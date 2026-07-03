In der heutigen sich entwickelnden digitalen Landschaft war der Bedarf an einer robusten Zugangskontrolle zu WLAN-Netzwerken noch nie so wichtig wie heute. Unternehmen sind ständig auf der Suche nach Lösungen, die ihren Benutzern ein nahtloses und dennoch sicheres Erlebnis bieten können.
In diesem Blog befassen wir uns ausführlich mit vier führenden Lösungen zur Sicherung von WLAN- (und kabelgebundenen) Netzwerken – Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR und unserem eigenen Angebot, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
Cisco ISE, ein integraler Bestandteil des Sicherheitsportfolios von Cisco, dient als zentralisiertes Tool zur Richtliniendurchsetzung, das die Sicherheit von Unternehmensnetzwerken gewährleistet. Hier ist eine detailliertere Aufschlüsselung seiner Funktionen:
Granulare Zugriffskontrolle: Richtlinien basieren auf Geräteprofilierung, Zustandsbewertungen sowie spezifischen Benutzeridentitäten und -rollen.
Ganzheitliche Integration: Nahtlose Integration mit anderen Cisco Sicherheits- und Netzwerkprodukten, die segmentierten und kontrollierten Zugriff ermöglicht.
Gästeverwaltung: Der vorübergehende Zugriff wird über das ISE-Portal für selbstregistrierte Gäste (ISE Self-Registered Guest Portal) erleichtert.
Obwohl Cisco ISE über zahlreiche Funktionen verfügt und branchenführend ist, sind erhebliche Investitionen in die Infrastruktur von Cisco und Schulungen erforderlich, um seine Fähigkeiten wirklich nutzen zu können. Es handelt sich um eine robuste Lösung, die jedoch für Unternehmen, die nicht vollständig in das Cisco-Ökosystem eingebettet sind oder nicht über die Ressourcen zur Verwaltung und Wartung verfügen, möglicherweise übertrieben und eine Überinvestition darstellt.
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPass ist für seine Zugriffssicherheitsfunktionen in kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken bekannt. Aruba ClearPass ist für die Infrastruktur von Aruba optimiert und bietet:
Kontextbewusste Zugriffskontrolle: Nutzt die HPE Aruba-Infrastruktur für eine differenzierte Netzwerkzugriffskontrolle.
BYOD-Management: ClearPass Onboard unterstützt Zustandsbewertungen und Abhilfemaßnahmen für verschiedene Geräte, einschließlich nicht unternehmenseigener Geräte.
Gast-Onboarding: ClearPass Guest bietet praktische integrierte Portale für ein unkompliziertes Gast-Self-Service-Onboarding.
So leistungsstark ClearPass auch ist, für eine optimale Leistung wird die Integration in Arubas Infrastruktur empfohlen. Obwohl es Multi-Vendor-Support bietet, entsteht die nahtloseste Erfahrung oft durch die Nutzung von Arubas kompletter Networking-Suite.
Portnox CLEAR (Teil von Portnox Cloud)
Portnox CLEAR ist eine WLAN-Sicherheitslösung mehrerer Anbieter, die den Schwerpunkt auf Sicherheit und Transparenz in verschiedenen Unternehmensumgebungen legt. Portnox vermarktet seine Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service-Angebote unter den Marken Portnox CLEAR/Portnox Cloud. Portnox verfügt außerdem über eine On-Premise-Lösung zur Unterstützung der agentenlosen Netzwerkzugriffskontrolle, die in Portnox CLEAR integriert werden kann, um die Verwaltung von Unternehmensgeräten und BYOD zu erweitern.
Die gemeinsamen Lösungen von Portnox bieten:
Flexible Geräteerkennung: Agentenbasierte und agentenlose Optionen für Geräteklassifizierung und -bewertung.
Durchgängige Sicherheit: Umfassende Richtlinien zur Zugriffskontrolle und Integration mit gängigen Tools für Endpunktsicherheit.
Cloudzentrierte Authentifizierung: RADIUS-as-a-Service wird zur einfacheren Verwaltung in der Cloud verwaltet.
Foxpass RADIUS
In einer Welt, die sich zunehmend in Richtung Cloud verlagert, erweist sich Foxpass RADIUS als Top-Lösung für Unternehmen, die eine optimierte, skalierbare und herstellerunabhängige Netzwerkzugriffslösung suchen. Foxpass RADIUS legt Wert auf Einfachheit und Skalierbarkeit:
Vereinfachte cloudbasierte Einrichtung: Eines der herausragenden Merkmale von Foxpass RADIUS ist die benutzerfreundliche, cloudbasierte Einrichtung. Unternehmen können ihre RADIUS-Dienste schnell und ohne die Belastung durch Infrastruktur vor Ort einrichten und verwalten, was die Bereitstellung vereinfacht und den IT-Aufwand reduziert.
Skalierbarkeit im Kern: Foxpass versteht die dynamischen Bedürfnisse von Unternehmen, insbesondere wenn diese sich im Wachstum befinden. Mit Foxpass können Unternehmen je nach ihren spezifischen Anforderungen mühelos vergrößern oder verkleinern.
Moderne zertifikatsbasierte Authentifizierung: Im Zeitalter von Cyberbedrohungen setzt Foxpass mit seinem Fokus auf zertifikatsbasierte Authentifizierung auf Sicherheit. Die automatisierte Public Key Infrastructure (PKI) stellt sicher, dass Geräte und Benutzer sicher authentifiziert werden, und reduziert so die mit passwortbasierten Mechanismen verbundenen Schwachstellen.
Nahtloses Onboarding: Bei einer ständig wachsenden Anzahl an Geräten, Benutzern und WLAN-Netzwerken kann das Onboarding oft zu einer komplexen Aufgabe werden. Foxpass vereinfacht diesen Prozess und stellt sicher, dass Geräte und Benutzer mit minimalem Aufwand zum Netzwerk hinzugefügt werden können, wodurch die Sicherheit und das Benutzererlebnis verbessert werden.
Herstellerneutraler Ansatz: Im Gegensatz zu vielen WLAN-Sicherheitslösungen, die Unternehmen an ein bestimmtes Ökosystem binden, zeichnet sich Foxpass RADIUS durch sein herstellerunabhängiges Design aus. Dies stellt sicher, dass es sich nahtlos in nahezu jedes Netzwerk und jede Sicherheitshardware integrieren lässt, was Unternehmen Flexibilität bietet und eine Abhängigkeit von einem Anbieter verhindert.
Zentralisierte Verwaltung: Als cloudzentrierte Lösung bietet Foxpass RADIUS eine zentralisierte Plattform, auf der Administratoren Zugriffsrichtlinien, Benutzerprofile und Gerätelisten überwachen, verwalten und ändern können. Diese einheitliche Ansicht steigert die Effizienz, verkürzt die Reaktionszeiten und sorgt für eine konsistente Durchsetzung von Richtlinien.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen definiert Foxpass RADIUS die Netzwerkzugriffskontrolle für heute neu. Sein Schwerpunkt auf Einfachheit, Flexibilität und Erschwinglichkeit macht es zu einem verlockenden Angebot für Organisationen, von flinken Startups bis hin zu expandierenden Unternehmen. In einem Bereich, der von komplexen und oft kostspieligen Lösungen dominiert wird, bietet Foxpass RADIUS frischen Wind und beweist, dass robuste Netzwerksicherheit nicht kompliziert oder exorbitant sein muss.
Warum Sie sich für Foxpass entscheiden sollten
Lösungen wie Cisco ISE, Aruba ClearPass und Portnox eignen sich ideal für Großunternehmen. Sie bringen einen beträchtliche Investitionsauswirkungen in Bezug auf Lizenzierung, Hardware und Wartung mit sich.
Für kleine und mittlere Unternehmen stellt Foxpass eine ideale Alternative zur Netzwerkauthentifizierung und Zugriffskontrolle dar. Die einfache Einrichtung, flexible Skalierung und der geringe Wartungsaufwand der Cloud-RADIUS-Lösung von Foxpass ermöglichen Unternehmen eine robuste Netzwerksicherheit ohne die typischen Kosten- und Komplexitätsbarrieren.
Über seine technischen Möglichkeiten hinaus ist Foxpass RADIUS auch für preisbewusste Organisationen konzipiert. Durch den Wegfall der Kosten und Feinheiten herkömmlicher On-Premise-Systeme macht Foxpass eine robuste WLAN-Netzwerksicherheit für Unternehmen jeder Größe und jedes Budgets möglich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Foxpass RADIUS die erste Wahl ist, wenn Sie eine kostengünstige, benutzerfreundliche und skalierbare sichere WLAN-Zugriffslösung suchen.
Wenn Ihr Unternehmen die Netzwerksicherheit und -authentifizierung mit einem erschwinglichen und benutzerfreundlichen System verbessern möchte, ist Foxpass RADIUS die optimale Wahl im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkzugriffskontrollbereitstellungen vor Ort oder komplizierten Cloud-Lösungen. Unser optimiertes Cloud-Bereitstellungsmodell und die intuitive Verwaltung ermöglichen eine erstklassige Netzwerkzugriffskontrolle für Unternehmen jeder Größe und jedes Budgets.
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