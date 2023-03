Die führende iPad-App Splashtop Remote Desktop ist jetzt für Tablets mit Android Honeycomb und NVIDIA-Tegra-2-Chips optimiert

App für hohe Leistung beim Abspielen von Audio und Video

16. Juni 2011 – San Jose, Kalifornien – Splashtop® Inc., der weltweite Marktführer im Bereich Instant-Access-Computing, gab heute bekannt, dass er seine meistverkaufte iPad-App Splashtop Remote Desktop auf Android-Tablets einsetzt. Die neue und verbesserte App ist optimiert für Android Honeycomb-Tablets mit NVIDIA Tegra 2-Chips wie unter anderem Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate und Motorola XOOM. Der Asus Transformer ist sogar bereits im Lieferumfang der App enthalten. Jetzt können Benutzer von ihrem Android-Tablet aus mit nur einem Mausklick auf ihren gesamten Desktop-Computer (PC oder Mac) zugreifen und dabei volle Video- und Audio-Unterstützung genießen.

Die App, Splashtop Remote Desktop HD, verspricht Leistungsverbesserungen, was zu einer sehr geringen Latenz oder Verzögerung zwischen dem Host-Computer und dem Client-Gerät führt, unabhängig davon, ob der Benutzer auf Dateien zugreift oder sich im Bett einen Actionfilm ansieht.

Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören:

Optimierung für Dual-Core Tegra 2-Chip – bis zu 30fps Video/Audio-Wiedergabe möglich

Verbesserung der Interaktivität mit geringerer Latenzzeit für Spiele

Unterstützung vollständig interaktiver PowerPoint/Keynote-Animationen, Video und Audio

Erweiterung der Berührungsgeste für Honeycomb Tablet-Auflösungen

„Dadurch, dass wir in den vergangenen Wochen die Nummer 1 im iPad App Store waren, haben wir Angry Birds wütend gemacht“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit der Honeycomb- und Tegra 2-Optimierung wollen wir dasselbe im Android Market erreichen. Auch, wenn ich Angry Birds liebe.“

Splashtop Remote funktioniert mit den meisten Smartphones und gängigen Tablets und kann mit Computern mit dem Betriebssystem Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher verbunden werden. Es besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem mobilen Gerät läuft, und dem kostenlosen Streamer, der auf dem Computer läuft. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.splashtop.com/remote. Splashtop Remote Desktop HD kann vom Android Market heruntergeladen werden.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 60 Millionen PCs und Mobilgeräten führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com.

