MACWORLD — SAN FRANCISCO und SAN JOSE, Kalifornien — 31. Januar 2013 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Zusammenarbeit und Fernzugriff, kündigte das Configurable Shortcuts& Gamepad-Add-On für seine Splashtop 2 App, iPad- und Android-Geräte, an. Geschäfts- und Privatnutzer von Splashtop 2 werden in der Lage sein, ihr Tablet-Erlebnis individuell zu gestalten, indem sie Tastenkombinationen, virtuelle Joysticks und Maussteuerungen für einen schnelleren und nahtloseren Fernzugriff mit ihren Macs und PCs erstellen. Dieses neue Add-on ist Teil von Splashtop 2, das auf der MacWorld am Stand 758 gezeigt wird, und kann von Splashtop-2-Kunden auf iTunes heruntergeladen werden.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter Splashtop-Benutzern verwenden die Menschen Splashtop im Großen und Ganzen für den Fernzugriff auf eine breite Palette von Anwendungen, darunter Büroanwendungen, Browser, Spiele und Medienapplikationen. Vor diesem Hintergrund hat Splashtop das Add-on „Configurable Shortcuts & Gamepad“ entwickelt, um den Menschen eine bessere und einfachere Möglichkeit zu geben, ihre Anwendungen auf ihren mobilen Geräten zu steuern und zu nutzen.

„Über 12 Millionen Menschen schätzen bereits die überlegene Fernzugriffsleistung mit Splashtop 2 und Splashtop for Business“, sagt Mark Lee, President und Mitbegründer von Splashtop, Inc. „Mit dem Configurable Shortcuts & Gamepad Add-on überbrücken wir nicht nur jedes Gerät an jedem beliebigen Ort, sondern ermöglichen es den Anwendern auch, die Art und Weise, wie sie auf ihre Lieblingsanwendungen, Entertainment und Daten zugreifen und mit ihnen interagieren, individuell anzupassen und sorgen so für noch mehr Komfort.“

Berufstätige, Studenten, Lehrer und praktisch jeder, der viel unterwegs ist, werden es zu schätzen wissen, dass Configurable Shortcuts & Gamepad die Möglichkeit bietet, auf dem Bildschirm virtuelle Verknüpfungen zu den am häufigsten verwendeten Funktionen und auch virtuelle Maussteuerungen zu erstellen, um ihre Arbeit noch schneller zu machen. Profile sind für beliebte Anwendungen wie Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, Browser und Mac OS X integriert.

Hauptfunktionen

Fähigkeit, einen individuellen virtuellen Joystick mit Tasten für Gamepads zu erstellen

Anpassbare Tastenkombinationen und Maussteuerung für die am häufigsten verwendeten Apps

Integrierte Produktivitätsprofile für Microsoft Office (einschließlich PowerPoint-Diashows), Media Player, QuickTime Player, Browser, Mac OS X und Windows 8

Integrierte Spielprofile für Diablo III, Pro Evolution Soccer 2012, weitere kommen bald

Preise und Verfügbarkeit

Das Configurable Shortcuts & Gamepad Add-on für Splashtop 2 ist im Abonnement für $0,99/Monat oder $9,99/Jahr erhältlich und kann innerhalb der Splashtop 2-App für iPad- und Android-Geräte erworben werden.

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet die klassenbeste bildschirmübergreifende Produktivitäts- und Zusammenarbeitserfahrung und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Cloud. Heute genießen über 12 Millionen Nutzer den Komfort von Splashtop Remote Desktop, das im Apple App Store zu den 25 meistverkauften iPad Apps aller Zeiten gewählt wurde. Splashtop bietet überlegene Leistung und Benutzerfreundlichkeit für iOS-, Android-, RIM-, Windows- und MAC-Benutzer, die jederzeit und überall per Fernzugriff auf ihre Desktops, Apps und Daten zugreifen möchten.

Splashtop for Business nutzt die BYOD/CYOD-Trends und ist eine sichere, leistungsstarke Remote-Desktop-Lösung, die entwickelt wurde, um Belegschaften bei voller Einhaltung der IT-Richtlinien des Unternehmens innerhalb von Minuten zu mobilisieren. Es bietet eine zentralisierte Konsole vor Ort zur Überwachung, Verwaltung, Aktivierung/Deaktivierung und Prüfung des Fernzugriffs von Mitarbeitern auf Anwendungen und Daten über Computer und Clouds hinweg. Viele Unternehmen nutzen Splashtop for Business als eine schnellere und kosteneffektivere Methode, um Probleme mit der Kompatibilität von mobilen VPNs und Performance-Herausforderungen bei RDP über WAN- zu lösen, sowie um bestehende VDI (virtuelle Desktop-Infrastruktur) für mobile Wissensarbeiter zu skalieren und zu beschleunigen. Splashtop arbeitet auch mit Anbietern von Mobile Device Management (MDM), Systemintegratoren, Anbietern von Sicherheitsnetzwerken und Service Providern zusammen, um flexible SaaS- und On-Premise-Lösungen für Unternehmen anzubieten.

Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr iPad, Android-Tablet, B&N NOOK oder Amazon Kindle Fire zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen IWB in ein mobiles interaktives Whiteboard zu verwandeln. Lehrer können mit allen Schülern zusammenarbeiten, Anmerkungen machen und Lehrpläne und Inhalte in vielen Formaten, einschließlich Flash, mit allen Schülern teilen, während sie sich im Klassenzimmer bewegen. Anywhere Access Pack ist ein Splashtop 2-Add-on, mit dem Benutzer über 3G/4G, Internet und Firewalls nahtlos auf ihre Computer zugreifen können, indem sie unsere Splashtop Bridging Cloud(tm) nutzen, eine globale Relay-Server-Infrastruktur in den USA, Europa und Asien. Splashtop Bridging Cloud bietet erstklassige Sicherheit, Zuverlässigkeit und globale Leistung.

Splashtop, an dem Storm Ventures, DFJ, NEA und SAP Ventures beteiligt sind, führt die Welle der Mobilität und des Cloud-Computing an und sorgt für verbesserte Produktivität und Zusammenarbeit, indem es Anwendern eine Brücke zu Anwendungen, Daten und Diensten auf jedem Gerät schlägt. Für weitere Informationen über Splashtop besuchen Sie bitte https://www.splashtop.com.

