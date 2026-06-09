Wir haben neue Funktionen für Host Groups hinzugefügt, die das Organisieren des Zugriffs auf Ihre Infrastruktur noch einfacher machen!
Bisher wurden Hostgruppen-Regeln per ODER verknüpft. Das bedeutet: Wenn ein Host eine beliebige Regel erfüllte, gewährte die Hostgruppe Zugriff.
Jetzt können Sie Regeln auch mit UND verknüpfen. Das bedeutet, dass eine Hostgruppe Zugriff gewährt, wenn der Host alle Regeln der Hostgruppe erfüllt.
Zusätzlich können Sie negierte Regeln verwenden. Zum Beispiel können Sie statt einer Regel „endet mit“ eine Regel „endet nicht mit“ verwenden. Um mit diesen Funktionen zu beginnen, sehen Sie sich die Seite Host Groups an.
Diese neuen Funktionen geben Ihnen mehr Kontrolle darüber, wer innerhalb Ihrer Infrastruktur Zugriff worauf erhält, sodass Sie Ihr Netzwerk absichern und Benutzer einfach und effizient verwalten können.
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