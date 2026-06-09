Es gibt nur wenige Dinge, die für ein Unternehmen wichtiger sind als digitale Sicherheit. Mitarbeitende müssen sich sicher und effizient bei ihren Konten, Geräten und Netzwerken anmelden können, und alles muss vor Eindringlingen oder böswilligen Akteuren geschützt werden. PKI-Zertifikate sind ein gängiges Instrument der Cybersicherheit, aber nicht jeder weiß, was sie sind, wie sie funktionieren oder wie sie im Vergleich zu herkömmlichen Passwörtern abschneiden.
Die Public Key Infrastructure (PKI) ist ein System, mit dem Sie Daten zu Sicherheitszwecken verschlüsseln und signieren können. PKI-Zertifikate wiederum authentifizieren die Identität eines Benutzers digital, um die sichere Nutzung eines Kontos, Geräts oder Dienstes zu gewährleisten. PKI bietet eine sicherere Möglichkeit, damit sich ein bekannter Benutzer sicher mit öffentlichen Systemen wie Webseiten und privaten Systemen wie VPNs, Wi-Fi® und anderen Formen von Multi-Faktor-Authentifizierungssystemen (MFA) verbinden kann.
Benutzernamen und Passwörter gehören für moderne Unternehmen zunehmend der Vergangenheit an. Gleichzeitig werden PKI-Zertifikate immer verbreiteter und kostengünstiger, was Unternehmen mehr Gründe gibt, den herkömmlichen Benutzernamen und das Passwort als Authentifizierungsmechanismus über Bord zu werfen.
Anmeldedaten sind leicht zu hacken
Passwörter und ähnliche Zugangsdaten sind zwar ein guter Anfang, aber für gute Sicherheit braucht es mehr. Ein Konto mit nur einer Sicherheitsebene kann äußerst anfällig für Außenstehende und Bots sein, die Passwörter innerhalb weniger Minuten erraten können.
PKI-Zertifikate hingegen verwenden branchenübliche Verschlüsselung und das standardmäßige Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Dies bietet eine einfache und sichere Möglichkeit für die Geräteanmeldung und die anschließende Authentifizierung, die sich nicht so leicht wie ein Passwort hacken oder stehlen lässt.
PKI entschärft Situationen, die durch menschliche Fehler entstehen
Menschliches Versagen ist eine der schwerwiegendsten Schwachstellen, gegen die man sich schützen muss, und Hacker wissen das. Daher nehmen Angriffe zu, die auf Einzelpersonen abzielen, wie etwa Phishing oder Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM). Diese Man-in-the-Middle-Angriffe treten auf, wenn ein Außenstehender die Kommunikation zwischen zwei Parteien abfängt. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise versehentlich auf einen Link in einer Phishing-E-Mail klickt, kann der MITM Zugriff auf das E-Mail-Konto und sogar auf das Gerät erhalten.
Mit PKI hingegen gibt es durch die Kombination aus öffentlichem und privatem Schlüssel mehrere Sicherheitsebenen. Selbst wenn sich ein Angreifer also Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel verschaffen kann, wären seine Bemühungen vergeblich, da er den privaten Schlüssel benötigen würde, um die Daten zu entschlüsseln und die Nachricht zu verstehen.
Weniger IT-bezogene Probleme mit Wi-Fi®
In Situationen ohne PKI-Zertifikate und SCEP kann jeder den Benutzernamen und das Passwort Ihres Wi-Fi®-Netzwerks an andere weitergeben. Dies führt zu einer Situation, in der unbekannte Benutzer Ihr Netzwerk ohne Ihr Wissen und Ihre Erlaubnis weiter nutzen können.
PKI-Zertifikate ersetzen Wi-Fi®-Passwörter vollständig und gewähren nur einer ausgewählten Benutzergruppe Netzwerkzugriff. Foxpass's SCEP als Teil unseres Advanced RADIUS hilft zum Beispiel Ihren ausgewählten Benutzern, ihre Geräte ganz einfach zu registrieren, sodass Sie nachverfolgen können, welche Benutzer Zugriff auf Ihr Wi-Fi®-Netzwerk haben.
Sie können nicht nur ganz einfach Netzwerkzugriff gewähren, sondern auch jedem Benutzer den Zugriff ganz einfach entziehen, indem Sie sein/ihr SCEP-Zertifikat in der Foxpass Console widerrufen.
Unternehmen jeder Größe können ihre Wi-Fi®-Netzwerke mit dem Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) von Foxpass schnell absichern. Es ist vollständig verwaltet und einfach zu implementieren, sodass Unternehmen ihre Netzwerke mit minimalem Aufwand schützen können.
Außerdem laufen Foxpass SCEP-Zertifikate nur alle 5 Jahre ab, während reguläre Zertifikate jedes Jahr ablaufen, und können so den Aufwand für die IT-Teams jedes Jahr verringern.
Mit einem PKI-Management-/SCEP-System wie dem von Foxpass können Sie Ihr Wi-Fi®-Netzwerk schützen, ohne Ihre Mitarbeitenden oder Ihr IT-Team zu beeinträchtigen. Für weitere Informationen vereinbaren Sie eine Demo oder sprechen Sie mit einem Ansprechpartner unter help@foxpass.com.
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