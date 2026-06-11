Bei Foxpass denken wir uns ständig neue Innovationen aus, um sicheren Netzwerkzugriff besser zu machen als je zuvor. Wir freuen uns daher, offiziell einige neue Funktionen anzukündigen, die wir in den vergangenen Monaten eingeführt haben:
Foxpass-Anmeldungen mit 2FA
Die Multi-Faktor-Authentifizierung sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Konten und hilft dabei, Benutzer bei der Anmeldung zu verifizieren. Jetzt bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierungsfunktion von Foxpass vollständige Unterstützung für Unternehmen, die G Suite oder Office 365 nicht als Identitätsanbieter verwenden.
Sie können Ihre Organisation bei Foxpass registrieren und sich mit Ihrer regulären E-Mail-Adresse, einem Foxpass-spezifischen Passwort und einem 2FA-Code auf der Website anmelden. Dies hilft dabei, Benutzeridentitäten zu verifizieren, sodass sich unbefugte Benutzer nicht mit gestohlenen Zugangsdaten anmelden können.
Kontaktieren Sie uns noch heute unter help@foxpass.com, damit wir Sie einrichten können.
Passwortfunktionen
Die Passwortsicherheit bleibt äußerst wichtig, deshalb geben wir Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Passwortrichtlinien. Zusätzlich zur Unterstützung eines vollständigen Authentifizierungsmechanismus auf Foxpass haben wir die Konfigurationsmöglichkeiten für Passwortanforderungen erweitert, sodass sie über die Auswahl eines minimalen zxcvbn -Scores hinausgehen.
Sie können jetzt die Wiederverwendung von Passwörtern verhindern sowie Mindestlängen für Passwörter und Mindestanzahlen von Ziffern oder Buchstaben festlegen. Dieses Funktionspaket kann Ihnen dabei helfen, die Passwortrichtlinien Ihres Unternehmens auf den Rest Ihrer Infrastruktur auszuweiten und so unternehmensweit starke Passwortrichtlinien sicherzustellen.
Sie können diese neuen Funktionen auf der neuen Seite „Authentifizierungseinstellungen“ ausprobieren.
IP-Whitelisting
Sie können jetzt IP-Adressen für den Zugriff auf unseren LDAP-Endpunkt auf die Whitelist setzen. Auf diese Weise haben nur vorab genehmigte IP-Adressen Zugriff auf Ihr LDAP-Verzeichnis, was für mehr Sicherheit beim Zugriff auf Ihr Verzeichnis sorgt.
Sehen Sie sich zunächst die Seite „Whitelist IPs“ an.
Verbesserte Sync-Seite
Wir haben dem Synchronisierungsprozess auf unserer Seite Directory Sync mehr Transparenz hinzugefügt. Sie können jetzt oben auf der Seite sofort prüfen, ob Ihre Anmeldedaten gültig sind. Zusätzlich zeigen Bitium und Okta jetzt mehr Informationen über ihren Synchronisierungsstatus an.
Wenn ein Benutzer nicht synchronisiert ist und sofort aktualisiert werden muss, können Sie einen Benutzer auf der Seite Benutzer manuell erneut synchronisieren. Wählen Sie einfach die Option im Dropdown-Menü „Aktionen“ aus (sofern zutreffend), und der Benutzer wird automatisch synchronisiert. Das ist hilfreich für Benutzer, die sofortige Unterstützung benötigen und nicht warten möchten, bis die Synchronisierung erneut ausgeführt wird.
Gruppenfilter
Die Seite Groups unterstützt jetzt das Filtern nach Gruppennamen und Paginierung, sodass sich Gruppen in großen Unternehmen leichter finden lassen. Schauen Sie oben rechts auf der Seite nach, um es auszuprobieren.
Optimierte Benutzerseite
Wir haben den Tab für inaktive Benutzer auf der Seite Users vereinheitlicht. Benutzer, die von einem Administrator deaktiviert wurden, sind jetzt gelb markiert, und Benutzer, die durch einen Synchronisierungsprozess deaktiviert wurden, sind rot markiert.
Um einen von einem Administrator deaktivierten Benutzer wieder zu aktivieren, wählen Sie „Reaktivieren“ aus dem Dropdown-Menü. Um einen Benutzer, der durch einen Synchronisierungsprozess deaktiviert wurde, wieder zu aktivieren, aktivieren Sie ihn einfach in Ihrer Verzeichnisquelle erneut und warten Sie, bis der Synchronisierungsprozess erneut ausgeführt wird, oder wählen Sie „Benutzer aktualisieren“ aus dem Dropdown-Menü aus.
LDAP-Passwort ändern
Wir unterstützen jetzt ldappasswd -Befehle, sodass Sie das Passwort eines Benutzers über unseren LDAP-Endpunkt ändern können.
Demnächst verfügbar:
Weitere Passwortfunktionen
Schon bald sehen Sie weitere Passwortfunktionen in der Konsole. Sie haben die Möglichkeit, einen Benutzer zu sperren, wenn er zu oft hintereinander ein falsches Passwort eingibt. Administratoren können außerdem Benutzerpasswörter automatisch zurücksetzen.
Foxpass-Cache
Wir suchen Beta-Tester für unseren neuen Foxpass Cache! Mit Foxpass Cache verwenden Ihre Hosts oder Access Points einen lokalen Cache als Fallback-Option, wenn sie die Server von Foxpass nicht erreichen können. Wenn Sie es ausprobieren möchten, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Suchen Sie nach einer leistungsstarken Lösung, um Ihr Netzwerk zu schützen, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: