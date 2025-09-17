Foxpass: Eine sichere, schnelle und kostengünstige Alternative zu FreeRADIUS
Speichern und verwalten Sie Benutzerprofile – ohne DIY-Komplexität und versteckte Kosten. Erhalten Sie ein vollständig verwaltetes, Zero-Trust-fähiges RADIUS, das sich in wenigen Minuten statt erst nach Wochen in Ihr IdP und MDM integrieren lässt.
Warum Teams über FreeRADIUS hinausblicken
FreeRADIUS ist ein leistungsstarker Open-Source-RADIUS-Server, aber seine Risiken können seine Vorteile überwiegen. Die Konfiguration, das Hosting und die Wartung von FreeRADIUS können zeitaufwendig sein, spezielles Fachwissen erfordern und bei Fehlkonfigurationen Risiken bergen.
Ein verwalteter Cloud-Service wie Foxpass nimmt Ihnen diese Last hingegen ab und bewahrt dabei die zentralen Vorteile.
Komplizierte Einrichtung und Implementierung: FreeRADIUS wird oft dafür kritisiert, zu viele „Stellschrauben“ und Konfigurationsdateien zu haben. Organisationen mit wenigen internen Fachkräften haben möglicherweise Schwierigkeiten, es zu verwalten und bereitzustellen.
Lange Time-to-Value: Eine typische DIY-Einrichtung für FreeRADIUS dauert selbst für erfahrene Administratoren 2–4 Wochen. Können Sie wirklich so lange warten?
Laufende Wartung: FreeRADIUS erfordert monatliche Patches, Überwachung, Backups und die Pflege von HA, was IT-Teams eine weitere Aufgabe beschert, die sie bewältigen müssen.
Versteckte Kosten summieren sich: FreeRADIUS ist nicht kostenlos. Die Einrichtung kann zwischen $15–20K kosten, zusätzlich zu $14.8–20.8K/Jahr für die Wartung (ex‑PKI/MDM).
Integrationsschwierigkeiten: Die Integration von Wi-Fi-Zugangspunkten mit FreeRADIUS sowie die Anbindung an einen Identitätsanbieter und Drittanbieterlösungen (wie Microsoft Entra ID oder Google Workspace) kann aufwendig sein. Endpunkte benötigen außerdem die richtigen RADIUS-Protokolle und müssen korrekt konfiguriert sein, damit das gesamte Setup reibungslos funktioniert.
Warum Foxpass die bessere Wahl ist
Foxpass bietet eine in der Cloud gehostete RADIUS-Lösung, die Ihnen die Vorteile von FreeRADIUS ohne den operativen Aufwand oder die Kosten bietet – bereitgestellt als sicherer, verwalteter Cloud-Service mit Zero-Trust-Sicherheit.
Time-to-Value in Minuten: Wir übernehmen die aufwendige Arbeit, damit Sie Ihr Netzwerk schnell absichern können.
99,99 % Verfügbarkeit & kein Single Point of Failure: Foxpass bietet integrierte Hochverfügbarkeit und globale Redundanz. Wann immer Sie Hilfe benötigen, ist unser erfahrenes Support-Team rund um die Uhr für Sie da.
IdP- & MDM-Integrationen: Integrieren Sie Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF und mehr nahtlos.
Bereit für Zero Trust: Schützen Sie Ihr Netzwerk mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung über Wi‑Fi und VPN hinweg.
Unterstützung bei der Compliance: Foxpass hilft Ihnen, Ihre Sicherheitsanforderungen mit an SOC 2 ausgerichteten Abläufen und auditfreundlichen Zugriffskontrollen zu erfüllen, gestützt auf die Sicherheits-Frameworks von Splashtop.
Funktionsvergleich: Foxpass vs. FreeRADIUS
Bereitstellung & Betrieb
Foxpass: Verwaltetes Cloud-RADIUS mit schneller Bereitstellung, hoher Verfügbarkeit und inklusive Monitoring.
FreeRADIUS: Selbst gehostete Infrastruktur, Konfigurationen, Verfügbarkeit, Überwachung und Patching liegen bei Ihnen.
Gesamtbetriebskosten
Foxpass: Verfügbar zu einem planbaren Abonnementpreis, einschließlich Upkeep und Wartung.
FreeRADIUS: Einrichtung 15–20 Tsd. $ + 14,8–20,8 Tsd. $/Jahr Wartung.
Integrationen
Foxpass: Native IdP/MDM-Synchronisierung für die Verbindung mit Ihrem Wi‑Fi, VPN und Ihren Endpunkten.
FreeRADIUS : Die manuelle Konfiguration von IdP/AP/Endpunkten birgt ein höheres Risiko für Fehlkonfigurationen.
Sicherheitsstatus
Foxpass: Zertifikat- und identitätsbasierte Autorisierung, Cloud-Sicherheitsaudits und Zero-Trust-Ausrichtung.
FreeRADIUS: Die Sicherheit hängt von Ihrer Konfiguration, Ihrem Patch-Rhythmus und Ihrem Monitoring ab.
Ergebnisse, die IT-Sicherheitsverantwortlichen wichtig sind
Gehen Sie über reine Feature-Checklisten hinaus. Optimieren Sie mit Foxpass für messbare Ergebnisse.
Risiken reduzieren: Eliminieren Sie Pre-Shared Keys (PSKs) mit 802.1X + RADIUS, identitätsbasiertem Zugriff und starker Zertifizierung.
Beschleunigen Sie Rollouts: Vermeiden Sie mehrwöchige DIY-Projekte und gehen Sie in wenigen Minuten live.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten: Ersetzen Sie Investitionsausgaben und Administrationsaufwand durch ein planbares Abonnement.
Audits vereinfachen: Zentralisierte Richtlinien und Protokolle unterstützen SOC-2 und interne Prüfungen.
So funktioniert Foxpass in Ihrem Stack
Foxpass ist für moderne IT-Teams konzipiert. Es ist entwicklerfreundlich, basiert auf Standards und lässt sich einfach betreiben, sodass Sie Ihr Netzwerk schützen können, ohne Ihrer IT-Abteilung zusätzliche Arbeit aufzubürden.
Verbinden Sie Ihren IdP: Verwalten Sie den Netzwerkzugriff im großen Maßstab, indem Sie Benutzer/Gruppen aus Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin synchronisieren.
Geräte registrieren: Nutzen Sie zertifikatsbasierte Authentifizierung und integrieren Sie Intune, Jamf, Kandji, Mosyle und mehr. Oder aktivieren Sie die passwortlose BYOD-Authentifizierung mit Foxpass BYOD Certificate Installer.
Zugriff schützen: Erzwingen Sie 802.1X für Wi‑Fi und VPN und wenden Sie rollenbasierte Richtlinien an, um unbefugte Benutzer fernzuhalten.
Überwachen & nachweisen: Behalten Sie Ihr Netzwerk mit Cloud-Protokollierung und Sichtbarkeitsstatus im Blick.
Schützen Sie Ihr Netzwerk ohne hohe Kosten oder Komplexität