLinks-Katalog verfügbar. Die Integration erfordert Splashtop On-Demand Support (separat erhältlich). Splashtop On-Demand Support kann auf der Website von Splashtop erworben werden, wobei die Lizenzierung pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer erfolgt. SOS ist das beste Angebot an beaufsichtigten Fernsupport-Lösungen mit einer Lizenz für die kommerzielle Nutzung. Eine kostenlose Testversion ist ebenfalls verfügbar.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sowohl Autotask Endpoint Management (RMM) als auch PSA jetzt nahtlos in die Splashtop-Fernsteuerung integriert sind, sodass MSPs in den Genuss einer erstklassigen End-to-End-Lösung kommen.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die branchenweit beste bildschirmübergreifende Produktivität, Unterstützung und Zusammenarbeit. Mit den Splashtop Remote Desktop-Diensten
können Sie von jedem Gerät und überall auf Ihre Apps und Daten zuzugreifen. Splashtop Remote Support ermöglicht es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen.Die Kollaborationsdienste von Splashtop, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende 1-to-Many-Bildschirmfreigabe.Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellerpartner wie Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.Erfahren Sie mehr unter https://www.splashtop.com
Über Autotask Corporation
Die Autotask Corporation unterstützt IT-Organisationen weltweit dabei, mit einer vollständigen, cloudbasierten IT-Business-Management-Plattform intelligenter zu arbeiten, die Effizienz, Verantwortlichkeit und Zugang zu den Metriken ermöglicht, die intelligente Geschäftsentscheidungen vorantreiben. Mit integrierten Best Practices und Workflow-Automatisierung beschleunigt
Autotask die Zeit bis zum Umsatz und verbessert gleichzeitig die Servicebereitstellung. Autotask ist in sieben Sprachen verfügbar und wird in über 90
Ländern verwendet. Autotask hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Peking, Chicago, Dallas, London, Los Angeles, München und Sydney. Besuchen Sie datto.com für weitere Informationen.
Medienkontakt
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com