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Neue Funktionen – Frühjahr 2017

Foxpass Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung
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Hier bei Foxpass hört Innovation nie auf. Wir freuen uns also, offiziell einige neue Funktionen ankündigen zu können, die wir in den vergangenen Monaten eingeführt haben.

Testen von RADIUS-Attributen

Sie können jetzt RADIUS-Attribute direkt über die Konsole schnell testen. Wählen Sie einfach einen Attributsatz und einen Benutzer aus, und das Tool zeigt Ihnen, welche Attribute und Werte von RADIUS zurückgegeben werden. So können Sie ganz einfach prüfen, ob Sie Ihre Attributgruppe korrekt konfiguriert haben.

Das Tool finden Sie unten auf der Seite RADIUS Attributes.

Radius attribute testing screenshot

Google-Passwortsynchronisierung

Foxpass kann jetzt Passwörter mit Google synchronisieren. Wenn Sie Ihr Passwort in Foxpass ändern, übertragen wir das neue Passwort an Google. Diese Funktion ist nützlich für Unternehmen, die möchten, dass Benutzer ein einziges Passwort verwenden, aber gleichzeitig die 2FA von Google aktiviert haben wollen.

Dies kann für G Suite-Benutzer auf der Seite Authentifizierungseinstellungen aktiviert werden.

Google password sync screenshot

Kontosperrungen

Wir haben jetzt die Möglichkeit hinzugefügt, Benutzer nach einer festgelegten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche auszusperren. Sie können entweder nach einem festgelegten Zeitraum automatisch entsperrt oder von einem Administrator manuell entsperrt werden.

Diese Funktion gilt nur für Benutzer oder Organisationen, bei denen die delegierte Authentifizierung nicht aktiviert ist. Die Einstellung kann auf der Seite Authentifizierungseinstellungen aktiviert werden.

Password lockout screenshot

Verbessern Sie Ihre Sicherheit

Bereit, Ihr Netzwerk mit dem neuesten Stand der Zugriffskontrolle zu schützen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden:

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