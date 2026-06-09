Wir freuen uns, zwei neue, lang erwartete Funktionen anzukündigen: Sitzungsaufzeichnung und PagerDuty-Integration.
Sitzungsaufzeichnung
** Diese Funktion ist für neue Kunden nicht mehr verfügbar
Die Sitzungsaufzeichnung ermöglicht es Administratoren, die SSH-Sitzungen ihrer Benutzer aufzuzeichnen und die Sitzungsaufzeichnung jederzeit wiederzugeben. Admins können Aufzeichnungen auch nach Stichwort oder Zeitstempel durchsuchen, um die benötigte Sitzung zu finden.
Dies ist ein leistungsstarkes Tool, da der Administrator damit im Wesentlichen zu dem Zeitpunkt zurückgehen kann, an dem der Code nicht mehr funktionierte, sehen kann, welche Änderungen vorgenommen wurden, und die Änderungen bei Bedarf rückgängig machen kann. Es hilft Ihnen außerdem dabei, nachzuvollziehen, wer eine bestimmte Änderung am Code vorgenommen hat, sodass Sie zum Beispiel erkennen können, wessen Zugangsdaten kompromittiert wurden, wenn der veröffentlichte Code bösartig war.
Abschließend möchten wir erwähnen, dass wir deutlich von unseren Kunden gehört haben, als sie sagten, dass dies eine Funktion ist, die sie aus Compliance-Gründen benötigen, da sie dabei hilft, die Abschnitte zu Zugriffskontrolle und Rechenschaftspflicht von HIPAA, SOX, SOC2 oder PCI zu erfüllen. Aktuell befinden wir uns für dieses Produkt in der Betatestphase. Wenn Sie Betatester werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an help@foxpass.com.
PAGERDUTY-Integration
Die PagerDuty-Integration ist in jedem Foxpass-Paket enthalten, und wenn Sie PagerDuty nutzen, ist diese Integration unserer Meinung nach unverzichtbar.
Bei Foxpass basiert alles auf der Prämisse, dass bestimmte Personen nur für einen bestimmten Zeitraum Zugriff auf Server haben sollten. Zusätzlich gibt es oft Situationen, in denen Ingenieure Zugriff benötigen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Wenn also ein Techniker Bereitschaft hat oder über Pager Duty wegen eines Problems alarmiert wurde, kann ihm Serverzugriff gewährt werden, ohne auf die Freigabe durch einen Administrator warten zu müssen.
Foxpass integriert sich in Ihren PagerDuty-Bereitschaftsplan, um den Zugriff auf sensible Ressourcen zu automatisieren. Wir überwachen fortlaufend Ihre Bereitschaftspläne und fügen alle Bereitschaftsnutzer:innen für die Dauer ihrer Bereitschaftsrotation bestimmten Gruppen und Host-Gruppen hinzu.
Außerdem können Sie in Ihrem PagerDuty-Konto einen Webhook einrichten, um uns zu benachrichtigen, sobald es einen Vorfall gibt. Foxpass fügt dann automatisch alle Incident Responder aus diesem Vorfall für die Dauer, in der der Vorfall offen ist, zu Ihren angegebenen Gruppen und Host-Gruppen in Foxpass hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Benutzer, die Bereitschaft haben / keine Bereitschaft haben, aber Teil eines Vorfalls sind, bei Bedarf Zugriff auf Ihre sensiblen Ressourcen haben.
Wir befinden uns derzeit in der Beta-Testphase für dieses Produkt. Wenn Sie Betatester werden möchten, senden Sie eine E-Mail an help@foxpass.com.
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