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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

RADIUS-Zugriff mit MAC-Adressen

Foxpass Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung
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Sicherer Netzwerkzugang ist jetzt noch einfacher. In unserem neuesten Foxpass-Update können Sie jetzt unsere RADIUS-Endpunkte verwenden, um Geräten, die das PAP-Protokoll für den Internetzugang nutzen, Netzwerkzugriff zu gewähren.

Dazu gehören Geräte wie Apple TVs oder VOIP-Telefone, die keinem bestimmten Benutzer-Login zugeordnet sind.

Geben Sie einfach auf der Seite MAC Addresses an, welche MAC-Adressen oder Präfixe in Ihrem Netzwerk zulässig sind. Sie können auch RADIUS-Attribute festlegen, die bestimmte MAC-Einträge zurückgeben.

Screenshot of Mac entries

Sind Sie bereit, Ihre Geräte sicher mit Ihrem Netzwerk zu verbinden? Folgen Sie den Anweisungen hier, um direkt loszulegen!

– Foxpass-Team

Verbessern Sie Ihre Sicherheit

Sind Sie bereit, die sicheren Zugriffskontrollen von Foxpass in Ihr Unternehmen zu bringen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden:

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