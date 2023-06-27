Splashtop kündigt das branchenweit erste visuelle Echtzeit-Support-Tool für iOS- und Android-Geräte an
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Helpdesks, MSPs, IT-Administratoren und App-Entwickler können Kunden aus der Ferne mit einer Live-Ansicht der Bildschirme ihrer iOS-, Android- und anderer Geräte unterstützen.
San Jose, Kalifornien (PRWEB), 24. Mai 2017 – Splashtop, der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Bildschirmzugriff, Support und Zusammenarbeit, führt heute Splashtop On-Demand Support (SOS)ein, eine branchenführende Fernunterstützungslösung mit Echtzeit-Bildschirmfreigabe von iOS-Bildschirmen in jedem Netzwerk sowie leistungsstarker Fernansicht und -steuerung von Android-Geräten.
SOS ermöglicht Kundendienst- und Supportmitarbeitern einen sofortigen Echtzeit-Einblick auf die Bildschirme ihrer Kunden, unabhängig davon, welche Geräte verwendet werden. Helpdesks, MSPs, IT-Administratoren und Entwickler mobiler Apps können zusammen mit dem Benutzer den mobilen Bildschirm betrachten und präzise und effiziente Hilfe anbieten.
Während dieses Konzept für PCs und Macs nicht neu ist, bietet Splashtop die erste verfügbare Lösung, die diese Funktion auf iOS-Geräte für den Massenmarkt bringt, und funktioniert über verschiedene Apps sowie die Einstellungs-/Konfigurationsbildschirme hinweg. Da mobile Geräte heute einen großen Teil aller Geschäftstransaktionen ausmachen, kann es das Kundenerlebnis und die Zufriedenheit von Helpdesks, MSPs, IT-Abteilungen und Software-/App-Entwicklern erheblich verbessern und gleichzeitig den Zeitaufwand für Kundenanrufe reduzieren.
„Viele IT-Abteilungen und MSPs stehen vor der Herausforderung, iOS- und Android-Benutzer im gesamten Internet in Echtzeit zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „SOS ist die einzige schlüsselfertige Lösung der Branche, die iOS-Bildschirmfreigabe in Echtzeit über das Internet ermöglicht.“
Zu den wichtigsten neuen Funktionen im Splashtop On-Demand Support (SOS) gehören:
Anzeige der Bildschirme von iOS- und Android-Smartphones und -Tablets Ihrer Kunden aus der Ferne in Echtzeit, sodass Sie bei der Lösung ihrer Probleme mit Mobilgeräten helfen können
Steuerung von Samsung-Smartphones und -Tablets aus der Ferne
Demos von und Support für mobile Unternehmensanwendungen aus der Ferne
Erhöhte Windows-Administratorberechtigung, um mit der Benutzerkontensteuerung (UAC) zu interagieren und Vorgänge auf Administratorebene durchzuführen
Die Remote-Live-View-Technologie im Splashtop On-Demand Support bietet zwei entscheidende Vorteile gegenüber anderen Teleassistenzlösungen auf dem Markt
Alternative Lösungen unterstützen lediglich das Teilen statischer Screenshots des iOS-Bildschirms mit dem Techniker. Mithilfe von SOS betrachtet der Techniker den Gerätebildschirm in Echtzeit mit dem Kunden über das Internet
Um die Bildschirmfreigabe intern entwickelter Unternehmens-iOS-Apps für Schulungen oder Support zu unterstützen, ist häufig ein iOS SDK-Wrapper des Anbieters erforderlich. Dies führt zu erheblichem Entwicklungs- und Qualitätssicherungsaufwand sowie zu Zuverlässigkeitsrisiken. Splashtop überträgt das gesamte iOS-Erlebnis live in Echtzeit, ohne kostspielige App-Wrapping oder SDKs. Alle intern entwickelten iOS-Apps können sofort unterstützt werden.
„Ich liebe es wirklich, dass ich sehen kann, was der Benutzer auf seinem iOS-Bildschirm sieht. Es ist wesentlich hilfreicher, dem Benutzer Anweisungen zur Lösung seines Problems zu geben. Das ist so viel besser als die Lösung, die ich zuvor verwendet habe“, sagt Lars M. Schreiber von L'AVENIR eK. „Die beste Funktion ist definitiv die Live-Bildschirmanzeige mit AirPlay auf iOS. Viele meiner Kunden nutzen iPhones und iPads und mit TeamViewer konnte ich nie wirklich helfen, weil der Benutzer nicht erklären konnte, was er/sie sah. Jetzt kann ich auch das sehen. „Die Möglichkeit zur Fernsteuerung von Android-Geräten ist ein Deluxe-Bonus“, fügte er hinzu.
Splashtop On-Demand Support ist eine Ergänzung zu bestehenden MDM-/EMM-Lösungen wie VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune und anderen.
Preise und Verfügbarkeit
Splashtop On-Demand Support ist sofort auf der Splashtop-Website verfügbar zum Einführungspreis von 199 $ pro Jahr und pro gleichzeitiger Technikerlizenz erhältlich. Nach dem Einführungsspecial beträgt der reguläre Preis 299 USD pro Jahr pro Techniker. Käufe während der Einführungsphase sichern den niedrigeren Preis für zukünftige Verlängerungen und zusätzliche Lizenzen. Jeder Techniker kann bis zu 10 gleichzeitige Sitzungen von seinem Arbeitsplatz ausführen. Spezielle zeitlich begrenzte Angebote für bestehende SOS-Kunden und Splashtop Remote Support Plus-Kunden sind erhältlich, indem Sie sich an den Splashtop-Vertrieb unter sales@splashtop.com oder +49 (711) 340 67876 wenden. Spezielle MDM/EMM-Zusatzunternehmenspreise sind ebenfalls verfügbar.
Eine kostenlose, voll funktionsfähige Testversion ist unter https://www.splashtop.com/sosverfügbar.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivität, Unterstützung und Zusammenarbeit. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen Nutzern den Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten von jedem Gerät und überall. Splashtop Remote-Support-Dienste ermöglichen IT und MSP die Unterstützung von Computern, mobilen Geräten, Industrieanlagen und Internet of Things (IoT). Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmfreigabe 1-to-many über verschiedene Geräte hinweg. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Fertigungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.
Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnungen „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine gewonnen und ist einer der Red Herring 100-Finalisten für Nordamerika. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT&T, NTT DOCOMO, KDDI und SoftBank sowie zahlreiche Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Fernzugriff auf iOS- und Android-Geräte mit Splashtop On-Demand Support
„Splashtop On-Demand Support ist die einzige schlüsselfertige Lösung der Branche, die iOS-Bildschirmfreigabe in Echtzeit über das Internet ermöglicht.“