Führender Remote-Desktop-Anbieter Splashtop kooperiert mit Amahi

Das neue Produktangebot erweitert den Fernzugriff von PCs und Macs auf Media Server und NAS, sodass Apps und Daten jederzeit und überall zugänglich sind

SAN JOSE, Kalifornien. — 6. Februar 2013 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Zusammenarbeit und Fernzugriff, kündigte eine Partnerschaft mit Amahi an, um die Fernsteuerung und den Zugriff auf Amahi-Medienserver zu ermöglichen. Über 12 Millionen Splashtop-Nutzer haben ihre PCs und Macs in persönliche Clouds verwandelt und ihre Lieblings-Apps und Daten auf mobile Geräte übertragen. Dank der Partnerschaft mit Amahi können Benutzer jetzt auch nahtlos auf Medieninhalte und Dokumente zugreifen, die auf ihren von Amahi betriebenen Medienservern und NAS-Geräten gespeichert und gesichert wurden.

„Unser Ziel ist es, unseren Anwendern von ihren mobilen Geräten aus jederzeit und überall vollen Zugriff auf alle Computerressourcen zu ermöglichen“, sagt Mark Lee, President und Mitbegründer von Splashtop, Inc. „Zusammen mit Amahi, der führenden DIY-Heimserver- und NAS-Lösung, haben wir nun eine robuste, zuverlässige persönliche Cloud für unsere Benutzer geschaffen.“

„Viele Amahi-Nutzer haben um Splashtop-Support gebeten, und wir freuen uns darauf, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, um heute die klassenbeste Personal-Cloud-Lösung anbieten zu können“, berichtet Carlos Puchol, Gründer und CEO von Amahi. „Mit Splashtop können Amahi-Benutzer von überall aus mit unglaublicher Geschwindigkeit auf ihre Ressourcen zugreifen. Ganz gleich, ob es sich um ihren Desktop handelt, um das Abspielen von Videos, das Surfen im Internet oder die Verwendung von Medienanwendungen wie XBMC oder Plex, Splashtop bietet den Benutzern die mit Abstand beste Leistung.“

Splashtop ist 10-mal schneller als herkömmliche VNC, unterstützt die gleichzeitige Audio- und Videosynchronisierung und den sicheren, nahtlosen Fernzugriff über Firewalls und Netzwerke hinweg, ohne dass eine Portweiterleitung erforderlich ist. Splashtop Streamer beta ist im Amahi App Store unter https://www.amahi.com/apps/splashtop erhältlich.

Amahi ist eine führende digitale Medienserver-Plattform für Haushalte und kleine Unternehmen. Sie läuft als Medien- und Anwendungsserver auf einem dedizierten Computer oder NAS. Amahi kümmert sich um Unterhaltungs-, Speicher- und Computeranforderungen und unterstützt versierte Benutzer bei der Speicherung, Organisation und Bereitstellung ihrer Videos, TV-Aufzeichnungen und Musik auf Mediengeräten im Netzwerk. Geben Sie sie lokal oder sicher auf der ganzen Welt mit VPN-Anwendungen oder Splashtop frei. Amahi ist mit einer Vielzahl von Anwendungen zur Installation mit nur einem Mausklick erweiterbar. Es kann headless oder mit einem Desktop ausgeführt werden (für Splashtop erforderlich).

Weitere Informationen zu Splashtop 2 findest du auf https://www.splashtop.com/splashtop2. Für weitere Informationen über Splashtop besuche bitte https://www.splashtop.com; folge dem Unternehmensblog unter https://www.splashtop.com/blog, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Splashtop und auf Twitter unter @Splashtop.

Weitere Informationen über Amahi findest du auf https://www.amahi.com. Den App Store von Amahi findest du unter https://www.amahi.com/apps. Folge Amahi auf Facebook unter https://www.facebook.com/amahi und auf Twitter unter @amahi oder auf Amahis Blog unter https://blog.amahi.org.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivitäts- und Zusammenarbeitserfahrung und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Cloud. Heute genießen über 12 Millionen Nutzer den Komfort von Splashtop Remote Desktop, das im Apple App Store zu den 25 meistverkauften iPad Apps aller Zeiten gewählt wurde. Splashtop bietet überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit für iOS-, Android-, RIM-, Windows- und MAC-Benutzer, die jederzeit und überall per Fernzugriff auf ihre Desktops, Apps und Daten zugreifen möchten.

Für weitere Informationen über Splashtop besuche bitte https://www.splashtop.com.

Über Amahi

Amahi liefert die führende Medienserver-Software für Privathaushalte und kleine Unternehmen. Amahi ist eine Open-Source-Software, die auf einem dedizierten Computer oder NAS installiert werden kann, und sie bietet einen der größten Stores von mit einem Klick zu installierenden Apps für Medienserver und NAS-Geräte. Amahi ist ein Startup-Unternehmen in Sunnyvale, Kalifornien, das sich in der Anfangsphase befindet.

