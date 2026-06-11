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Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

Verwaltung des Sudo-Zugriffs mit LDAP SUDOers

Foxpass Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung
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Foxpass freut sich, die Unterstützung für LDAP-verwaltete SUDOers bekannt zu geben!

Mit SUDOers können Sie sudo-Berechtigungen aus der Ferne direkt über die Foxpass-Konsole verwalten. Damit können Sie Befehle einschränken und Umgebungsvariablen basierend auf Host, Benutzer, Gruppenzugehörigkeit und mehr festlegen.

Jetzt können Sie nicht nur den Zugriff auf den Host verwalten, sondern auch die Benutzerberechtigungen auf dem Host.

A screenshot of the Sudoers feature

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich hier unsere Dokumentation an! SUDOers ist eine Zusatzfunktion. Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com oder über unseren Intercom-Chat, damit wir Sie einrichten können.

– Foxpass-Team

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