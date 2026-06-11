Hier bei Foxpass hört Innovation nie auf. Wir freuen uns also, offiziell einige neue Funktionen ankündigen zu können, die wir in den vergangenen Monaten eingeführt haben.
Testen von RADIUS-Attributen
Sie können jetzt RADIUS-Attribute direkt über die Konsole schnell testen. Wählen Sie einfach einen Attributsatz und einen Benutzer aus, und das Tool zeigt Ihnen, welche Attribute und Werte von RADIUS zurückgegeben werden. So können Sie ganz einfach prüfen, ob Sie Ihre Attributgruppe korrekt konfiguriert haben.
Das Tool finden Sie unten auf der Seite RADIUS Attributes.
Google-Passwortsynchronisierung
Foxpass kann jetzt Passwörter mit Google synchronisieren. Wenn Sie Ihr Passwort in Foxpass ändern, übertragen wir das neue Passwort an Google. Diese Funktion ist nützlich für Unternehmen, die möchten, dass Benutzer ein einziges Passwort verwenden, aber gleichzeitig die 2FA von Google aktiviert haben wollen.
Dies kann für G Suite-Benutzer auf der Seite Authentifizierungseinstellungen aktiviert werden.
Kontosperrungen
Wir haben jetzt die Möglichkeit hinzugefügt, Benutzer nach einer festgelegten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche auszusperren. Sie können entweder nach einem festgelegten Zeitraum automatisch entsperrt oder von einem Administrator manuell entsperrt werden.
Diese Funktion gilt nur für Benutzer oder Organisationen, bei denen die delegierte Authentifizierung nicht aktiviert ist. Die Einstellung kann auf der Seite Authentifizierungseinstellungen aktiviert werden.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
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