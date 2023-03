Splashtop kündigt das branchenweit erste visuelle Echtzeit-Support-Tool für iOS- und Android-Geräte an

Helpdesks, MSPs, IT-Administratoren und App-Entwickler können Kunden aus der Ferne mit einer Live-Ansicht ihrer iOS-, Android- und anderen Gerätebildschirme unterstützen

San Jose, Kalifornien (PRWEB) 24. Mai 2017

Splashtop, der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Bildschirmzugriff, Support und Zusammenarbeit, bringt heute Splashtop On-Demand Support (SOS) auf den Markt, eine branchenweit erste Fernunterstützungslösung mit Bildschirmübertragung von iOS-Bildschirmen in Echtzeit in jedem Netzwerk sowie leistungsstarker Fernanzeige und Steuerung von Android-Geräten.

SOS ermöglicht es Kundenservice- und Supportmitarbeitern, einen sofortigen Echtzeitblick auf die Bildschirme ihrer Kunden zu haben, unabhängig davon, welche Geräte verwendet werden. Helpdesks, MSPs, IT-Administratoren und Entwickler mobiler Apps können den mobilen Bildschirm zusammen mit dem Benutzer betrachten und präzise und effiziente Unterstützung bieten.

Obwohl dieses Konzept für PCs und Macs nicht neu ist, bietet Splashtop die erste verfügbare Lösung, die diese Funktion auf iOS-Geräte für den Massenmarkt bringt, und sie funktioniert in verschiedenen Apps sowie auf den Einstellungs-/Konfigurationsbildschirmen. Da mobile Geräte heute einen großen Teil aller Geschäftstransaktionen ausmachen, kann dies das Kundenerlebnis und die Kundenzufriedenheit für Helpdesks, MSPs, IT-Abteilungen und Software-/App-Entwickler erheblich verbessern und gleichzeitig den Zeitaufwand für Kundenanrufe reduzieren.

„Viele IT-Abteilungen und MSPs stehen vor der Herausforderung, iOS- und Android-Nutzer im Internet in Echtzeit zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „SOS ist die einzige schlüsselfertige Lösung der Branche, die iOS-Bildschirmübertragung in Echtzeit über das Internet ermöglicht.“

Zu den wichtigsten neuen Funktionen des Splashtop On-Demand-Supports (SOS) gehören:

Live-Ansicht der iOS- und Android-Smartphones und -Tablets der Kunden aus der Ferne, um ihre Probleme mit Mobilgeräten zu lösen

Fernsteuerung von Samsung-Smartphones und -Tablets

Demonstriere und unterstütze mobile Unternehmensanwendungen aus der Ferne

Erweitere Windows-Administratorrechte, um mit der Benutzerkontensteuerung (UAC) zu interagieren und Operationen auf Administratorebene durchzuführen

Die Remote-Live-View-Technologie im Splashtop On-Demand-Support bietet zwei deutliche Vorteile gegenüber anderen Fernunterstützungslösungen auf dem Markt.

Alternative Lösungen unterstützen nur das Teilen statischer Screenshots des iOS-Bildschirms mit dem Techniker. Mithilfe von SOS betrachtet der Techniker den Gerätebildschirm in Echtzeit mit dem Kunden über das Internet

Um die Bildschirmübertragung von intern entwickelten iOS-Apps für Unternehmen für Schulungen oder Support zu unterstützen, ist oft ein iOS-SDK-Wrapper des Anbieters erforderlich. Dadurch entstehen erhebliche Entwicklungs- und Qualitätskosten sowie Zuverlässigkeitsrisiken. Splashtop streamt das komplette iOS-Erlebnis live in Echtzeit ohne kostspieliges App-Wrapping oder SDKs. Alle intern entwickelten iOS-Apps können sofort unterstützt werden.

„Ich finde es wirklich toll, dass ich sehen kann, was der Nutzer auf seinem iOS-Bildschirm sieht. Es hilft so viel mehr, dem Benutzer Anweisungen zur Lösung seines Problems zu geben. Das ist so viel besser als die Lösung, die ich zuvor verwendet habe“, sagt Lars M. Schreiber von L'AVENIR e.K. „Das Killer-Feature ist definitiv die Live-Bildschirmwiedergabe mit AirPlay auf iOS. Viele meiner Kunden verwenden iPhones und iPads und mit TeamViewer konnte ich nie wirklich helfen, weil der Benutzer nicht erklären konnte, was er/sie gesehen hat. Jetzt kann ich es mir auch ansehen. Die Fähigkeit, Android-Geräte fernzusteuern, ist ein luxuriöser Bonus „, fügte er hinzu.

Splashtop On-Demand Supportist ein ergänzendes Add-on zu bestehenden MDM/EMM-Lösungen wie VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune und anderen.

Preise und Verfügbarkeit

Splashtop On-Demand-Support ist ab sofort auf der Splashtop-Website für einen begrenzten Einführungspreis von 199$ pro Jahr pro gleichzeitiger Technikerlizenz verfügbar. Nach dem Einführungsspecial beträgt der reguläre Preis 299$ pro Jahr und Techniker. Käufe während der Einführungsphase sichern den niedrigeren Preis für zukünftige Verlängerungen und zusätzliche Lizenzen. Jeder Techniker kann von seiner Workstation aus bis zu 10 gleichzeitige Sitzungen durchführen. Zeitlich begrenzte Sonderangebote für bestehende SOS-Kunden und Splashtop Remote Support Plus-Kunden sind erhältlich, indem du Splashtop Sales unter sales@splashtop.com oder 1-408-886-7177 kontaktierst. Spezielle MDM/EMM-Add-On-Unternehmenspreise sind ebenfalls verfügbar.

Eine kostenlose, voll funktionsfähige Testversion ist unter https://www.splashtop.com/sos verfügbar.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnungen „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist einer der Red Herring 100-Finalisten für Nordamerika. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT&T, NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank sowie zahlreiche Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.