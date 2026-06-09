Bei Splashtop und Foxpass entwickeln wir uns ständig weiter und suchen immer nach neuen Wegen, um Ihre Netzwerke besser zu schützen. Daher freuen wir uns, offiziell einige neue Foxpass-Funktionen anzukündigen, die wir in den vergangenen Wochen eingeführt haben:
On-Premises-Bereitstellung
Wir bieten jetzt offiziell die On-Premises -Bereitstellung über Docker-Container an – zusätzlich zu unseren privat gehosteten und regulären Cloud-Bereitstellungen. On-Prem-Bereitstellungen sind ideal für Unternehmen, die diese für die PCI-Compliance oder den Umgang mit besonders sensiblen Daten benötigen.
Wenn Ihre Organisation die lokale Bereitstellung von Foxpass benötigt, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com, um noch heute loszulegen.
Unterstützung für Subdomains
Wir haben außerdem die Unterstützung für mehrere Domains hinzugefügt. Aktivieren Sie einfach „Subdomain Support“ auf der Seite Config, um Benutzer über mehrere Domains hinweg zu verwalten.
Mehr Verzeichnissynchronisierungsoptionen
Wir haben eine eigene Sync-Seite erstellt, damit Sie die Synchronisierung Ihrer Benutzer und Gruppen ganz einfach flexibel kombinieren können. Jetzt können Sie mit Google, Office 365, Okta oder Bitium synchronisieren – so lassen sich Ihr Verzeichnis und Ihre Berechtigungen noch einfacher verwalten!
Unicode-Unterstützung
Wir bieten jetzt vollständige Unicode-Unterstützung für alle unsere Schnittstellen und Endpunkte. Unicode ist ein Standard für Zeichenkodierung, der entwickelt wurde, um die Verwendung von Text in jedem digitalisierbaren Schriftsystem zu unterstützen, darunter über 100 Schriften, gängige Symbole und Satzzeichen sowie Tausende von Emojis. Die Einbindung von Unicode-Unterstützung erleichtert es Benutzern, ihre bevorzugte Sprache zu verwenden.
Aktualisierung des Binder-Passworts
Sie können jetzt die Passwörter für Ihre LDAP Binders manuell aktualisieren. Egal, warum Sie Ihr Passwort ändern müssen, es ist so einfach, wie zum Binder zu gehen und auf „Passwort zurücksetzen“ zu klicken.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Sind Sie bereit, Ihr Netzwerk vor unbefugten Nutzern zu schützen und Ihren Mitarbeitern gleichzeitig einen einfachen und bequemen Zugriff zu ermöglichen? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: