Wenn es um Cloud Computing geht, ist das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) die Grundlage für Mitarbeiterverzeichnisse und Benutzeranmeldedaten. Ob es um die Verwaltung von Anmeldedaten für Ihre AWS EC2-Instanz, Ihr VPN oder Ihre Legacy-Anwendung geht – LDAP kann all das verwalten.
Eine LDAP-Lösung zum Selbstaufbau wie OpenLDAP kann etwas schwierig zu verwalten sein, und die erforderliche Wartung macht die Arbeit sehr mühsam. Obwohl es insgesamt extrem zeitaufwendig ist, hat Cloud-LDAP einen zentralen Bestandteil der Netzwerksicherheitsinfrastruktur für die Anforderungen der Zugriffskontrolle jedes Unternehmens leicht zugänglich gemacht.
LDAP wurde 1993 entwickelt, steht für Lightweight Directory Access Protocol und ist ein Standard-Anwendungsprotokoll für den Zugriff auf und die Verwaltung eines Verzeichnisdienstes. LDAP wurde als einfache Implementierung des X.500-Standards der International Standardization Organization (ISO) für Verzeichnisdienste entwickelt.
LDAP erfordert clientseitig nur sehr wenig, um schnell einsatzbereit zu sein, was es zu einer besonders guten Wahl für serverbasierte Netzwerkanwendungen macht, die auch als „Thin-Client“-Apps bekannt sind.
Stellen Sie sich LDAP wie ein riesiges, virtuelles Telefonbuch vor. Wenn Sie das Telefonbuch öffnen, haben Sie plötzlich Zugriff auf ein großes Verzeichnis, das der Schlüssel zu den Kontaktinformationen Tausender verschiedener Personen ist (ihren Benutzeranmeldedaten.)
LDAP speichert Benutzeranmeldedaten in einer baumartigen Struktur, die passenderweise „Directory Information Tree“ (oder kurz DIT) genannt wird. Die Spitze der Baumstruktur beginnt beim Root Distinguished Name, auch „Naming Context“ oder „Suffix“ genannt.
Jede Position im LDAP-DIT verweist auf ihren individuellen Distinguished Name (kurz DN). Ein Beispiel: Benutzeranmeldedaten im DIT können nach Host-Domain, Abteilung und Personennamen gespeichert werden.
Wenn Sie sich am LDAP-Server anmelden, um die Suche nach einem Benutzer oder einer Gruppe vorzubereiten, wird dies als Vorgang des "Bindens" bezeichnet. Im Wesentlichen ist Bindung der Prozess zur Authentifizierung der Passwort-Anmeldedaten des Benutzers.
Die Namen der Attribute jedes Benutzers werden nach der Bindung in mnemonische Zeichenfolgen abgekürzt, zum Beispiel: „cn“ für „common name“, „sn“ für „surname“, „c“ für „country“, „mail“ für „email address“, „ou“ für organisatorische Einheit oder „dc“ für „domain component“.
Jeder DN an der Spitze des Baums hat Vorrang vor dem darunterliegenden Eintrag. Daher kann das DIT als eine Wasserfallstruktur betrachtet werden, die nach unten fließt und so ein stark strukturiertes, hierarchisch geordnetes Verzeichnissystem bildet.
Tatsächlich verweist schon die genaue Stelle, an der der DN erscheint, auf sein Schema innerhalb des Verzeichnisses: Er ist zwischen Kommas aufgeführt, und Gleichheitszeichen listen syntaktisch die Suchkriterien auf.
Ein Beispiel-DN für example.com könnte so aussehen:
["uniqueIdentifier=85317,dc=person,s=state,c=us,dc=example,dc=com"]
Ein vollständiges DIT-Schema kann so aussehen:
Wie Sie sehen, ist LDAP nichts, das Sie einfach in einer Woche oder auch nur in einem Monat für ein ganzes Unternehmen einführen und implementieren können. Die manuelle Verwaltung von LDAP ist oft umständlich und äußerst frustrierend. Tatsächlich wurde Foxpass genau aus dieser Frustration heraus entwickelt!
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