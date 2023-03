Splashtop ernennt Alexander Draaijer zum General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika

Splashtop setzt rasante globale Expansion fort

SAN JOSE, Kalifornien, 30. März 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernsupport, hat Alexander Draaijer zum General Manager für EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) ernannt.

Splashtop hat Investitionen in neue Märkte beschleunigt und Niederlassungen auf der ganzen Welt eröffnet, da die globale Nachfrage nach Splashtop-Fernzugriffsprodukten steigt.

Neben der Unternehmenszentrale im Silicon Valley und Büros im asiatisch-pazifischen Raum baut Splashtop jetzt seine europäische Präsenz mit einem regionalen Hauptsitz in den Niederlanden unter der Leitung von Alexander Draaijer aus.

Diese Erweiterung wird es Splashtop ermöglichen, in mehrsprachige Talente zu investieren, sodass das Unternehmen Organisationen in ganz Europa in ihren Muttersprachen unterstützen kann.

„Alexander wird für die Implementierung und Verwaltung der EMEA-Aktivitäten verantwortlich sein: die Steigerung der Vertriebsaktivitäten, die Identifizierung neuer Marktchancen und die Definition der Maßnahmen, die erforderlich sind, um unserem Geschäft in der EMEA-Region eine neue Dynamik zu verleihen. Wir freuen uns sehr, dass er unserem Team beitritt, und wir wünschen ihm eine hervorragende Integration und viel Erfolg mit Splashtop.“

— Mark Lee, CEO von Splashtop.

Alexander Draaijer ist ein versierter leitender Angestellter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim schnellen Aufbau von SAAS-Betrieben und globalen Vertriebskanälen im Wert von mehreren Millionen Dollar. Alexander hat einen Großteil seiner Karriere damit verbracht, für von Risikokapital finanzierte US-Unternehmen zu arbeiten, wo er das europäische Geschäft im& asiatisch-pazifischen Raum von der Gründung bis zum Börsengang oder der Übernahme aufgebaut und geleitet hat.

„Es ist eine aufregende Zeit, Splashtop beizutreten. Splashtop hat ein fantastisches Angebot und befindet sich in einer phänomenalen Wachstumsphase. Dieses Jahr wird entscheidend sein, um unsere globale Präsenz weiter zu stärken und die Kunden bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen in EMEA besser zu unterstützen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um diesen riesigen Sprung in Europa und darüber hinaus zu machen. “

— Alexander Draaijer, Geschäftsführer für EMEA bei Splashtop Inc

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen.

Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten.

Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende Bildschirmfreigabe. Mehr als 20 Millionen Benutzer verwenden Splashtop-Produkte. Erfahren Sie mehr unter https://www.splashtop.com.