Splashtop, führender Anbieter von Fernzugriffssoftware, ernennt CiELO Technologies zum Value-Added-Distributor, um seine Präsenz in Indien auszubauen

Diese Partnerschaft fördert die globale Expansion von Splashtop und erweitert das Portfolio von CiELO um Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen für Indiens Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

SAN JOSE, Kalifornien, Montag, 28. September 2020 — Splashtop Inc., ein weltweit führender Anbieter von Fernzugriffslösungen, und CiELO Technologies, ein Anbieter von IT-Service- und Sicherheitslösungen, haben heute eine Partnerschaft angekündigt, um die Expansionspläne von Splashtop in Indien zu beschleunigen.

In diesem Jahr verzeichnete Splashtop mit neuen Niederlassungen in Amsterdam, Singapur und neuen Partnerschaften in Lateinamerika und jetzt in Indien ein globales Umsatzwachstum von mehr als 50%. CiELO Technologies, ein etablierter IT-Dienstleister in Indien, hat festgestellt, dass auf dem Markt ein Bedarf an einer sicheren und kostengünstigen Fernzugriffslösung besteht, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Diese strategische Partnerschaft kommt für beide Unternehmen zu einem günstigen Zeitpunkt.

„Wir haben eine enorme Nachfrage von Unternehmen, Regierungen und Bildungseinrichtungen nach unseren Fernzugriffslösungen verzeichnet“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop Inc. „Profis können von zu Hause aus arbeiten, die IT kann Computer und Mobilgeräte aus der Ferne unterstützen und Schüler können ihren Fernunterricht mit Fernzugriff auf Computer fortsetzen. Wir haben einen Partner wie CiELO Technologies gesucht, der sich auf die Bereitstellung zuverlässiger IT-Lösungen für Unternehmen in Indien konzentriert. Ich freue mich auf die Synergie, die diese Zusammenarbeit mit sich bringen wird.“

"Da Organisationen darauf hinarbeiten, eine neue Norm der Fernarbeit zu etablieren, benötigen sie eine sichere, aber einfache Möglichkeit für Mitarbeiter und Studenten, von der Sicherheit ihres Zuhauses aus auf entfernte Computerressourcen zuzugreifen", sagte Sanket Deshpande, Geschäftsführer von CiELO Technologien "Ich freue mich darauf, unser Angebot um Splashtop zu erweitern, da wir bereits ein beträchtliches Interesse aus verschiedenen Branchen feststellen können. Die Splashtop-Technologie der nächsten Generation funktioniert besser als herkömmliche Lösungen wie VPN. Splashtop verfügt auch über eine Vor-Ort-Lösung, die den Kunden, die sie benötigen, mehr Kontrolle bietet.

Über CiELO Technologies

Cielo Technologies ist ein Value-Added Distributor (VAD) für IT-Sicherheitsprodukte mit Hauptsitz in Indien und deckt Indien und die EMEA-Region ab. CiELO ist ein Vertriebspartner großer führender Technologieanbieter und erweitert das Angebot des Anbieters weiterhin durch Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf sowie durch professionelle Beratungsdienste zur Cybersicherheit für Vertriebspartner in der Region. Cielo Technologies freut sich weiterhin darauf, einer der vertrauenswürdigsten Vertriebspartner (MTD) für Anbieter, Wiederverkäufer und Kunden zu sein.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet die preiswertesten und besten Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für Geschäftsleute, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VDI/DaaS und anderer Fernzugriffssoftware. Mehr als 30 Millionen Nutzer nutzen Splashtop-Produkte weltweit.