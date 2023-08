Bekämpfung des bösen Zwillingsangriffs mit RADIUS

Unternehmen leiden weiterhin unter einer fast zwei Jahrzehnte alten WLAN-Hacking-Technik, die als Evil-Twin-Angriff bekannt ist. Dieser Angriff ist ein hervorragendes Beispiel für einen Man-in-the-Middle-Angriff (MitM). Obwohl sie bekannt sind, ist es nach wie vor schwierig, Angriffe von bösen Zwillingen ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern.

Dieser Blog befasst sich mit dem berüchtigten GRU-Hacking-Vorfall, bei dem russische Hacker den bösen Zwillingsangriff nutzten, um Wi-Fi-Netzwerke zu infiltrieren und vertrauliche Daten von prominenten Organisationen zu extrahieren. Anschließend werden wir untersuchen, wie eine zertifikatbasierte Wi-Fi-RADIUS-Lösung diesen Angriff hätte abmildern können.

Wie funktioniert der Angriff des bösen Zwillings?

Der Aufbau: Der Cyberkriminelle richtet ein gefälschtes Wi-Fi-Netzwerk mit einem Namen (SSID) ein, der einem legitimen Netzwerk sehr ähnlich ist. Diese nachgeahmte SSID mag identisch aussehen, aber das betrügerische Netzwerk ist darauf ausgelegt, zu täuschen.

Die Beute anlocken: Ahnungslose Benutzer, die Zugang zum Internet suchen, sehen das betrügerische Netzwerk und stellen eine Verbindung zu IT her, vorausgesetzt, IT handelt sich um das echte Netzwerk.

Datenabfang: Sobald die Verbindung hergestellt ist, fließt der gesamte Datenverkehr des Benutzers, einschließlich vertraulicher Informationen wie Anmeldeinformationen, Finanzdaten und persönliche Kommunikation, durch das betrügerische Netzwerk des Angreifers.

Heimlichkeit und Umgehung: Der Angreifer bleibt im Verborgenen, vermeidet jeden Verdacht und erfasst stillschweigend die Daten, ohne dass sich die Opfer jemals ihrer Gefahr bewusst werden.

Wi-Fi-Spione gefasst: Der GRU-Hacker-Vorfall aufgedeckt

Laut SCEPlicity.org erfuhr die Welt kürzlich von einem aufsehenerregenden Hackerangriff, der Hackern innerhalb der russischen Militärbehörde GRU zugeschrieben wurde und böse Zwillingszugangspunkte (AP) einsetzte.

Die Angreifer führten diese Angriffe aus, um sensible Daten abzufangen, die über Wi-Fi-Netzwerke übertragen wurden. Zu ihren Zielen gehörten renommierte Organisationen wie Anti-Doping-Agenturen in Colorado, Brasilien, Kanada, Monaco und der Schweiz sowie die Atomkraftwerke des Westinghouse Electric Unternehmens, das Chemietestlabor Spiez in der Schweiz und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in den Niederlanden.

Die Vorgehensweise der russischen Hacker war sowohl raffiniert als auch dreist. Sie parkten ein Fahrzeug in der Nähe der Zielgebäude und verwandelten IT in ihren Betriebsknotenpunkt. Das Auto enthielt ein Arsenal an Werkzeugen, die für den Angriff unerlässlich waren, darunter Batterien, eine Wi-Fi-Ananas, eine Richtantenne für Wi-Fi mit hoher Verstärkung, ein 4G-Modem und einen kleinen Computer mit Speicher.

Die Rolle der zertifikatbasierten WLAN-RADIUS-Authentifizierung

Unternehmen müssen fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Bedrohungen durch böse Zwillingsangriffe zu mindern und die Sicherheit von Wi-Fi-Netzwerken zu stärken. Eine zertifikatbasierte Wi-Fi- RADIUS-Authentifizierungslösung ist ein wirksamer Schutz gegen diese raffinierten Cyberbedrohungen.

Bei einer solchen Lösung, wie sie von Foxpass angeboten wird, basiert der Authentifizierungsprozess auf digitalen Zertifikaten zur Benutzerverifizierung. Die Implementierung digitaler Zertifikate erhöht das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb des Wi-Fi-Netzwerks erheblich.

Bei der Bereitstellung innerhalb einer Wi-Fi-Infrastruktur validiert Foxpass die digitalen Zertifikate der Verbindungsgeräte und Benutzer. Der Zugriff auf das Netzwerk wird ausschließlich Personen mit legitimen Zertifikaten gewährt, sodass alle Versuche von Hackern, betrügerische Wi-Fi-Netzwerke einzurichten, vergeblich sind.

Foxpass: Implementierung einer sicheren, zertifikatbasierten WLAN-RADIUS-Lösung

Foxpass ist ein führender Anbieter von SCEP-basierten Wi-Fi-RADIUS-Lösungen und bietet eine robuste Verteidigung gegen Evil-Twin-Angriffe und ähnliche Cyber-Bedrohungen. Seine Implementierung bietet folgende Vorteile:

Robuste Sicherheit: Foxpass gewährleistet eine starke Authentifizierung durch zertifikatbasierte Maßnahmen und verringert so das Risiko eines unbefugten Zugriffs.

Zentralisierte Verwaltung: Mit einer zentralisierten Verwaltungsplattform können Netzwerkadministratoren Benutzerzugriffe, Zertifikate und Netzwerkgeräte effizient überwachen.

Skalierbarkeit: Foxpass richtet sich an Unternehmen jeder Größe und passt sich mühelos den sich ändernden Sicherheitsanforderungen an.

Nahtlose Integration: Foxpass lässt sich mühelos in die bestehende Wi-Fi-Infrastruktur integrieren und optimiert so den Bereitstellungsprozess.

Probieren Sie Foxpass kostenlos aus

Der GRU-Hacking-Vorfall und der Einsatz böser Zwillingsangriffe sind eine deutliche Erinnerung an die sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Um solch raffinierte Angriffe abzuwehren, spielt der Einsatz zertifikatbasierter Wi-Fi-RADIUS-Lösungen, wie beispielsweise Foxpass, eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Netzwerksicherheit. Wachsamkeit und modernste Sicherheitsimplementierungen sind für den Schutz vor der sich ständig weiterentwickelnden Cyberlandschaft unerlässlich.

Testen Sie Foxpass jetzt kostenlos und sichern Sie sich den Zugriff auf Ihr WLAN-Netzwerk.