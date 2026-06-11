Foxpass freut sich, die Unterstützung für LDAP-verwaltete SUDOers bekannt zu geben!
Mit SUDOers können Sie sudo-Berechtigungen aus der Ferne direkt über die Foxpass-Konsole verwalten. Damit können Sie Befehle einschränken und Umgebungsvariablen basierend auf Host, Benutzer, Gruppenzugehörigkeit und mehr festlegen.
Jetzt können Sie nicht nur den Zugriff auf den Host verwalten, sondern auch die Benutzerberechtigungen auf dem Host.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich hier unsere Dokumentation an! SUDOers ist eine Zusatzfunktion. Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com oder über unseren Intercom-Chat, damit wir Sie einrichten können.
– Foxpass-Team
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