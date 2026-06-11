Sicherer Netzwerkzugang ist jetzt noch einfacher. In unserem neuesten Foxpass-Update können Sie jetzt unsere RADIUS-Endpunkte verwenden, um Geräten, die das PAP-Protokoll für den Internetzugang nutzen, Netzwerkzugriff zu gewähren.
Dazu gehören Geräte wie Apple TVs oder VOIP-Telefone, die keinem bestimmten Benutzer-Login zugeordnet sind.
Geben Sie einfach auf der Seite MAC Addresses an, welche MAC-Adressen oder Präfixe in Ihrem Netzwerk zulässig sind. Sie können auch RADIUS-Attribute festlegen, die bestimmte MAC-Einträge zurückgeben.
Sind Sie bereit, Ihre Geräte sicher mit Ihrem Netzwerk zu verbinden? Folgen Sie den Anweisungen hier, um direkt loszulegen!
– Foxpass-Team
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Sind Sie bereit, die sicheren Zugriffskontrollen von Foxpass in Ihr Unternehmen zu bringen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: