Foxpass freut sich, endlich die Produktivversion unseres benutzerdefinierten Foxpass-Caches bereitzustellen!
Der Cache fungiert als sekundäre Authentifizierungsquelle für Ihre Systeme.
Auch wenn unsere Verfügbarkeitsbilanz beeindruckend ist, sind wir wie jeder Cloud-Service-Anbieter nicht vor Ausfallzeiten gefeit.
Wir bieten jetzt einen lokalen Caching-Server an, der garantiert, dass Sie beim Anmelden an Ihren Servern, im Wi‑Fi oder in anderen Systemen nie auf Probleme stoßen.
Wenn es zu Ausfallzeiten kommt oder Ihre Systeme unsere Server aus irgendeinem Grund nicht erreichen können, prüft das System stattdessen das lokale Verzeichnis im Cache. Der Cache wird als Docker-Container bereitgestellt, der sich einfach einrichten und konfigurieren lässt. Wie bei jedem Container gibt es keine externen Abhängigkeiten. Einfach herunterladen und ausführen.
Mit dem Foxpass-Cache stellen Sie sicher, dass autorisierte Benutzer schnell, einfach und zuverlässig auf Ihre Netzwerke, Server und Systeme zugreifen können, während unbefugte Benutzer ferngehalten werden. Selbst in seltenen Ausfallfällen bleiben Ihre Systeme sicher und zugänglich.
Der Foxpass-Cache ist eine Premium-Funktion. Wenn Sie ihn nutzen möchten, kontaktieren Sie uns unter help@foxpass.com, und wir helfen Ihnen beim Einstieg.
Anleitungen dazu, wie Sie den Cache in Betrieb nehmen, finden Sie hier. Um zu erfahren, wie Sie Ihre Hosts und andere Clients aktualisieren, damit sie den Cache verwenden, lesen Sie hier.
-Foxpass-Team