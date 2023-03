Splashtop Enterprise bietet eine umfassende Lösung für Fernzugriff und Fernsupport

Das flexible Lizenzmodell ermöglicht es Unternehmen und Bildungseinrichtungen, ihre Mischung aus sicherem Fernzugriff und Remote-Support-Software auszuwählen.

SAN JOSE, Kalifornien, Donnerstag, 5. November 2020 — Splashtop Inc., ein weltweit führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, hat heute eine brandneue Splashtop Enterprise veröffentlicht, eine umfassende Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösung, die den Anforderungen von Unternehmen an IT-Personal, Helpdesk und Endbenutzer-Fernzugriff gerecht wird; und Splashtop Enterprise for Remote Labs für Bildungseinrichtungen.

„Die Nachfrage nach Fernzugriff ist seit Beginn der Pandemie enorm gestiegen — und damit auch der Bedarf an Flexibilität bei der Nutzung von Fernzugriffslösungen durch Unternehmen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Splashtop Enterprise entstand aus dem Bedürfnis nach einer einzigen Hochleistungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigene Mischung aus Remote-Support-Tools für die Arbeit von zu Hause aus und IT- und Helpdesk-Tools für den Remote-Support zu wählen. Splashtop Enterprise for Remote Labs beinhaltet auch Tools für den Fernzugriff auf Computerlabore mit Planungsfunktionen.“

Splashtop Enterprise ist eine sichere, flexible und funktionsreiche Lösung, die für Unternehmen mit vielfältigen Anforderungen an den Fernzugriff entwickelt wurde. Zum Beispiel kann man mit Splashtop Enterprise:

Mitarbeiter in Branchen und Berufsbezeichnungen aller Art können mit leistungsstarkem Fernzugriff auf ihre Workstations produktiv von zu Hause aus arbeiten.

IT-Abteilungen können Fernsupport für die Computer und mobilen Geräte der Benutzer bereitstellen.

Helpdesk-Mitarbeiter können den Benutzern unabhängig von ihrem Standort auf Anfrage Fernsupport bieten.

Darüber hinaus können Bildungseinrichtungen mit Splashtop Enterprise for Remote Labs:

Studenten und Dozenten den Fernzugriff auf Computerlaborarbeitsplätze und Software auf dem Campus ermöglichen.

Ermöglichen Sie es IT-Mitarbeitern, den Remote-Zugang zum Computerlabor zu planen und technischen Remote-Support sowohl für Benutzer auf dem Campus als auch für Remote-Benutzer anzubieten.

Vorteile von Splashtop Enterprise

Mit Splashtop Enterprise erhalten Organisationen und Bildungseinrichtungen eine leistungsstarke, sichere Lösung, die einfach zu implementieren und zu skalieren ist und die mehrere Fernzugriffsanforderungen erfüllt. Zu den Vorteilen von Splashtop Enterprise gehören:

Mitarbeiter können auf Windows-, Mac- und Linux-Computer zugreifen, die sich an ihren Arbeitsplätzen befinden, und die Anwendungen und Daten verwenden, als ob sie vor dem physischen Computer sitzen würden.

IT-Teams können alle Benutzer, Computer und Geräte über eine zentrale Admin-Konsole verwalten und so effektiven internen Support mit Funktionen zur Remote-Endpunktverwaltung bieten.

Schnellsupport-Funktionen auf Abruf ermöglichen es IT-Teams, Helpdesk-Support für die Computer und Mobilgeräte der Mitarbeiter bereitzustellen. Organisationen können diese Funktion auch in ihre Ticket- und PSA-Systeme und damit in ihr bestehendes ITSM-Framework und ihre Prozesse integrieren.

Splashtop Enterprise-Konten können in Single Sign-On-Identitätsanbieter integriert werden, um eine zentrale Authentifizierung und verbesserte Sicherheit zu gewährleisten.

Funktionen wie Gruppierung, granulare Zugriffsberechtigungen und Zeitplanung machen es der IT leicht, große Teams von Mitarbeitern oder Gruppen von Schülern zu verwalten.

Flexible Lizenzierungsoptionen ermöglichen es Unternehmen, eine beliebige Anzahl von benannten Endbenutzerlizenzen und gleichzeitigen Technikerlizenzen zu wählen.

Mit Splashtop Enterprise for Remote Labs können Bildungseinrichtungen gleichzeitige Studentenlizenzen wählen und Zeitfenster für Studenten und Fakultätsmitglieder für den Zugriff auf Laborcomputer einplanen.

Verfügbarkeit

Splashtop Enterprise und Splashtop Enterprise for Remote Labs sind jetzt verfügbar. Organisationen und Bildungseinrichtungen können mehr erfahren und sich erkundigen über:

Splashtop Enterprise bei https://www.splashtop.com/enterprise

Splashtop Enterprise für Remote Labs bei https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

Über Splashtop

Splashtop bietet hochwertige, erstklassige Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für Profis, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Über 30 Millionen Nutzer, über 200.000 Unternehmen und mehrere Regierungsbehörden nutzen Splashtop-Produkte weltweit.