Splashtop erweitert die Chromebook-Unterstützung und ermöglicht es Lehrern und Schülern, Inhalte auf und von jedem Gerät im Klassenzimmer zu teilen
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Dank der bezirksweiten Lizenzierung mit dem Val Verde Unified School District können mehr als 5.000 Schüler ihre Chromebook-Bildschirme auf andere Geräte wie iPads, Android-Geräte, Windows-PCs und Macs spiegeln
San Jose, CA (PRWEB) — 24. September 2014 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von plattformunabhängigem, geräteübergreifendem Computing und der Zusammenarbeit, kündigte heute neue Chromebook-Unterstützung und neue Funktionen für seine Bildungstechnologielösungen Splashtop Classroom und Splashtop Mirroring360 an. Mit dieser Ankündigung erweitert der Val Verde Unified School District in Südkalifornien, der mehr als 800 Lehrer und fast 20.000 Schüler hat, seinen Splashtop-Einsatz auf mehr als 5.000 Chromebooks für Schüler.
Unterrichtsinhalte mit Chromebooks teilen
Mit Splashtop Classroom können Lehrkräfte jetzt ihre Unterrichtsinhalte und Apps neben iPads, Android-Geräten, Windows-PCs und Macs auch auf Chromebooks der Schüler teilen. Seit seiner Einführung im Januar wird Splashtop Classroom in über 50 Schulbezirken weltweit eingesetzt. Die neueste Version enthält neue Funktionen wie Cloud-Unterstützung, Audio-Streaming und die Möglichkeit für Schüler, den Unterricht mit Chromebooks und anderen Geräten zu steuern.
Chromebook-Bildschirme spiegeln – genau wie bei Airplay
Mirroring360 wurde im Juni eingeführt und wird von Tausenden von Lehrkräften verwendet, um ihre iOS-Bildschirme drahtlos über ihren PC oder Mac auf einem Projektor anzuzeigen, ohne zusätzliche Hardware oder Kabel. Mit diesem neuesten Update können Schüler Inhalte spiegeln und sogar Live-Videos von ihren Chromebooks auf PCs und Macs im Klassenzimmer streamen. Dadurch wird die Beteiligung der Schüler erhöht und 1:1-, BYOD- und Blended-Classroom-Initiativen werden unterstützt. Chromebooks können jetzt auch verwendet werden, um die Lebensdauer bestehender Klassenzimmergeräte – etwa Projektoren, SMART und interaktive Whiteboards – zu verlängern und so die Rendite von Hardware-Investitionen für viele Bildungseinrichtungen zu erhöhen.
Wenn Mirroring360 zusammen mit Splashtop Classroom verwendet wird, genießen die 800 Lehrkräfte und fast 20.000 Schüler von Val Verde viele Vorteile, darunter:
Sofortiges Teilen von Inhalten zwischen Lehrern und Schülern, Chromebooks und anderen Geräten
Inhalte direkt vor den Schülern platzieren — von unschätzbarem Wert für seh-/hörgeschädigte und behinderte Schüler
Den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Bildschirme von überall im Klassenzimmer zu teilen, ohne ihre Plätze zu verlassen
Es Lehrern ermöglichen, von überall im Klassenzimmer aus zu unterrichten und gleichzeitig die Kontrolle über den Unterricht zu behalten
Verwandeln Sie Tablets in interaktive Whiteboards zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher IWBs
Ermöglicht es der IT, Hunderte von Lehrern und Tausende von Schülern mithilfe von Cloud- oder On-Premise-Lösungen zu unterstützen
„Chromebooks sind zu einem festen Bestandteil unseres Unterrichts geworden. Eine reibungslose Interaktion mit PCs und iPads zu erreichen, blieb jedoch eine Herausforderung. Splashtop Classroom und Mirroring360 durchbrechen diese Barriere „, sagte Matt Penner, Direktor für Informations- und Unterrichtstechnologie, CCTO, Val Verde USD. „Mirroring360 ermöglicht es einzelnen Schülern, ihren Chromebook-Bildschirm auf dem Hauptdisplay zu spiegeln. Splashtop Classroom überträgt dann den Bildschirm des Lehrers auf alle Geräte der Schüler und lädt die Schüler sogar ein, direkt mit der Lektion zu interagieren. Reibungslos. Einfach zu bedienen. Plattformunabhängig. Splashtop deckt alles ab.“
„Wir freuen uns, mit Val Verde zusammenzuarbeiten, um Schülern und Lehrern die Nutzung von Chromebooks und iPads zu ermöglichen, die Entwicklung von Fähigkeiten im 21. Jahrhundert und die Common Core-Standards zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO und Präsident von Splashtop. „Splashtop und Val Verde verbessern kontinuierlich Lehrmittel wie Splashtop Classroom und Mirroring360, um die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern im Klassenzimmer zu fördern.“
Mehr über Val Verde USD — https://www.valverde.edu
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die Klassenbeste Bildschirmübergreifende Produktivität und Kollaborationserfahrung und verbindet dabei Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre mobilen Geräte auf ihre Lieblingsanwendungen, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu steuern. Mehr als 16 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte von App-Stores heruntergeladen, und Herstellerpartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ der PC World, „Best of What's New“ des Magazins Popular Science sowie die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ des LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
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