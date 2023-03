Splashtop erweitert die Chromebook-Unterstützung und ermöglicht es Lehrern und Schülern, Inhalte auf und von jedem Gerät im Klassenzimmer zu teilen

Dank der bezirksweiten Lizenzierung mit dem Val Verde Unified School District können mehr als 5.000 Schüler ihre Chromebook-Bildschirme auf andere Geräte wie iPads, Android-Geräte, Windows-PCs und Macs spiegeln

San Jose, CA (PRWEB) — 24. September 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von plattformunabhängigem, geräteübergreifendem Computing und der Zusammenarbeit, kündigte heute neue Chromebook-Unterstützung und neue Funktionen für seine Bildungstechnologielösungen Splashtop Classroom und Splashtop Mirroring360 an. Mit dieser Ankündigung erweitert der Val Verde Unified School District in Südkalifornien, der mehr als 800 Lehrer und fast 20.000 Schüler hat, seinen Splashtop-Einsatz auf mehr als 5.000 Chromebooks für Schüler.

Teile den Unterrichtsinhalt mit Chromebooks

Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrern jetzt, ihre Unterrichtsinhalte und Apps neben iPads, Android-Geräten, Windows-PCs und Macs auch auf Chromebooks der Schüler zu teilen. Seit seiner Einführung im Januar wird Splashtop Classroom in über 50 Schulbezirken weltweit eingesetzt. Die neueste Version beinhaltet neue Funktionen wie: Cloud-Unterstützung, Audiostreaming und die Möglichkeit für Schüler, den Unterricht mit Chromebooks und anderen Geräten zu kontrollieren.

Spiegel-Chromebook-Bildschirme, genau wie Airplay

Mirroring360 wurde im Juni eingeführt und wird von Tausenden von Lehrern verwendet, um ihre iOS-Bildschirme drahtlos über ihren PC oder Mac auf einem Projektor anzuzeigen, ohne zusätzliche Hardware oder Kabel. Mit diesem neuesten Update können Schüler Inhalte spiegeln und sogar Live-Videos von ihren Chromebooks auf PCs und Macs im Klassenzimmer streamen. Das erhöht das Engagement der Schüler und unterstützt 1:1, BYOD und gemischte Unterrichtsinitiativen. Chromebooks können jetzt auch verwendet werden, um die Lebensdauer vorhandener Unterrichtsgeräte wie Projektoren, SMART und interaktive Whiteboards zu verlängern, was die Rendite von Hardwareinvestitionen für viele Bildungseinrichtungen erhöht.

Wenn Mirroring360 zusammen mit Splashtop Classroom verwendet wird, genießen die 800 Lehrer und fast 20.000 Schüler von Val Verde viele Vorteile, darunter:

Sofortiges Teilen von Inhalten zwischen Lehrern und Schülern, Chromebooks und anderen Geräten

Inhalte direkt vor den Schülern platzieren — von unschätzbarem Wert für seh-/hörgeschädigte und behinderte Schüler

Den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Bildschirme von überall im Klassenzimmer zu teilen, ohne ihre Plätze zu verlassen

Es Lehrern ermöglichen, von überall im Klassenzimmer aus zu unterrichten und gleichzeitig die Kontrolle über den Unterricht zu behalten

Verwandeln Sie Tablets in interaktive Whiteboards zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher IWBs

Ermöglicht es der IT, Hunderte von Lehrern und Tausende von Schülern mithilfe von Cloud- oder On-Premise-Lösungen zu unterstützen

„Chromebooks sind zu einem festen Bestandteil unseres Unterrichts geworden. Eine reibungslose Interaktion mit PCs und iPads zu erreichen, blieb jedoch eine Herausforderung. Splashtop Classroom und Mirroring360 durchbrechen diese Barriere „, sagte Matt Penner, Direktor für Informations- und Unterrichtstechnologie, CCTO, Val Verde USD. „Mirroring360 ermöglicht es einzelnen Schülern, ihren Chromebook-Bildschirm auf dem Hauptdisplay zu spiegeln. Splashtop Classroom überträgt dann den Bildschirm des Lehrers auf alle Geräte der Schüler und lädt die Schüler sogar ein, direkt mit der Lektion zu interagieren. Reibungslos. Einfach zu bedienen. Plattformunabhängig. Splashtop deckt alles ab.“

„Wir freuen uns, mit Val Verde zusammenzuarbeiten, um Schülern und Lehrern die Nutzung von Chromebooks und iPads zu ermöglichen, die Entwicklung von Fähigkeiten im 21. Jahrhundert und die Common Core-Standards zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO und Präsident von Splashtop. „Splashtop und Val Verde verbessern kontinuierlich Lehrmittel wie Splashtop Classroom und Mirroring360, um die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern im Klassenzimmer zu fördern.“

