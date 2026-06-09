Man-in-the-Middle-Angriffe (MitM) sind im digitalen Zeitalter zu einer wachsenden Bedrohung geworden. Cybersicherheitsstatistiken von Cybersecurity Ventures prognostizieren, dass Cyberkriminalität die Welt bis 2025 jährlich 10,5 Billionen US-Dollar kosten wird, ein deutlicher Anstieg gegenüber 3 Billionen US-Dollar im Jahr 2015.Dieser alarmierende Trend ist nicht zuletzt auf die Komplexität und Verbreitung von MitM-Angriffen zurückzuführen.
Wie Robert Mueller, ehemaliger FBI-Direktor, einmal sagte: „Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen: solche, die schon gehackt wurden, und solche, die noch gehackt werden.“Es geht also nicht um das „Ob“, sondern um das „Wann“. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, was MitM-Angriffe sind und welche verschiedenen Formen sie annehmen.
Man-in-the-Middle-Angriffe: ein Überblick
Ein Man-in-the-Middle-Angriff ist eine Cyberattacke, bei der ein Hacker die Kommunikation zwischen zwei Parteien ohne deren Wissen abfängt und potenziell verändert. Der Angreifer positioniert sich in der "Mitte" der Kommunikation, daher der Name.
Die sieben Arten von Man-in-the-Middle-Angriffen
Evil-Twin-Angriff, auch WLAN-Lauschangriff genannt: Bei einem Evil-Twin-Angriff richtet ein Hacker einen kostenlosen, unsicheren WLAN-Hotspot ein, der wie ein echtes WLAN-Netzwerk getarnt ist. Wenn sich ein Benutzer mit diesem Netzwerk verbindet, kann seine Online-Aktivität überwacht werden. Ein häufiges Beispiel ist ein Hacker, der an einem öffentlichen Ort wie einem Café kostenloses WLAN bereitstellt und dabei Daten von Benutzern erfasst, die eine Verbindung herstellen.
ARP-Spoofing: Hier verknüpft der Hacker seine MAC-Adresse mit der IP-Adresse eines legitimen Benutzers in einem lokalen Netzwerk (LAN) und fängt die Daten des Opfers ab. Beispielsweise könnte in einem Unternehmensnetzwerk ein Hacker seine MAC-Adresse mit der IP-Adresse eines legitimen Benutzers verknüpfen. Der gesamte Netzwerkverkehr, der für den rechtmäßigen Benutzer bestimmt ist, würde dann an den Rechner des Angreifers weitergeleitet werden.
IP-Spoofing: Dies geschieht, wenn sich ein Angreifer als vertrauenswürdiger Host ausgibt, indem er die Quelladressen von IP-Paketen manipuliert. Zum Beispiel könnte ein Hacker seine IP so verändern, dass sie mit der IP einer vertrauenswürdigen Bank übereinstimmt, und so die Kunden der Bank dazu bringen, sensible Informationen wie Anmeldedaten preiszugeben.
HTTPS-Spoofing: Bei dieser Art von Angriff erstellt ein Hacker eine gefälschte Version einer vertrauenswürdigen Website. Ein Beispiel könnte eine gefälschte Banking-Website sein, die genauso aussieht wie die echte. Wenn Opfer ihre Zugangsdaten eingeben, geben sie diese unwissentlich an den Hacker weiter.
SSL-Hijacking: Dieser Angriff tritt auf, wenn ein Benutzer eine sichere Sitzung initiiert und ein Hacker die Kommunikation zu Beginn der Sitzung abfängt. Ein Beispiel ist, wenn ein Benutzer versucht, eine sichere HTTPS-Website zu besuchen, der Angreifer den Benutzer jedoch auf eine normale HTTP-Website umleitet und dabei die Daten des Benutzers abfängt.
E-Mail-Kaperung: Dabei verschafft sich ein Hacker Zugriff auf das E-Mail-Konto eines Benutzers und überwacht oder verändert die Kommunikation. Zum Beispiel könnte der Hacker geschäftliche E-Mails abfangen und sie so manipulieren, dass Zahlungen auf sein Konto umgeleitet werden.
DNS-Spoofing: Dabei manipuliert der Angreifer den Cache eines Domain-Name-Servers, wodurch Benutzer auf betrügerische Websites umgeleitet werden. Beispielsweise möchte ein Benutzer vielleicht eine sichere Banking-Website besuchen, wird stattdessen aber auf eine bösartige Website umgeleitet, die seine Zugangsdaten stiehlt.
Vermeidung von Man-in-the-Middle-Angriffen mit dem RADIUS von Foxpass
Obwohl das Risiko von MitM-Angriffen hoch ist, können Lösungen wie Foxpass's RADIUS dazu beitragen, die Abwehrmaßnahmen Ihres Unternehmens zu stärken.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ist ein Netzwerkprotokoll, das Benutzern, die eine Verbindung herstellen und einen Netzwerkdienst nutzen, eine zentralisierte Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungsverwaltung (AAA) bietet.RADIUS von Foxpass bietet eine wirksame Verteidigungslinie gegen MitM-Angriffe.
Hier sind einige Arten, auf die RADIUS von Foxpass diese Bedrohungen abschwächt:
Authentifizierung: Es setzt robuste Authentifizierungsverfahren ein, wodurch das Risiko von IP-, HTTPS-, SSL- und ARP-Spoofing drastisch reduziert wird.
Netzwerkzugriffskontrolle: Durch die Verwaltung des Netzwerkzugriffs auf granularer Ebene verringert Foxpass's RADIUS die Wahrscheinlichkeit von Wi-Fi-Abhören erheblich.
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Die digitale Landschaft ist voller Bedrohungen, wobei Man-in-the-Middle-Angriffe zu den gefährlichsten z�ählen. Angesichts von 7 einzigartigen Arten von MitM-Angriffen ist es entscheidend, wachsam und informiert zu bleiben. Wenn Sie Ihr Unternehmen mit robusten Sicherheitslösungen wie dem RADIUS von Foxpass ausstatten, können Sie diese Bedrohungen deutlich reduzieren. Indem Sie die Verschlüsselung verbessern, die Authentifizierung stärken und die Netzwerkzugriffskontrolle durchsetzen, können Sie sicherstellen, dass die digitale Kommunikation Ihres Unternehmens sicher, zuverlässig und vertrauenswürdig bleibt.
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