Das Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) stellt, wie der Name schon sagt, Zertifikate auf möglichst einfache Weise für Standard-Netzwerkgeräte aus. In der Regel erfordert die Verteilung von Zertifikaten auf verwaltete Geräte mehrere Schritte, darunter die Integration einer Public Key Infrastructure (PKI), die anschließende Einrichtung von Gateways, die Konfiguration von Richtlinien, die Zertifikatregistrierung, die Autorisierung von Geräten und so weiter.
Mit dem SCEP-Endpunkt von Foxpass können Sie den Aufwand jedoch reduzieren und die Zertifikatregistrierung mühelos gestalten.
Was genau ist SCEP?
Normalerweise erfordert die Ausstellung von PKI-Zertifikaten den Austausch von Informationen mit einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA). Die CA stellt sicher, dass die Identität und der Domainname im PKI-Zertifikat rechtmäßig mit dem Netzwerkgerät verbunden sind, das Informationen anfordert. Aber mit SCEP können Sie mit einem gemeinsamen Geheimnis und einer URL eine mühelose Kommunikation mit der PKI erreichen.
SCEP ist ein seit Langem etabliertes, praktikables Protokoll, mit dem IT-Administratoren die Zertifikatsausstellung auf einfache Weise konfigurieren und ausführen können.
Welche Komponenten sind an SCEP beteiligt?
SCEP Gateway API-URL
Eine Gateway-API-URL weist ein Netzwerkgerät an, wie es mit der API kommunizieren soll.
Gemeinsames SCEP-Geheimnis
Das gemeinsam genutzte SCEP-Geheimnis besteht aus einem Passwort mit Groß- und Kleinschreibung, das zwischen dem SCEP-Server und der Certificate Authority (CA) ausgetauscht wird.
Wie funktioniert der SCEP-Registrierungsprozess?
Die wichtigsten Schritte im SCEP-Registrierungsprozess sind:
Fügen Sie eine SCEP-URL hinzu.
Fügen Sie das gemeinsam genutzte SCEP-Geheimnis hinzu.
Fügen Sie das SCEP-Signaturzertifikat hinzu.
Erstellen und verteilen Sie Konfigurationsdateien an Ihre Netzwerkknoten.
Netzwerkknoten verwenden Konfigurationsdateien, um Zertifikate automatisch zu registrieren.
Konfigurationsdateien können Profile enthalten, die Parameter wie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats, den Namen der SCEP-Konfiguration, die Schlüsselgröße, die Anzahl der zulässigen Fehlversuche und das Intervall der Wiederholungsversuche umfassen
zulässig usw.
Sie können auch festlegen, welche Geräte die Zertifikate erhalten können.
Die Registrierung wird erfolgreich abgeschlossen, sobald die Authentifizierung erfolgt ist. Nach der Authentifizierung wird dem Netzwerkknoten ein signiertes Zertifikat ausgestellt.
Den detaillierten Ablauf zur Verwendung des SCEP-Protokolls für die Zertifikatsausstellung auf RADIUS-Servern finden Sie im SCEP Configuration process von Foxpass.
Was sind die Anwendungsfälle von SCEP?
SCEP kann den Prozess der Ausstellung von Zertifikaten für mehrere Netzwerksysteme vereinfachen. Die Anwendungsfälle von SCEP sind unten aufgeführt:
Mobile Device Management (MDM)-Systeme verwenden SCEP, um PKI-Zertifikate für eine große Anzahl mobiler Geräte und Smartphones in ihrem Netzwerk auszustellen. Die Ausstellung eines Zertifikats für jedes Mobilgerät oder Smartphone mit dem normalen PKI-Zertifizierungsprozess kann zeitaufwendig sein. SCEP bietet eine praktikable Alternative, die den Arbeitsaufwand von Netzwerkmanagern reduziert.
Routerbasierte Systeme verwenden SCEP, um Zertifikate für die wachsende Anzahl von Geräten auszustellen, die sich mit ihnen verbinden.
Load Balancer, Wi-Fi®-Hubs, VPN-Geräte und Firewalls stellen über SCEP Zertifikate für die Netzwerkknoten aus, die mit dem erweiterten Netzwerk verbunden sind.
SCEP verwendet außerdem die RADIUS-Authentifizierung, um allen Geräten, die mit den RADIUS-Servern kommunizieren, ein vertrauenswürdiges Zertifikat auszustellen.
Was sind die Vorteile der Nutzung von SCEP?
PKIs bieten die robustesten Authentifizierungsmechanismen für die digitale Identifizierung. Allerdings kann der Prozess komplex werden, wenn die Anzahl der Netzwerkgeräte und das Netzwerk, mit dem sie verbunden sind, wächst. In dieser Situation wird die manuelle Einrichtung und Verwaltung von PKI-Zertifikaten zu einer zeitaufwändigen Aufgabe, die nicht nur die Produktivität verringert, sondern auch fehleranfällig ist und ständige Korrekturen erfordert.
Es kann leicht Stunden dauern, das Zertifikat auf einem Gerät auszustellen, zu implementieren und zu konfigurieren. Wenn jedoch manuelle Fehler gemacht werden, kann das gesamte Netzwerk zukünftigen Angriffen ausgesetzt sein. Unternehmen neigen außerdem dazu, das Ablaufdatum des Zertifikats zu vergessen. Dies führt zu Systemausfällen, da sich die Ausstellung von Zertifikaten verzögert und Netzwerkgeräte dadurch erst später wieder eine Verbindung zum Netzwerk herstellen können.
Daher ist der manuelle Prozess der Zertifikatsausstellung nicht nur umständlich, sondern kann auch sicherheitsrelevante Auswirkungen haben. SCEP bietet Unternehmen die folgenden Vorteile:
Problemlose Zertifikatsausstellung.
Korrekte Ausstellung und Konfiguration von Zertifikaten auf vielen Geräten.
Automatisierter Prozess der Zertifikatsausstellung, der wenig bis gar kein manuelles Eingreifen erfordert.
Ein zeitsparendes Protokoll, das Betriebskosten senkt und die Produktivität indirekt verbessert, indem es IT-Administratoren ermöglicht, sich auf andere anstehende Aufgaben zu konzentrieren.
SCEP unterstützt die meisten Geräte- und Serverbetriebssysteme wie Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux und Verzeichnisdienste wie Active Directory und ist damit eine vielseitige Lösung für all Ihre Anforderungen an das Netzwerkmanagement.
SCEP: Wie kann Foxpass helfen?
Sie können alle Vorteile von SCEP über die SCEP-Endpunkte von Foxpass auf Ihren Apple- oder Windows-Geräten nutzen.
Der SCEP-Endpunkt von Foxpass ermöglicht es Ihnen, PKI-bezogene Vorgänge mühelos auszuführen. Der Einfachheit halber stellen wir Zertifikate mit einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren aus, statt Ihnen den Aufwand einer jährlichen Verlängerung zuzumuten. Wenn Sie über die RADIUS-Server-Infrastruktur von Foxpass verfügen, können Sie SCEP damit verwenden. RADIUS und SCEP zusammen schützen Sie vor Angriffen, da Sie damit unerwünschte Autorisierungsversuche für Ihr Netzwerk ablehnen können.
Sie können die ausgestellten Zertifikate in der Foxpass-Konsole auch anhand ihrer Serieninformationen, des Ausstellungsdatums, des Status und des Ablaufdatums anzeigen. Und wenn Sie vermuten, dass unnötige Aktivitäten stattfinden, während das Zertifikat des Netzwerkknotens aktiv ist, können Sie das Zertifikat ganz einfach widerrufen.
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