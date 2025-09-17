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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass: Eine sichere, schnelle und kostengünstige Alternative zu FreeRADIUS

Speichern und verwalten Sie Benutzerprofile – ohne DIY-Komplexität und versteckte Kosten. Erhalten Sie ein vollständig verwaltetes, Zero-Trust-fähiges RADIUS, das sich in wenigen Minuten statt erst nach Wochen in Ihr IdP und MDM integrieren lässt.

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Warum Teams über FreeRADIUS hinausblicken

FreeRADIUS ist ein leistungsstarker Open-Source-RADIUS-Server, aber seine Risiken können seine Vorteile überwiegen. Die Konfiguration, das Hosting und die Wartung von FreeRADIUS können zeitaufwendig sein, spezielles Fachwissen erfordern und bei Fehlkonfigurationen Risiken bergen.

Ein verwalteter Cloud-Service wie Foxpass nimmt Ihnen diese Last hingegen ab und bewahrt dabei die zentralen Vorteile.

  • Komplizierte Einrichtung und Implementierung: FreeRADIUS wird oft dafür kritisiert, zu viele „Stellschrauben“ und Konfigurationsdateien zu haben. Organisationen mit wenigen internen Fachkräften haben möglicherweise Schwierigkeiten, es zu verwalten und bereitzustellen.

  • Lange Time-to-Value: Eine typische DIY-Einrichtung für FreeRADIUS dauert selbst für erfahrene Administratoren 2–4 Wochen. Können Sie wirklich so lange warten?

  • Laufende Wartung: FreeRADIUS erfordert monatliche Patches, Überwachung, Backups und die Pflege von HA, was IT-Teams eine weitere Aufgabe beschert, die sie bewältigen müssen.

  • Versteckte Kosten summieren sich: FreeRADIUS ist nicht kostenlos. Die Einrichtung kann zwischen $15–20K kosten, zusätzlich zu $14.8–20.8K/Jahr für die Wartung (ex‑PKI/MDM).

  • Integrationsschwierigkeiten: Die Integration von Wi-Fi-Zugangspunkten mit FreeRADIUS sowie die Anbindung an einen Identitätsanbieter und Drittanbieterlösungen (wie Microsoft Entra ID oder Google Workspace) kann aufwendig sein. Endpunkte benötigen außerdem die richtigen RADIUS-Protokolle und müssen korrekt konfiguriert sein, damit das gesamte Setup reibungslos funktioniert.


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

Warum Foxpass die bessere Wahl ist

Foxpass bietet eine in der Cloud gehostete RADIUS-Lösung, die Ihnen die Vorteile von FreeRADIUS ohne den operativen Aufwand oder die Kosten bietet – bereitgestellt als sicherer, verwalteter Cloud-Service mit Zero-Trust-Sicherheit.

  • Time-to-Value in Minuten: Wir übernehmen die aufwendige Arbeit, damit Sie Ihr Netzwerk schnell absichern können.

  • 99,99 % Verfügbarkeit & kein Single Point of Failure: Foxpass bietet integrierte Hochverfügbarkeit und globale Redundanz. Wann immer Sie Hilfe benötigen, ist unser erfahrenes Support-Team rund um die Uhr für Sie da.

  • IdP- & MDM-Integrationen: Integrieren Sie Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF und mehr nahtlos.

  • Bereit für Zero Trust: Schützen Sie Ihr Netzwerk mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung über Wi‑Fi und VPN hinweg.

  • Unterstützung bei der Compliance: Foxpass hilft Ihnen, Ihre Sicherheitsanforderungen mit an SOC 2 ausgerichteten Abläufen und auditfreundlichen Zugriffskontrollen zu erfüllen, gestützt auf die Sicherheits-Frameworks von Splashtop.


Funktionsvergleich: Foxpass vs. FreeRADIUS

Bereitstellung & Betrieb

  • Foxpass: Verwaltetes Cloud-RADIUS mit schneller Bereitstellung, hoher Verfügbarkeit und inklusive Monitoring.

  • FreeRADIUS: Selbst gehostete Infrastruktur, Konfigurationen, Verfügbarkeit, Überwachung und Patching liegen bei Ihnen.

Gesamtbetriebskosten

  • Foxpass: Verfügbar zu einem planbaren Abonnementpreis, einschließlich Upkeep und Wartung.

  • FreeRADIUS: Einrichtung 15–20 Tsd. $ + 14,8–20,8 Tsd. $/Jahr Wartung.

Integrationen

  • Foxpass: Native IdP/MDM-Synchronisierung für die Verbindung mit Ihrem Wi‑Fi, VPN und Ihren Endpunkten.

  • FreeRADIUS : Die manuelle Konfiguration von IdP/AP/Endpunkten birgt ein höheres Risiko für Fehlkonfigurationen.

Sicherheitsstatus

  • Foxpass: Zertifikat- und identitätsbasierte Autorisierung, Cloud-Sicherheitsaudits und Zero-Trust-Ausrichtung.

  • FreeRADIUS: Die Sicherheit hängt von Ihrer Konfiguration, Ihrem Patch-Rhythmus und Ihrem Monitoring ab.


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

Ergebnisse, die IT-Sicherheitsverantwortlichen wichtig sind

Gehen Sie über reine Feature-Checklisten hinaus. Optimieren Sie mit Foxpass für messbare Ergebnisse.

  • Risiken reduzieren: Eliminieren Sie Pre-Shared Keys (PSKs) mit 802.1X + RADIUS, identitätsbasiertem Zugriff und starker Zertifizierung.

  • Beschleunigen Sie Rollouts: Vermeiden Sie mehrwöchige DIY-Projekte und gehen Sie in wenigen Minuten live.

  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten: Ersetzen Sie Investitionsausgaben und Administrationsaufwand durch ein planbares Abonnement.

  • Audits vereinfachen: Zentralisierte Richtlinien und Protokolle unterstützen SOC-2 und interne Prüfungen.


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

So funktioniert Foxpass in Ihrem Stack

Foxpass ist für moderne IT-Teams konzipiert. Es ist entwicklerfreundlich, basiert auf Standards und lässt sich einfach betreiben, sodass Sie Ihr Netzwerk schützen können, ohne Ihrer IT-Abteilung zusätzliche Arbeit aufzubürden.

  • Verbinden Sie Ihren IdP: Verwalten Sie den Netzwerkzugriff im großen Maßstab, indem Sie Benutzer/Gruppen aus Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin synchronisieren.

  • Geräte registrieren: Nutzen Sie zertifikatsbasierte Authentifizierung und integrieren Sie Intune, Jamf, Kandji, Mosyle und mehr. Oder aktivieren Sie die passwortlose BYOD-Authentifizierung mit Foxpass BYOD Certificate Installer.

  • Zugriff schützen: Erzwingen Sie 802.1X für Wi‑Fi und VPN und wenden Sie rollenbasierte Richtlinien an, um unbefugte Benutzer fernzuhalten.

  • Überwachen & nachweisen: Behalten Sie Ihr Netzwerk mit Cloud-Protokollierung und Sichtbarkeitsstatus im Blick.


Schützen Sie Ihr Netzwerk ohne hohe Kosten oder Komplexität

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Auszeichnungen und Preise

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
Zero Trust Security award

FAQ

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