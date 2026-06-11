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Neue Funktion – API Explorer

Foxpass Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
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Wir freuen uns, unseren neuen API Explorer auf unseren Dokumentationsseiten anzukündigen!

Es ist jetzt einfacher denn je, API-Endpunkte schnell zu testen und Aufgaben in Foxpass zu automatisieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Sie müssen lediglich einen API-Schlüssel in das Modul einfügen und alle erforderlichen Parameter in die Felder eingeben. Von dort aus sind Ihre API und Integrationen sofort einsatzbereit!

Hinweis: Der API-Explorer stellt eine Verbindung zur Live-Datenbank her. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie Aufrufe ausführen, die Änderungen vornehmen.

Sie können APIs in Foxpass in drei einfachen Schritten hinzufügen und ausführen:

Schritt 1. API-Schlüssel erstellen

Screenshot showing the API keys feature

Schritt 2. Geben Sie den API-Schlüssel ein

Screenshot showing how to enter API keys

Schritt 3. Einen API-Aufruf durchführen

Screenshot showing how to test API keys

Und das ist auch schon alles!

Wenn Sie weitere schriftliche, detaillierte Anleitungen benötigen, sehen Sie sich die Dokumentationsseite hier an.

– Foxpass-Team

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