Warum RADIUS immer noch wichtig ist
RADIUS ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Eckpfeiler des sicheren Netzwerkzugriffs. Es authentifiziert Nutzer im Hintergrund, die sich mit Wi‑Fi, VPNs und kabelgebundenen Netzwerken in Unternehmen, Universitäten und Rechenzentren auf der ganzen Welt verbinden.
Aber die Art und Weise, wie wir uns verbinden, hat sich verändert. Netzwerke erstrecken sich heute über Büros, Cloud-Umgebungen und mobile Nutzer. Authentifizierungsanfragen werden häufig über nicht vertrauenswürdige Wege übertragen – manchmal sogar über öffentliche Internetverbindungen –, wobei herkömmliches RADIUS, das für einfachere, geschlossene Netzwerkumgebungen entwickelt wurde, zunehmend in die Jahre gekommen wirkt.
Um Schritt zu halten, benötigen Unternehmen dasselbe bewährte RADIUS-Framework, jedoch mit stärkerer Transportsicherheit. Genau das bietet RadSec bzw. RADIUS over TLS.
Was ist RadSec?
RadSec ist eine Weiterentwicklung von RADIUS, die Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Accounting-Daten (AAA) über verschlüsselte TLS-Verbindungen statt über unverschlüsseltes UDP sendet.
Wenn ein RADIUS-Client wie ein Wireless-Controller oder VPN-Gateway über RadSec mit einem RADIUS-Server kommuniziert, bauen beide Seiten einen gegenseitig authentifizierten TLS-Tunnel auf. Innerhalb dieses Tunnels wird jedes RADIUS-Paket verschlüsselt und auf Integrität geprüft.
Diese einfache Veränderung beim Transport bringt große Vorteile mit sich:
Anmeldedaten und Richtlinien bleiben vertraulich.
Pakete können nicht verändert oder gefälscht werden.
Verbindungen sind über TCP zuverlässig und nachverfolgbar.
RadSec erfüllt außerdem die Sicherheits- und Interoperabilitätsanforderungen moderner Roaming-Frameworks wie eduroam und unternehmensweitem standortübergreifendem Wi‑Fi, bei denen Authentifizierungsanfragen mehrere oder nicht vertrauenswürdige Domänen durchlaufen können.
Warum RadSec jetzt wichtig ist
Traditionelles RADIUS über UDP ist schnell und schlank, bietet jedoch keine Verschlüsselung, Paketintegrität und Zuverlässigkeit. Es basiert auf MD5-Hashing – einem Standard, der seit Jahren als veraltet gilt. In den verteilten Zero-Trust-Umgebungen von heute reicht das nicht mehr aus.
RadSec begegnet diesen Schwachstellen, indem es die Zuverlässigkeit von TCP mit der Verschlüsselung und gegenseitigen Authentifizierung von TLS kombiniert. Das Ergebnis ist eine moderne, standardbasierte Grundlage für sicheren, föderierten Netzwerkzugriff – eine Grundlage, die Authentifizierungsdaten privat, validiert und durchgängig verifizierbar hält.
RadSec ist besonders wichtig für:
Hybride Umgebungen und Umgebungen mit mehreren Standorten, in denen RADIUS-Anfragen zwischen Rechenzentren oder Cloud-Regionen übertragen werden.
Bildungs- und Forschungsnetzwerke, die auf Roaming-Identitäts-Frameworks wie eduroam angewiesen sind.
Unternehmen, die eine Zero-Trust-Architektur implementieren, bei der jede Verbindung authentifiziert und verschlüsselt werden muss.
Die Herausforderung: die Komplexität, es selbst zu tun
Trotz seiner Vorteile kann die manuelle Implementierung von RadSec eine Herausforderung sein. Es erfordert:
Verwalten und Rotieren von Zertifikaten auf allen RADIUS-Clients und -Servern.
Einrichten und Warten von TLS-Tunneln über mehrere Standorte hinweg.
Verwaltung von Firewall- und Portkonfigurationen für TCP-basierte Kommunikation.
Für viele DevOps- und IT-Teams wird die Komplexität beim Aufbau und der Wartung einer RadSec-Infrastruktur zur Hürde — selbst wenn sie den Sicherheitsbedarf erkennen.
Wie Cloud-bereitgestelltes RADIUS alles vereinfacht
Moderne, cloudbasierte RADIUS-Dienste lösen dieses Problem, indem sie standardmäßig RadSec-fähige Authentifizierung bereitstellen. Anstatt Tunnel und Zertifikatsketten manuell zu konfigurieren, verbinden Teams ihre Zugangspunkte, VPNs oder Controller mit einem verwalteten RADIUS-Endpunkt, der bereits verschlüsselten TLS-Transport unterstützt.
Foxpass Cloud RADIUS vereint zum Beispiel:
RadSec (RADIUS over TLS) für sicheren Transport.
Zertifikatsbasierte Authentifizierung (EAP-TLS), um Passwörter zu eliminieren.
Identitätsbasierte Zugangskontrolle, verknüpft mit Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta und anderen Anbietern.
Granulare VLAN- und Richtliniendurchsetzung für Netzwerksegmentierung nach dem Least-Privilege-Prinzip.
Integriertes Zertifikat-Lifecycle-Management über MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy) oder den BYOD-Zertifikat-Installer von Foxpass.
Detaillierte Prüfprotokollierung und Protokollierung zur Unterstützung der Einhaltung von SOC 2, HIPAA, PCI DSS und ISO 27001.
Kurz gesagt: Die Vorteile von RadSec sind bereits integriert – ohne den operativen Aufwand, Server oder Tunnel selbst zu betreiben.
Warum es für Zero-Trust-Netzwerke wichtig ist
Zero-Trust-Architekturen beruhen auf drei Grundlagen
Starke Identitätsprüfung für jede Verbindung.
Verschlüsselte Übertragung für den gesamten Authentifizierungsverkehr.
Granulare Autorisierung basierend auf Kontext und dem Prinzip der geringsten Rechte.
RadSec unterstützt alle drei. In Kombination mit identitäts- und zertifikatsbasiertem Zugriff stellt es sicher, dass jede Wi-Fi- oder VPN-Sitzung authentifiziert, autorisiert und verschlüsselt ist, bevor ein Gerät eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellt.
Die wichtigsten Erkenntnisse
RadSec stellt die natürliche Weiterentwicklung von RADIUS für eine verteilte Zero-Trust-Welt dar. Es bewahrt, was funktioniert — standardisiertes AAA — und ersetzt gleichzeitig veraltete Annahmen über Netzwerkgrenzen.
Wenn Sie noch immer veraltetes RADIUS über UDP nutzen, ist die Einführung eines cloudgehosteten RADIUS-Dienstes mit integriertem RadSec der einfachste Weg, Ihre Authentifizierungsebene auf moderne Sicherheitsstandards zu bringen.
Foxpass Cloud RADIUS stellt diese Funktion automatisch bereit, sodass Sie TLS-gesicherten, identitätsgesteuerten Netzwerkzugriff in wenigen Minuten statt in Monaten aktivieren können.
Starten Sie Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion von Foxpass Cloud RADIUS und sehen Sie, wie sicherer, identitäts- und zertifikatsbasierter Zugriff Ihren Weg zu Zero Trust vereinfachen kann.