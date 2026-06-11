Wir freuen uns, unseren neuen API Explorer auf unseren Dokumentationsseiten anzukündigen!
Es ist jetzt einfacher denn je, API-Endpunkte schnell zu testen und Aufgaben in Foxpass zu automatisieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Sie müssen lediglich einen API-Schlüssel in das Modul einfügen und alle erforderlichen Parameter in die Felder eingeben. Von dort aus sind Ihre API und Integrationen sofort einsatzbereit!
Hinweis: Der API-Explorer stellt eine Verbindung zur Live-Datenbank her. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie Aufrufe ausführen, die Änderungen vornehmen.
Sie können APIs in Foxpass in drei einfachen Schritten hinzufügen und ausführen:
Schritt 1. API-Schlüssel erstellen
Schritt 2. Geben Sie den API-Schlüssel ein
Schritt 3. Einen API-Aufruf durchführen
Und das ist auch schon alles!
Wenn Sie weitere schriftliche, detaillierte Anleitungen benötigen, sehen Sie sich die Dokumentationsseite hier an.
– Foxpass-Team
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