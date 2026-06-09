IEEE 802.1X ist das standardmäßige Extensible Authentication Protocol (EAP), über das die Wi-Fi®-Authentifizierung übertragen wird.
Mit EAP übertragen Sie Informationen über Ethernet-Frameworks, ohne das Point-to-Point Protocol (PPP) zu verwenden.
802.1X besteht aus drei Hauptbestandteilen: dem Supplicant, dem Authenticator und dem Authentifizierungsserver. Bei 802.1X umfasst die Initiierungsphase den Supplicant (auch als Client-Computer oder Gerät bezeichnet, das sich mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden möchte), der gekapselte EAP-Daten in EAPOL-Frames (EAP over LAN) an den Authenticator sendet (auch als drahtloser Access Point, Router oder Switch bezeichnet).
Im Wesentlichen werden Nachrichten über den Authenticator zwischen dem Authentifizierungsserver und dem Gerät des Supplicants hin- und hergeleitet, aber der Authenticator kann nicht sehen, was er weiterleitet, da die Nachricht verschlüsselt ist. Mehrere relevante Informationen werden überprüft, damit der Authentifizierungsserver die Anfragen genehmigt, bevor er den Zugriff auf den Netzwerkserver des Wi-Fi®-Routers autorisiert.
In manchen Situationen ist die Software auf dem Gerät, das versucht, sich über RADIUS bei Wi-Fi® zu authentifizieren, das betreffende Supplicant-Gerät.
Dieses Diagramm zeigt, wie 802.1X funktioniert:
Die Verwendung des veralteten WEP kann zwar zu vielen Problemen oder Sicherheitsrisiken führen, etwa weil Passwörter durch ihre lange Gültigkeitsdauer unsicher werden, doch 802.1x entschärft viele dieser Bedenken.
Wi‑Fi®-Authentifizierung mit Foxpass RADIUS
Foxpass ermöglicht benutzerspezifische Anmeldungen, anstatt ein gemeinsames Passwort zu verwenden. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert unerwünschten Zugriff auf Ihre wichtigen Unternehmensdaten, sodass Ihre Geräte, Konten und Informationen geschützt bleiben.
Dadurch können sich Mitarbeitende problemlos im Wi‑Fi® ihres Unternehmens anmelden. Gleichzeitig löst Foxpass das altbekannte Problem generischer, überbeanspruchter, gemeinsam genutzter Passwörter, mit denen sich praktisch jeder beliebige Unbefugte Zugang zu Ihrer Infrastruktur verschaffen kann. Unsichere Passwörter machen Unternehmen anfällig für schwerwiegende Angriffe, von denen sie sich oft nicht erholen können. Doch wenn Sie Foxpass für Authentifizierung und Verbindungen nutzen, entfällt dieses Risiko.
Als Bonus ermöglicht die Verwendung der RADIUS-WiFi-Authentifizierung mit Foxpass IT-Managern, Aufgaben nahtlos zu delegieren – mit einer Internetverbindung und Zugriff auf das Foxpass Dashboard.
Kurz gesagt: Foxpass bietet sichere und zuverlässige Wi-Fi®-Authentifizierung mit WPA2 Enterprise, 802.1x und RADIUS auf Knopfdruck!
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