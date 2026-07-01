Networking ist nicht nur etwas für Geschäftskonferenzen. Lokale Netzwerke sind wichtige Werkzeuge, um Geräte und Benutzer innerhalb eines einzigen Netzwerks verbunden zu halten, und mit dem Aufkommen von Virtual Local Area Networks (VLANs) sind Unternehmensnetzwerke noch effizienter und leistungsfähiger geworden.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu verstehen, was ein VLAN ist, wie es funktioniert und was Foxpass tun kann, um Ihr VLAN noch effizienter und sicherer zu machen.
Ein lokales Netzwerk (LAN) ist eine Gruppe von Netzwerkkomponenten, die dasselbe physische Netzwerk gemeinsam nutzen. Daher ist ein VLAN ein Subnetzwerk, das Netzwerkkomponenten verschiedener LANs virtuell zu einem einzigen Netzwerk verbindet und damit die physischen Einschränkungen einer LAN-Umgebung umgeht.
Mit zunehmender Netzwerkkomplexität, die die Kapazität normaler LANs übersteigt, sind VLANs zu einer Alternative geworden, die Netzwerke flexibel, skalierbar, sicher und schnell macht.
Welche Arten von VLANs gibt es?
Es gibt drei grundlegende Typen häufig verwendeter VLANs:
Protokoll-VLAN: Protokoll-VLANs verarbeiten den Datenverkehr basierend auf den Protokollen, die sie verwenden. Switches trennen und leiten den Datenverkehr anhand des Protokolls weiter, über das das VLAN bereitgestellt wird. Datenverkehr anderer Protokolle wird nicht an den Port weitergeleitet.
Statisches VLAN: Statisches VLAN ist auch als portbasiertes VLAN bekannt. Bei diesem VLAN-Typ weisen Netzwerkadministratoren Ports auf einem Netzwerk-Switch einem bestimmten virtuellen Netzwerk zu.
Dynamisches VLAN: Im Gegensatz zu statischen VLANs ermöglichen dynamische VLANs Netzwerkadministratoren, die Netzwerkzugehörigkeit anhand der Eigenschaften von Geräten zu definieren.
Wie funktioniert ein VLAN?
VLANs teilen ein einzelnes physisches LAN in mehrere logische Netzwerksegmente auf. Diese logischen Netzwerksegmente kommunizieren dann so miteinander, als wären sie Teil eines einzigen LAN, obwohl sie sich tatsächlich in einem oder mehreren LANs befinden.
Die Netzwerksegmente werden mithilfe eines Routers, Switches oder einer Bridge vom Rest des physischen LANs getrennt. Wenn also ein Netzwerkknoten Daten überträgt, erreichen diese andere Knoten eines VLANs, jedoch keine Knoten in anderen Segmenten des physischen LAN.
Wenn eine LAN-Brücke Daten von einem Netzwerkknoten empfängt, werden die Daten entweder explizit oder implizit gekennzeichnet. Explizites Tagging erfolgt, wenn den Daten eine VLAN-Kennung zugewiesen wird, sodass die Bridge den nächsten Knoten für die Daten leichter bestimmen kann. Implizites Tagging erfolgt durch Nutzung der in den Daten vorhandenen Informationen (zum Beispiel des Ports, auf dem die Daten eingegangen sind).
Auf Grundlage impliziter oder expliziter Kennzeichnung bestimmt die Bridge, wohin die Daten weitergeleitet werden müssen, sendet die Daten an den nächsten Knoten und isoliert das betreffende LAN-Segment vom Rest des LAN.
Warum ein VLAN verwenden?
VLANs vereinfachen die Komplexität, die physischen LANs inhärent ist. In einem einfachen physischen LAN werden die Daten nicht korrekt an das Ziel übertragen, wenn zwei Knoten gleichzeitig Datenverkehr senden, da es zu einer Kollision kommt. Diese Kollision führt dazu, dass das gesamte LAN ausgelastet ist, und die ursprünglichen Daten müssen erneut gesendet werden.
VLANs hingegen übertragen Daten mithilfe eines Switches oder einer Bridge von einem Segment zum anderen, wodurch das Risiko von Kollisionen sinkt, anstatt die Daten an alle verbundenen Netzwerkgeräte zu senden. Darüber hinaus bietet die Verwendung eines VLAN weitere Vorteile:
Kosteneffizienz
VLANs kommunizieren über Switches und benötigen keine Router, es sei denn, sie senden Daten außerhalb des VLANs. Dadurch können VLANs zusätzliche Datenlast bewältigen, die Datenlatenz verringern und letztlich die Kosten senken.
Flexibilität
VLANs können portbasiert, protokollbasiert oder subnetzbasiert sein und ermöglichen so eine flexible Netzwerkkonfiguration, die zwischen verschiedenen Gebäuden oder Stockwerken eingerichtet werden kann, unabhängig von der Nähe zu anderen Netzwerkknoten.
Weniger administrativer Aufwand
VLANs entlasten auch Netzwerkadministratoren, da sie Arbeitsstationen in verschiedene LAN-Segmente aufteilen. Administratoren müssen das Netzwerk beim Umzug ihrer Arbeitsstationen nicht neu konfigurieren und können den Zugriff dank der Isolation verschiedener LAN-Segmente außerdem auf Benutzer beschränken.
Was sind die Anwendungsfälle eines VLAN?
Große Unternehmen
Große Unternehmen setzen in der Regel ein Wide Area Network (WAN) ein, um den Anforderungen ihrer weitläufigen Büros und Teams gerecht zu werden. Mehrere VLANs als Alternative können die Konfiguration vereinfachen, funktionsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen im Unternehmen erleichtern.
Isolation
VLANs können auch genutzt werden, um Gastbenutzern Zugriff auf das drahtlose Internet zu geben, ohne dabei überhaupt auf das zentrale Unternehmensnetzwerk zuzugreifen.
Priorisierung
Kritischem Datenverkehr kann mithilfe von VLAN-basierten Richtlinien eine höhere Priorität als dem übrigen Netzwerkverkehr eingeräumt werden.
VoIP
VLANs können auch verwendet werden, um eine logisch getrennte Ebene für VoIP zu erstellen. Dadurch wird das Sprachnetzwerk von den anderen Netzwerken getrennt, sodass das Sprachnetzwerk den Datenverkehr des zugrunde liegenden Netzwerks in der Regel nicht berührt und unverändert von einem Knoten zum anderen übertragen werden kann.
Wie kann Foxpass helfen?
Es gibt mehrere vermeintliche Vorteile beim Einsatz von VLANs, aber mit Foxpass können sich diese Vorteile exponentiell vervielfachen. Foxpass ist eine Lösung, mit der Sie die Vorteile von VLAN in Verbindung mit verschiedenen Tools für die Verwaltung von Benutzerzugriffen nutzen können und die in Ihrem gesamten Unternehmen für mehr Sicherheit und einfacheren Zugriff sorgt.
Foxpass ist ein sofort einsatzbereites Tool zur Server- und Netzwerkautomatisierung, das das Risiko von Sicherheitsverletzungen reduziert, indem es die sensibelsten Bereiche Ihrer Infrastruktur schützt. Foxpass ist sowohl skalierbar als auch fehlertolerant und damit eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen jeder Größe.
Sie können Foxpass verwenden, um VLAN einfach über RADIUS-Attribute zu integrieren. Sie können Cisco-Switches auch mit einer drahtlosen 802.1x-VLAN-Zuweisung über die benutzerfreundliche Oberfläche von Foxpass konfigurieren. So können Sie die Vorteile von VLAN mit geeigneten Zugriffskontroll-Tools wie RADIUS leichter nutzen.
Mit den Sicherheitsvorteilen von VLAN-Umgebungen und den Sicherheitsfunktionen von Foxpass erhalten Sie eine robuste Sicherheitsinfrastruktur, die Sicherheitsverletzungen zuverlässig auf Abstand hält.